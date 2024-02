El divertido reencuentro entre el Tata Martino y Pablo Granados en Miami

El humorista rosarino tuvo un cruce con el entrenador de Lionel Messi en el conjunto estadounidense y la charla se hizo viral

El jueves, en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, el Inter Miami de Lionel Messi recibirá a Newell’s Old Boys en un hisórico partido amistoso. En vísperas al choque, el humorista rosarino Pablo Granados se reencontró con su compatriota Gerardo Tata Martino y se registró una charla amistosa que se hizo viral en las redes sociales.

El ex integrante de Videomatch, hincha fanático de la Lepra, se topó con el técnico de Inter Miami en el estacionamiento y fue a su encuentro, segundos antes que se subiera a su camioneta. “Tata, disculpame, soy yo. ¿Te acordás de mí? ¿Te acordás que habíamos hablado que ibas a fijarte si había un lugar en el equipo senior de Inter?”, le preguntó Granados mientras lo abrazaba.

Con una sonrisa en su rostro, Martino accedió a dialogar con su coprovinciano y recordó aquella charla con Granados en el colectivo que los trasladó hacia el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario para el partido despedida que organizó Maxi Rodríguez el pasado 24 de junio.

“¿Vos querías jugar? Pero me dijiste que me ibas a mandar el video de la pretemporada tuya”, replicó el Tata con un tono más serio. “Ay, se me fue eso… Pero, ¿hay un equipo senior?”, insistió el humorista. “Sí, hay un equipo senior, pero mandame la pretemporada”, respondió el ex técnico de la selección argentina, quien luego firmó algunas camisetas de Newell’s antes de marcharse.

El encuentro entre Pablo Granados y Tata Martino en la previa de Inter Miami vs Newell’s

“Leo (Messi) está bien e irá de titular. Va de arranque”, fue la más ansiada confirmación que brindó Gerardo Martino en el Centro de Convenciones Mana Wynwood, donde se realizó un evento para simpatizantes e hinchas de Newell’s con motivo del amistoso que el elenco argentino disputará ante Inter Miami.

El Tata confirmó al capitán argentino desde el inicio de cara al duelo que disputarán Las Garzas y la entidad del Parque de la Independencia este jueves a las 21:30 en el estadio DRV PNK de Fort Lauderdale. Martino dio una de las noticias más esperadas en el evento denominado “Charlas Leprosas”, que contó con la participación de otro emblema rojinegro, Maximiliano Rodríguez, y la conducción del periodista Cecilio Flematti.

En la charla amena e informal que sostuvo con hinchas de la Lepra, el entrenador Martino (que tiene una de las tribunas del estadio Marcelo Bielsa con su nombre), solicitó que una de las cabeceras de la cancha ubicada en el Parque Independencia sea bautizada con la denominación José Yudica, en honor al otrora jugador, DT e ídolo de la institución.

Además, el Tata destacó la nobleza y el espíritu competitivo de Lionel Messi, quien siempre se brinda por completo, aun jugando en una liga que no es de las de élite. “Leo es competitivo hasta en los entrenamientos y para nosotros enfrentar a Newell’s es un sueño. Siempre voy a estar para Newell’s. Es mi casa. Mi familia”,remarcó el entrenador de Inter Miami.