El desnudo de Britney Spears

La cantante dio a conocer sus motivos y razones para publicar este tipo de postales en las redes sociales.

Bonus track…

Motivos y razones

En las últimas horas, Britney compartió tres fotografías en su cuenta de Instagram donde se la ve de frente y de espaldas con una rosa roja en sus manos y cubriéndose con sus pechos con ella. En el resto de su cuerpo, sólo utilizó ropa interior blanca. La artista enmarcó su decisión en la necesidad de tomarse menos en serio a sí misma y a sus supuestas imperfecciones corporales.

“No chicos … No me operaron las t*tas en solo una semana … ni estoy embarazada … Tengo tetas en estas fotos porque devoré comida ?? !!!! Antes de mostrarte más fotos de mi cuerpo… quiero que entiendas mis pensamientos sobre exponer mi piel !!!!” comenzó expresando ante sus 33 millones de seguidores en Instagram.

Y continuó: “En mi opinión, es bastante retorcida la respuesta inmediata de cuando una mujer está sexy y quieren quitarse una capa … no … no estoy hablando en un club de striptease o en una actuación … solo en una escala práctica de estar en tu auto y darte cuenta llevas una estúpida camisa de manga larga en verano !!!! La reacción inmediata a cualquier mujer que hace esto después de quitarse una capa es MALDITA, ME SIENTO MEJOR … ¡¡¡por eso crees que te ves mejor !!! He tenido mil millones de shows en los que he hecho eso y, para mi horror, uhhh … a veces no me veía tan bien … DEMASIADAS VECES y es vergonzoso, pero en mi imaginación se siente genial !!!”.

Britney se refirió al “gran hoyuelo” en su trasero; y explicó los motivos: “AHORA… bueno, es porque nací en este mundo desnudo y honestamente siento que el peso de la voluntad ha estado sobre mis hombros y me ha hecho verme a mí misma de esa manera. Quería verme a mí misma de una manera más ligera … desnuda … como la forma en que nací y para mí, mirar hacia atrás en mis fotos cuando disparo, es una locura la psicología de verme en mi forma más pura da evidencia de que el dolor … duele … las lágrimas … y las cargas pesadas no son lo que soy. Soy una mujer …. una bella … mujer sensible que necesita mirarme en mi forma mas pura”.

Luego de liberarse, Britney aclaró: “No … no voy a hacer fotos en topless por el resto de mi vida porque eso se volvería aburrido, pero seguro que ayuda cuando necesitas iluminarte!!!! ¡Y admito que los comentarios de FREE BRITNEY después de que me quité la camisa fueron realmente jodidamente divertidos! La campaña Free Britney comenzó con todas tus increíbles camisetas rosas Free Britney ?? ¡¡¡Hace 3 años !!! El movimiento tiene un significado mucho más profundo de lo que puedas imaginar … mis fans siempre han sido tan increíbles y los amo a todos ?????? !!!! Psss esto fue filmado ayer domingo santo ? !!!!”.