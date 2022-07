El descargo Marcela Tinayre sobre el supuesto despido de una de “Las Rubias”

La conductora del ciclo de Net TV respondió las consultas por la misteriosa ausencia de su compañera Marcela Gotlib, quien dejó entrever incertidumbre con respecto a su futuro en el programa. Mira el video.

Marcela Tinayre salió a hablar tras los rumores de un supuesto despido de su compañera Marcela Gotlib del programa que conduce y lidera en Net TV, Las Rubias. La polémica se generó cuando un seguidor de Gotlib le consultó por qué no seguía en el programa y ella, que está de vacaciones hasta principios de agosto, contestó con un emoji que reveló su incertidumbre al respecto.

“Hay muchos programas que tienen grande despelotes, peleas y enojos: Las Rubias no es un programa de esos. Hay cambios de opinión, pero, por suerte, no tenemos peleas”, comenzó diciendo Tinayre en su programa y continuó: “A raíz de que ayer fue el cumpleaños de nuestra queridísima amiga Marcela Gotlib y por problemas ajenos a nosotros que pasaban en el estudio, no pudimos saludarla”.

“Voy a decir esto porque Marcela, teóricamente, tiene que estar acá en agosto: es lo que habló con la plana mayor”, manifestó la hija de Mirtha Legrand y explicó por qué ingresó Alexandra St. Arnould: “Cuando ella se fue de viaje, la esencia mayor éramos de tres a cuatro mujeres, por eso se incorporó ‘la condesa’. Con éxito, además”.

“Ella [Alexandra] tuvo un gran suceso y se quedó porque hay contratos que hay que cumplir, entonces Marcela se va a reincorporar más adelante”, explicó la conductora para desmentir el supuesto despido. “Así que la esperamos a Marce. Podemos llegar a ser cuatro mujeres, pero que alguien me diga dónde sentamos al invitado, por eso el canal y la producción está trabajando en buscar otro tipo de mesa”, concluyó.

Sin embargo, desde LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por América, desconfiaron de la explicación: “La limpió, Ángel. En esa mesa entran cuatro personas”, manifestó la panelista Estefi Berardi. “No es la primera vez que echa a una ‘rubia” Marcela Tinayre”, agregó la periodista Fernanda Iglesias y explicó: “En el 2019 había echado a Evelyn Scheidl. Se pelearon porque Evelyn se tenía que mudar, Marcela se pudrió y el tema era que eran amigas. Después se arreglaron y estuvo todo bien”.

Desde el mismo programa, fueron a buscar a la conductora de televisión para que se explayara sobre el comentario de Marcela Gotlib en su cuenta de Instagram. “Nadie reemplazó a nadie”, respondió tajante y agregó: “Marce Gotlib sabe, ayer hablé con ella, que en agosto vuelve”.

Ante la insistencia del movilero con la captura de Instagram, Tinayre contestó: “A Marcela le gusta jugar… Además yo no manejo esto, yo soy empleada como ella. Está bien, yo soy la conductora, pero yo no quiero más asumir lo que asumía en otros años de salir con la bandera y defender los honorarios de cada una”.

Por último, se refirió a la situación de Scheidl: “Evelyn tampoco está, pero no está porque no arregló los honorarios este año. Me llama el capo de Net TV y me dice que hay que poner a alguien, así surgió la ‘condesa’, que es amiga de Gastón (Trezeguet)”.

“Yo no tengo nada que ver chicos, es el canal el que decide. Si Marcela puso eso, búsquenla a ella”, sentenció. Según explicó Marcela Tinayre, a su compañera se le avisó que tenía que esperar a que se cumpla el contrato de la “condesa” y que espere unos días para volver.