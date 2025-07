El drama del hombre que estuvo preso por una falsa denuncio de abuso

Pablo Ghisoni dijo a LN+ que intenta reconstruir el vínculo con el hijo que se retractó en público y recuperar al menor, que aún vive con su exmujer

El médico Pablo Ghisoni, que pasó tres años detenido por una falsa denuncia de abuso sexual, reflexionó este miércoles, en diálogo con LN+, sobre el vínculo que intenta reconstruir con el segundo de sus tres hijos, Tomás, quien confesó en publico días atrás que la acusación en su contra era falsa y que desde niño había sido presionado por su madre.

Además, expresó su deseo de recuperar al menor “Nachito” y confirmó que el mayor, Francisco, no adhirió a la incriminación y siempre se mantuvo junto a él.

“Es durísimo haber perdido a dos hijos desde 2016. Yo siempre esperé este momento pero nunca de esta forma tan violenta. Ahí en Casación cuando tuvimos la última audiencia yo dije; ‘cuando mis hijos me busquen, yo voy a estar’, y bueno se está dando esta situación ahora a través de la declaración (de Tomás). Menos mal que él ha podido blanquear y sincerarse consigo mismo. Es muy difícil lo que él ha vivido”.

En ese sentido, Ghisoni envió un mensaje contundente a la madre de los chicos a quien acusó de ser la artífice de su ruina. “Yo sé lo que es ser manipulado. He estado conviviendo con esa mujer durante 9 años y sé el grado de manipulación que ella tiene. Imagínate lo que pasa con los menores. Correte del conflicto y deja a mis hijos ser libres. Dejá de pelear una falsa batalla y que ellos elijan con quién quieren estar y a quién quieren ver”, expresó.

Los primeros mensajes del hijo arrepentido

“Perdón. Lamento mucho lo que te hice vivir. Estoy totalmente arrepentido. Me siento culpable también”, fueron las palabras que Ghisoni recibió de su hijo, quién rompió un silencio de casi una década.

El médico contó que, tras la difusión del video de Tomás publicado en sus redes sociales, iniciaron un proceso de reconciliación que, anhela, puede extenderse hasta su hijo menor.

“Desde este video, empezamos a cruzar mensajes por WhatsApp hace unos días. Y creo que va a ser algo inevitable y deseado este tema de reencontrarnos y ver cómo nos revinculamos”, manifestó.

Tomás Ghisoni dijo que la acusación hacia su padre era una mentira

Afirmó sobre este punto que la situación, sin embargo, es compleja. “Pensá que es una persona que hace 10 años uno no ve y tiene el menor trato. Es durísimo”, afirmó Ghisoni, quien estuvo preso durante tres años y fue liberado recién en febrero de 2022.

La retractación de su hijo Tomás reactivó el frente judicial que podría acabar en la revinculación con su hijo menor. Según Ghisoni, el fiscal del juicio, Jorge Betini Sansoni, inició una demanda por falso testimonio contra su exmujer. “También le avisó a la asesora de menores que Nachito, está viviendo con esta madre”, detalló.

A pesar de este avance, la situación de Ghisoni con su hijo menor, a quien no ve desde que tenía seis años, sigue siendo complicada. “Mi instancia no está firme. Yo tengo una perimetral con mi hijo menor y una suspensión de la responsabilidad parental, por lo cual no puedo hacer nada por él”, lamentó. Y contó que el hijo que se retractó, ahora con la ayuda de su abuelo, está buscando la manera de “recuperar a Nacho”.

Origen del conflicto

El conflicto judicial entre Ghisoni y su mujer comenzó tras su separación en 2009, que derivó en una extensa disputa judicial por la tenencia de sus tres hijos. Ghisoni tenía la custodia unilateral de sus tres hijos desde 2012, pero cuatro años después, durante un régimen de visitas, dos de ellos se negaron a volver con él.

“Dijeron que yo les tiraba del pelo, cosa que les ha hecho decir la madre. Y a partir de 2016 a estos dos chicos no los volví a ver. No tuve nunca más contacto”. Solo con el hijo mayor, Francisco, mantiene “una relación perfecta”.

Sobre el final de la entrevista, el médico denunció la existencia de una estructura en el seno del poder judicial. “Hay un tema, el armado de las falsas denuncias, un sistema de abogados, peritos forenses y psicólogos que preparan a la gente para este tipo de cosas. Y los jueces no se comprometen”.

“Hoy no somos iguales ante la ley. Hoy un hombre es denunciado y es culpable. En realidad es un denunciado y un denunciante”, concluyó.

Fuente: LA NACION