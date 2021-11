El desgarrador posteo de Silvina Luna

La modelo contó estremecedores detalles de sus dolores luego de sufrir mala praxis. Mirá los detalles y el gesto de Pampita

Hace más de una década se hicieron los primeros escraches al doctor Aníbal Lotocki, luego de que varias celebridades argentinas lo denunciaran por mala praxis. Una de ellas fue Silvina Luna quien hasta el día de hoy sigue en juicio con el cirujano y todavía no tiene un veredicto por parte de la Justicia.

Frente a esto, Pampita lamentó mucho lo que tiene que vivir su colega. “Qué bárbaro, siempre con estos problemas de salud, que bajón porque ella quería verse más linda o quería ciertas curvas y fue una mala pasada para siempre”, expresó la conductora de “Pampita Online”.

Además, Gabriel Olivieri criticó a Luna por los resultados que tuvo dejando de lado todos los problemas con los que tiene que convivir. Ante esto, la esposa de Roberto García Moritán saltó a defender a la víctima del caso y aseguró que las cirugías estéticas son decisiones personales y que son para uno mismo.

Luego de este mini enfrentamiento, la mamá de Ana Carolina le deseó lo mejor y una pronta recuperación. “Esto fue algo que salió mal, podría haber salido bien y una mala praxis tiene complicaciones para el resto de su vida. Le deseamos lo mejor, que se recupere pronto”, finalizó diciendo Pampita.

Esto surgió ya que hace unos días Silvina compartió en su cuenta de Instagram un posteo donde se la veía internada, con un suero en el brazo y muy triste. En la descripción del texto contó que fue por una insuficiencia renal a causa de está intervención quirúrgica.

“Tiempo atrás cuando solo me identificaba con el cuerpo, intentando alcanzar estereotipos de belleza con exigencia y lograr cierta perfección, me metí en una que me cambio la vida. Por mucho tiempo viví mi vida a través de los lentes de esta situación, y todo se volvió gris. Hoy, lejos de victimizarme, elijo atravesar esto de pie como guerrera que soy, es mi lucha, y seguiré sin perder la alegría“, reflexionó Luna.

“Es una condición que me acompaña, es prioridad sí, pero no me determina, elijo todos los días construir felicidad, agradecer por esta vida y entender que soy mucho más grande de lo que me pasa. Obviamente me hubiese gustado tener esta sabiduría antes de esa mala elección que tomé“, continuó.

“Sigo creyendo, en qué aparecerá la medicina indicada, los médicos, la tecnología para poder subsanar todo esto, sigo aprendiendo a vivir con la incertidumbre de no saber cómo va a evolucionar pero tomando cada día como un regalo“, cerró esperanzada.