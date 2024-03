El divertido video de Sabrina Rojas y Luciano Castro con sus hijos

La modelo había cuestionado al actor públicamente, pero el tiempo hizo que pudieran recomponer el vínculo

Sabrina Rojas y Luciano Castro se separaron en 2021, luego de 12 años de relación y dos hijos en común, Esperanza y Fausto. Tras la ruptura como pareja, los actores demostraron mucha complicidad y buena onda aunque el último tiempo trascendieron algunas discusiones, en declaraciones cruzadas en las que la actriz lo acusaba de no estar muy presente para los menores.

Pero el cortocircuito parece quedar atrás ya queSabrinasorprendió a todos con una publicación que demuestra que está todo mejor entre ellos: dejó registrado en su feed de Instagram un video donde aparece junto a Luciano y sus dos hijos compartiendo un grato momento familiar.

El audiovisual demostró que a pesar de las diferencias que pudieron llegar a tener en el día a día por la crianza de sus hijos, pudieron hacerlas a un lado y seguir juntos como familia más allá de todo. “A pedido de los niños, salió bailecito en el cumple del Castro mayor (muy mayor)”, escribió la actriz el cual se colmó de reproducciones, me gusta y comentarios. Es que a solo diez horas de haberlo colgado en Internet, el video en cuestión tenía más de dos millones de reproducciones, superaba los 68 mil likes y cosechó miles de mensajes.

Sabrina Rojas y Luciano Castro con sus hijos

A pesar de que muchos usuarios de la red social celebraron que los artistas se hayan mostrado juntos tras su mediática separación, no faltaron quienes sostuvieran que la grabación podría lastimar a Flor Vigna, quien recientemente se separó de Castro. “Relaciones sanas“, “Qué bueno verlos juntos“, “Una pareja que jamás se tendría que haber separado”, “No dejan a Vigna tener su duelo en paz”, “Parece una burla hacia Flor”, y “Separados como pareja, pero unidos como padres”, fueron algunos de los análisis que hicieron sus seguidorers.

Cabe destacar que durante las últimas semanas revivieron los rumores de reconciliación entre Luciano Castro y Sabrina Rojas luego de la separación del actor con Flor Vigna, a comienzos de febrero de este año. En un comunicado por Instagram, la cantante fue contundente al decir: “Hace bastante tiempo que estamos separados. Lo intentamos todo, pero no funcionó y sentimos que ya es hora de blanquearlo”.

En relación a esta temática, Sabrina habló este jueves con Intrusos (América) y reveló si volvería a estar en una relación amorosa con su ex y padre de sus dos hijos. “Nada más lejos que una reconciliación con Castro. Me causa gracia que es una persona que veo todas las semanas, si quisiéramos que eso pase, ya hubiese pasado”, dijo la actriz tajante y poniéndole fin a las especulaciones sobre una posible reconciliación con el progenitor de los menores.

Por otra parte, este lunes Sabrina también desmintió las versiones sobre su romance con Ulises Bueno, las cuales se instalaron después de que protagonizara su último videoclip y estuviera presente en algunos de los shows del cantante cordobés.

“Borracho de amor me encuentro por vos, caen planetas cada vez que tu me besas, voy directo al sol / estoy loquito, loquito de amor / Me gusta tu piel, tu forma de ser / son tus besos que se apoderan de mi corazón / Me pongo muy loco al mirarte, mi amor”, dice la letra de la canción mientras en el videoclip se ven imágenes de Sabrina en actitud sugerente y sexy, aunque Sabrina lo desmintió, al asegurar que solo le gusta su música y que nunca tendría nada con el artista.