El desgarrador posteo de Juana Repetto: “En mi casa hay maltrato”

La actriz escribió un extenso posteo en las redes sociales en el que aludió a cómo en varias ocasiones colapsa en la crianza de sus hijos, Toribio y Belisario, y reflexionó sobre los pormenores de la maternidad

Juana Repetto encuentra en su cuenta de Instagram el marco ideal para expresar sus inquietudes, temores y reflexiones cotidianas ante su millón y medio de seguidores. Muchos de esos posteos están vinculados a cómo navega la maternidad de sus hijos, Toribio, de cinco años, y Belisario, de seis meses, fruto de su matrimonio con Sebastián Graviotto. Sin embargo, hace unas horas, uno de sus textos sorprendió por su franqueza. En una suerte de mea culpa, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto reconoció que hay momentos en los que se siente colpasada y que en su casa “hay maltrato”.

“El grito, el apretón de brazo, el castigo es maltrato y violencia. Cuesta asumirlo, hacerse cargo y aún más decirlo, pareciera que al decirlo uno terminara de asumirlo. Lo cual genera (en mapadres sanos) un inmenso dolor e indescriptible angustia. Pero es necesario empezar por ser conscientes para poder hacer algo al respecto. Con todo el dolor del mundo y lágrimas en los ojos yo asumo (…) que en casa hay gritos, enojo, algún apretón de brazo, hay maltrato”, contó con candidez respecto a esos instantes en los que se ve sobrepasada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jua Repetto (@juanarepettook)

De todas formas, Repetto también se refirió a la otra cara de la moneda, que es el reconocer cuando hay que pedir ayuda. “En casa también hay conciencia, hay (pre)ocupación y acción. Pido ayuda, noto que no está bien, que no es la forma y no lo quiero en mi hogar y para mis hijos. Accionar, hacer algo al respecto no justifica pero les da herramientas, les permite no naturalizar el maltrato. Ser conscientes para poder pedirles disculpas, explicarles que el error es mío al tratarlos de ese modo, hacerles saber que no merecen y no deben permitir que nunca nadie jamás los maltrate y que voy a estar siempre para poder escuchar y ayudar”, expresó ante lo que ella denomina “una comunidad” de seguidores que también aportan sus testimonios sobre los claroscuros de la maternidad.

Juana junto a su esposo, Sebastián Graviotto, y sus hijos, Toribio y BelisarioInstagram @JuanaRepettoOk

“Muchas veces cuando manifiesto la angustia que me genera maltratar a Toro me dicen: ‘¿Vos sabés lo que es un niño maltratado?’, dando a entender que Toro no lo es ni de cerca. Entiendo el concepto, sé qué hay niños con un nivel de abuso violencia y maltrato incomparable. Pero eso no lo hace menos grave ni deja de ser maltrato. ¿Y por qué escribo esto? (…) Primero porque puedo alzar la voz y ser escuchada por mucha gente y además si vos ‘tan solo’ le gritás a tu hijo quizá te sirva saber que no está bueno naturalizarlo ni minimizarlo. Ellos podrían hacerlo al recibir maltrato de otros o maltratar sin ser conscientes y mucho más”, concluyó Repetto en un posteo en el que recibió numerosos comentarios de madres que compartieron sus propias experiencias.

Juana Repetto se sinceró sobre la crianza de sus dos hijos y respondió la pregunta de una seguidoraInstagram

Hace unos días, Juana le propuso a sus seguidores que le hagan preguntas. “¿Cómo manejas los días de crianza difíciles? Yo estoy en tu misma situación hija/beba”, quiso saber una mujer respecto a cómo es la crianza de Belisario y Toribio. En su respuesta, la actriz compartió una foto donde se la notaba angustiada: “Estoy pasando un momento bastante difícil. Me está costando mucho no perder la paciencia y me estoy equivocando un montón”, manifestaba.

Juana Repetto junto a Toribio y BelisarioTadeo Jones

“Siempre se puede mejorar, pero entiendo que los ideales no existen. Exigirme tanto me hace sentir frustrada y no está bueno, lo ideal es encontrar un equilibrio. A veces pienso en tener un hijo más, pero Sebi está más indeciso. Todavía tenemos un hijo muy chico, veremos qué sucede. Ahora estamos disfrutando de haber logrado una casa nueva, con jardín, pileta y parrilla porque nos gusta mucho juntarnos con amigos y compartir tiempo en familia”, le contaba Juana el mes pasado a revista ¡HOLA! en relación a cómo transita la maternidad. “Me gusta dedicarme a los chicos. Pero admito que soy bastante obsesiva con algunas cosas de la crianza. Por ejemplo, cuando vamos a la montaña a esquiar y Toro se va con el profesor, el primer día siempre lloro. Sufro hasta que vuelve. Trato de que no les afecte a ellos, pero no me es fácil. No logro llevar el ciento por ciento la crianza que me gustaría, pero hago todo lo que puedo. Los crío con alimentación a libre demanda, apego y upa”, añadía.