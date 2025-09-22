El desgarrador llanto de Pampita al contar que recuperó la caja fuerte con recuerdos de su hija Blanca

A pura emoción y con la voz quebrada, la modelo dio a conocer que logró reencontrarse con los celulares viejos, donde guardaba fotos y videos de su niña fallecida en 2012

La mañana del lunes comenzó con angustia para Pampita Ardohain. Mientras estaba de viaje, la modelo recibió uno de los peores llamados: le habían robado en su casa de Barrio Parque. La noticia, que corrió rápido por los medios, remarcaba el vacío que quedó tras el asalto: los ladrones se llevaron una caja fuerte que tenía un valor sentimental incalculable porque guardaba unos teléfonos viejos que conservaban videos y fotos de su hija Blanca, quien falleció en septiembre de 2012. Pero horas después, cuando el panorama era de pura tristeza, Pampita recibió una noticia inesperada que le devolvió el alma al cuerpo y la hizo romper en llanto en vivo mientras charlaba para el equipo de Rumis (La Casa).

“Sí, chicos, estoy, estoy acá”, comenzó Pampita todavía sensibilizada ante la consulta del equipo del programa. La modelo necesitaba confirmar, con voz entrecortada por la emoción, la buena nueva que cambiaría el rumbo del día: “Bueno, primero quiero confirmar que ya tengo en mi poder los teléfonos”. El alivio fue compartido por quienes la rodeaban: aplausos, sonrisas y mensajes de alegría acompañaron la noticia en el estudio.

“Ay, disculpen que estoy emocionada”, agregó, mientras lloraba al aire. En su relato, describió no solo el susto del episodio, sino también el valor intangible de ese material digital: “Todos los que hemos perdido familiares sabemos lo que es ver un video o una foto y escuchar la risa de esa persona que tanto amamos y, bueno, era material que para mí era muy importante. Son teléfonos muy viejos que no hay manera de pasar el material por AirDrop a otro teléfono o no hay manera de bajar una aplicación y descargarlos. Yo ya había estado con personas especialistas y el material no se podía sacar porque eran teléfonos muy viejos”.

Pampita explicó que la esperanza de recuperar esos recuerdos había permanecido intacta, a pesar de la tecnología y los obstáculos técnicos: “Había una nube en ese momento, y te estoy hablando de 2008, que se perdió porque me hackearon el mail, entonces no sé… Era imposible entrar y no hubo manera nunca de sacar el material de esos teléfonos y esas imágenes y videos. Y las fotos siempre las sacaba de la pantalla”.

Ella dejó en claro que la caja fuerte tenía ese fin: “Es más, si tenía la caja fuerte era por esos teléfonos. Yo no soy una persona rica, no tengo dinero ahorrado porque tengo una vida que tiene mucho gasto y la verdad que trabajo un montón y vivo muy bien, pero no sé, la fantasía de la gente que habrá pensado qué había en mi casa”. Y aseveró: “Realmente lo único importante que había en mi casa eran esos teléfonos. Después todo lo demás son todas pavadas, carteras, anteojos, no me importa nada de eso a mí en la vida”.

En un acto de fe, Pampita relató: “Ayer recé todo el día. Era lo único que tenía en mi pensamiento. Le pedí a Dios, obviamente a mi hija, le pedí a todos, porque para mí es re importante, porque para mí es lo único importante, porque no me quedó más nada de mi hija y ustedes lo saben. Ustedes saben que es así, que solo los que hemos perdido familiares sabemos lo que es. Y bueno, nada, confié y pedí a Dios y dije: ‘Alguien bueno tiene que haber y que sepa dónde está esto’. Y mirá, fue muy rápido, fue cuestión de horas para que aparezca”.

La conductora detalló que recibió la noticia estando en la embajada de Chile, realizando trámites para una inminente salida del país de sus hijos. “Yo estaba tramitando los pasaportes de mis hijos porque tienen un viaje, estaba en la embajada de Chile y nos pusimos a llorar todos, mis hijos también. Para ellos también es re importante tener ese material. Así que estábamos abrazados con los tres, llorando juntos y saltando de alegría”, expresó con la voz quebrada.

Por Martina Cortés-Infobae