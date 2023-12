El desembarco de Techint en YPF

La multinacional de Paolo Rocca controla los puestos clave

Horacio Marin, ex Tecpetrol, asumió como presidente y CEO, pero además el grupo puso al hombre que estará cargo de la infraestructura y al que decidirá las finanzas.

La petrolera YPF conformó el jueves su nuevo directorio con una fuerte presencia de funcionarios políticos del gobierno de Javier Milei. A su vez, delegó la conducción técnica de la empresa en tres hombres de extrema confianza de Paolo Rocca, titular del Grupo Techint, quien, el mismo día que efectivizaba su desembarco, elogió la decisión de Milei de “limitar la intervención del Estado y recuperar espacio para la iniciativa privada”. “Aquí se encuentra la posibilidad de un reset de la Argentina, que abre el camino para el desarrollo de las inmensas oportunidades del país en energía, minería, economía del conocimiento y fortalecimiento del sector industrial”, agregó en el seminario ProPymes organizado por la multinacional.

El nuevo director titular de YPF en representación de las acciones clase A que posee el Estado Nacional es nada menos que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, mientras que como director suplente de esas acciones se designó al ministro del Interior, Guillermo Francos. Esos nombramientos demuestran la importancia que le asigna el gobierno nacional a la principal empresa del país, la cual es controlada por el Estado desde 2012, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner expropió las acciones de Repsol.

El gobierno también nombró como directores titulares por las acciones Clase D, que posee desde la expropiación, a Carlos Bastos, ex secretario de Energía durante la primera gestión de Domingo Cavallo al frente de Economía; José Rolandi, ex ejecutivo de Corporación América y la petrolera CGC; y Omar Gutiérrez, ex gobernador de Neuquén hasta el pasado 10 de diciembre. Tanto Rolandi como Bastos son hombres clave del gobierno. Rolandi por su cercanía con Nicolás Posse y Bastos porque se desempeña en los hechos como el hombre fuerte en las sombras de la Secretaría de Energía. De hecho, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, trabajó bajo sus órdenes tanto cuando Bastos fue funcionario de Carlos Menem como cuando se desempeñó como ministro de Infraestructura durante la presidencia de Fernando De la Rúa.

Los técnicos de Techint

Como presidente del directorio y CEO de la compañía asumió Horacio Marin, un ingeniero químico que hasta ahora se venía desempeñando como director de Exploración y Producción de Tecpetrol, la nave insignia del Grupo Techint en el sector petrolero. Marín asume dos cargos que durante el gobierno de Alberto Fernández estuvieron ocupados por personas diferentes. De hecho, en la última etapa el presidente de YPF fue Pablo González, sin experiencia alguna en hidrocarburos, y el CEO fue Pablo Iuliano, quien también trabajo en Tecpetrol entre 2017 y 2020 liderando el desarrollo de Fortín de Piedra, el principal yacimiento de shale gas de Vaca Muerta.

Marín, egresado de la Universidad de La Plata y con un posgrado en Petróleo en la Universidad de Texas y otro en Stanford, tendrá la tarea de “recomponer” YPF, según la palabra que utilizó el propio Milei al día siguiente de ganar las elecciones.

El gran perdedor con la llegada de Marín fue Javier Iguacel, ex ministro de Energía de Mauricio Macri. Durante la campaña electoral, Iguacel realizó un fuerte lobby dentro de Cambiemos para quedarse con YPF si Patricia Bullrich ganaba las elecciones y luego del acuerdo de Macri y Bullrich con Milei había vuelto a ilusionarse, pero finalmente el presidente decidió darle el manejo de la compañía a la multinacional liderada por Rocca.

Además de Marín, también se sumó a la compañía Gustavo Gallino, ex director general de Techint Ingeniería y Construcción, que asumirá como vicepresidente de Infraestructura de la compañía. Gallino es un histórico técnico de Techint que tuvo a su cargo la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner.

A su vez, Marín designó como Chief Financial Officer (CFO) a Federico Barroetaveña, ex CFO de Techint Ingeniería y Construcción. Es CFO es la persona que está a cargo de las finanzas de la empresa. Barroetaveña es un contador egresado de la Universidad de Buenos Aires que ingresó a Techint en 1985 y entre 2006 y 2017 se desempeñó como director financiero de Tenaris para luego asumir como CFO de Techint Ingeniería y Construcción.

Paolo Rocca elogió al gobierno de Milei el mismo día que efectivó su control de YPF. . Imagen: Bernardino Avila