El drama de Marcela Tinayre tras quedar varada en París en medio de una protesta: “Se peleaban entre ellos”

La hija de Mirtha Legrand compartió en sus historias la situación que se vive en las calles de la capital francesa.

Marcela Tinayre usó sus redes sociales para compartir la situación que está viviendo durante sus vacaciones en Francia. A través de sus historias de Instagram, la conductora relató que quedó en medio de una protesta cuando apenas llegó a París.

“Huelga de taxis, nadie me quería tomar el viaje. Me aceptó un japonés que me llevó a los tiros por la autopista y socorrí como a 10 argentinos que estaban en la misma. Hace tres días que hay huelga. Pasa en todos lados, así que no nos quejemos tanto”, explicó la hija de Mirtha Legrand en el video de unos segundos.

Más tarde, Marcela compartió un video de las calles de la capital francesa en donde se escuchaban bombas de estruendo. “Comenzar el día con el reclamo de los taxistas, imposible circular por Paris, vamos por las bicis o buenas zapas para caminar. Cada dos horas bombas de estruendo y bocinazos…“, escribió acompañando la grabación.

Marcela Tinayre mostró parte de la protesta de taxistas en París (Foto: Instagram / soymarcelatinayre)

https://www.instagram.com/p/DJ8yiF2Ns6z

Marcela Tinayre recordó el día que le puso los puntos a su exnuera, la China Suárez

Hace unos meses Marcela Tinayre se refirió al día en el que “ubicó” a la China Suárez cuando estaba en pareja con Nacho Viale. “Yo, la verdad que no la conozco mucho a La China, no la sigo ni la tengo. La conocí cuando se acababa de ir de Casi Ángeles. Me acuerdo que ella estuvo en mi casa de Uruguay”, recordó la conductora en ese momento.

“Había algo que me llamaba la atención, lo cuento y lo digo públicamente siempre. Todos los días era ‘porque fulano me sacó’, ‘porque zultano me sacó’”, detalló Tinayre sobre el comportamiento de la actriz durante esas vacaciones.

Nacho Viale vivió una romance de dos años con la actriz que llegó a vacacionar con la familia en Punta del Este.

Ante esta situación, Marcela terminó por ser cortante con su exnuera: “Un día le dije: ‘flaca, estamos veraneando. A mí me importa un carajo lo que te pasó, resolvelo con alguien, pero no toda mi casa va a estar pendiente de esto’. Después no la vi mucho más”.

Fuente: TN