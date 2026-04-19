El diagnóstico brutal del Wall Street Journal sobre Milei que pone en alerta a todo el oficialismo

El principal diario estadounidense examina el desafío de equilibrar mejoras económicas con crecientes tensiones sociales y denuncias del entorno

El gobierno de Milei enfrenta un momento crítico según The Wall Street Journal. El influyente diario estadounidense publicó un análisis exhaustivo que identifica una tensión explosiva: los avances macroeconómicos logrados con la terapia de shock conviven con un deterioro político y social que amenaza la continuidad del programa.

El medio, referente global en información financiera, reconoce los logros en reducción del gasto público y desaceleración inflacionaria. Sin embargo, advierte que esos números todavía no se traducen en mejoras concretas para la mayoría de los argentinos.

La nota menciona al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de un gobierno que enfrenta múltiples frentes abiertos simultáneamente. El WSJ describe a la Argentina como un caso de estudio relevante sobre la aplicación de políticas de libre mercado en América Latina.

El diario enumera factores que configuran el escenario actual: “acusaciones de corrupción, reveses legales, malestar económico y resultados adversos en las encuestas”, elementos que podrían condicionar la viabilidad del programa oficial si convergen de manera simultánea.

Benjamin Gedan, especialista consultado por el medio, resume la situación en una frase contundente. “Los argentinos han demostrado una paciencia inusual, pero esa paciencia se está agotando”, señaló en referencia al equilibrio entre los tiempos políticos y las expectativas ciudadanas.

El análisis plantea una pregunta central. ¿Cuánto tiempo más puede sostenerse un programa de reformas estructurales cuando los resultados tardan en llegar a la mesa de las familias?

La Argentina de las dos velocidades que preocupa al WSJ

El informe describe una economía con dinámicas divergentes que configuran dos realidades paralelas. Por un lado, sectores vinculados a la exportación muestran vitalidad. La energía y la minería encabezan ese grupo con indicadores al alza.

Por otro lado, el mercado interno presenta señales inquietantes. El empleo retrocede y los salarios no logran compensar el aumento de precios. Esa brecha genera una percepción de estancamiento entre amplios sectores sociales.

Mauricio Monge, economista citado en el artículo, define este escenario como “dos economías distintas” que conviven sin encontrar puntos de contacto. El dinamismo exportador no se derrama hacia el conjunto de la actividad productiva.

El WSJ también cuestiona decisiones específicas de política económica, particularmente la estrategia cambiaria, que según el análisis podría haber afectado la competitividad de las exportaciones en un contexto donde ese sector debía liderar la recuperación.

El medio reconoce, no obstante, que estas tensiones suelen aparecer en procesos de reformas estructurales profundas. La fricción entre objetivos de largo plazo y urgencias del presente forma parte del ADN de estos programas.

La pregunta es si el gobierno podrá mantener el rumbo hasta que los resultados macro lleguen al bolsillo de la gente. O si las presiones políticas y sociales lo forzarán a recalcular antes de tiempo.

El caso LIBRA y las denuncias que no cierran

En el plano político, el WSJ identifica otro foco de vulnerabilidad. Las denuncias de corrupción se producen en un contexto particularmente sensible para la gestión libertaria, que construyó parte de su identidad en el discurso anticasta.

El caso vinculado a la criptomoneda $LIBRA aparece mencionado como uno de los episodios que genera mayor atención mediática y judicial. Aunque todavía no hay resoluciones definitivas, el tema permanece en agenda.

Rafael Ch, analista consultado por el medio, adelanta que esta causa seguirá resurgiendo en el debate público. “Es probable que el caso $LIBRA siga resurgiendo, ya que es uno de los pocos temas sobre los que la oposición tiene una línea de ataque específica”, afirmó.

El WSJ aclara que la corrupción no figura entre las principales preocupaciones de los ciudadanos según las encuestas. Sin embargo, advierte que estos episodios pueden afectar la percepción de los inversores internacionales sobre la estabilidad del gobierno.

Las investigaciones judiciales se suman así a la lista de frentes abiertos. Junto con el malestar económico y las dificultades legislativas, configuran un panorama complejo para el oficialismo.

El medio sugiere que la capacidad del gobierno para manejar estas crisis simultáneas será determinante. Un mal paso en cualquiera de estos frentes podría generar un efecto dominó.

Gobernar sin consenso: los límites que ya se notan

El análisis del WSJ también pone foco en la debilidad parlamentaria del oficialismo. Aunque logró aprobar algunas iniciativas clave, enfrenta resistencias crecientes en distintos sectores de la vida política y social argentina.

Sindicatos, parte del Poder Judicial y bloques opositores frenan o condicionan el avance de la agenda oficial. Esa fragmentación complica la implementación de reformas que requieren consensos amplios.

Bernardo Saravia Frías, exfuncionario consultado en el artículo, sintetiza este escenario de manera categórica: “Estos son los límites de gobernar sin consenso y las consecuencias ya son evidentes“, señaló en referencia a los obstáculos que encuentra el gobierno para ejecutar su programa.

El medio estadounidense contrasta esta situación con experiencias previas en la región. Gobiernos que intentaron transformaciones estructurales sin respaldo político suficiente terminaron retrocediendo o siendo removidos.

La pregunta es si Milei podrá sortear esos escollos o si repetirá el destino de otros reformadores que naufragaron en aguas políticas turbulentas. El WSJ no arriesga una respuesta, pero deja planteada la duda.

El experimento argentino que observa el mundo

El informe sitúa el caso argentino dentro de un contexto geopolítico más amplio. El WSJ menciona el respaldo de figuras como Donald Trump, en el marco de una estrategia de fortalecimiento de gobiernos promercado en América Latina.

Esa dimensión internacional agrega presión sobre el gobierno. La evolución del programa argentino es observada como un experimento con implicancias que trascienden las fronteras locales.

Si Milei logra sostener el rumbo y mostrar resultados tangibles, podría convertirse en un modelo replicable para otros países de la región. Si fracasa, será un caso de estudio sobre los límites de las reformas aceleradas sin respaldo social.

El WSJ presenta un panorama que combina avances macroeconómicos innegables con desafíos políticos y sociales crecientes. Según el enfoque del medio, el resultado final dependerá de dos variables críticas.

Por un lado, la capacidad del gobierno para sostener el respaldo ciudadano mientras los resultados económicos maduran. Por otro, su habilidad para navegar las turbulencias políticas sin perder el rumbo trazado.

La tensión entre esos dos factores define el momento actual del gobierno de Milei. Y según el diagnóstico del influyente diario estadounidense, esa tensión está llegando a un punto crítico.

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