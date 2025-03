El desafío de los países americanos en el G20

Es una obligación, a la vez que un desafío, identificar intereses compartidos entre realidades tan distintas como las del Norte y el Sur del continente.

Cada día, las noticias nos muestran cómo los acuerdos que sostuvieron el orden global en las últimas décadas se derrumban como piezas de dominó. En momentos críticos como la caída del Muro de Berlín, en 1989; la crisis financiera, de 2008, o la pandemia de 2020, la respuesta inmediata fue siempre la misma: buscar consensos básicos para gestionar la situación.

El ámbito de gestión natural de las crisis era el de las tradicionales organizaciones multilaterales surgidas de la posguerra, o novedosos, como el Grupo de los 20 (G20), un foro de países desarrollados y emergentes creado a fines de la década del ‘90.

En cada caso reaccionaron a la emergencia, tejieron consensos y proveyeron soluciones, o al menos, estabilidad.

Hoy, en cambio, el panorama es distinto. Enfrentamos un mundo desordenado, con conflictos superpuestos y una incertidumbre creciente. A esto se suma una tensión inédita entre potencias que antes garantizaban caminos de acuerdo.

En este contexto, el G20 sigue siendo un foro crucial, especialmente para América, representada por Estados Unidos, Brasil, México, Canadá y la Argentina.

A diferencia de la ONU, con sus complejas formalidades, este foro permite discutir y dar respuestas más ágiles a los grandes desafíos globales. Sin embargo, el modelo tradicional de negociación que ha seguido desde sus orígenes, entre países desarrollados y emergentes, ya muestra signos de fatiga, o insuficiencia.

Conscientes de ello, desde la Fundación Embajada Abierta (EA) reunimos, por primera vez, a los Sherpas y académicos de los cinco países americanos que integran el G20.

El objetivo era claro: comenzar a identificar intereses comunes entre realidades hemisfericas tan distintas y explorar la posibilidad de iniciativas conjuntas identificando visiones comunes para aportar a la agenda del foro, mas allá de las diversidades que suponen las realidades sub-continentales.

De este intercambio surgió el libro “El desafío de los países americanos en el G20”, que tuve el honor de compilar y que presentamos en UADE hace unos meses y, recientemente, en la Universidad de Georgetown, en Washington D.C., EE.UU. El libro, también disponible en inglés (”The Challenge of the American Countries at the G20”), refleja la necesidad de fortalecer la articulación entre los países americanos en el principal foro multilateral de la actualidad.

Hasta ahora, a los países americanos del foro nos ha costado mucho abrir un diálogo intercontinental sobre una agenda común como, hace tiempo, hacen los países desarrollados en el Grupo de los Siete (G7), los europeos en la Unión Europea o los emergentes integrantes del BRICS.

Sin embargo, hay antecedentes alentadores. Como sherpa de la Argentina durante la presidencia india de 2023 pude observar, en la Cumbre del G20 en Nueva Delhi, una experiencia valiosa: con sus iniciativas sobre financiamiento climático, Brasil e India, por un lado y Estados Unidos y la Unión Europea, por el otro, impulsaron acuerdos sobre la materia, rompiendo la clásica división entre los bloques desarrollados y emergentes.

Esa experiencia nos ha dejado un ejemplo valioso de cómo un asunto de máxima importancia puede ser abordado -y sus respuestas consensuadas- atravesando las habituales fronteras de países desarrollados y emergentes, que las demanda por igual.

Negociar a partir de intereses comunes en lugar de bloques rígidos habilita mejores respuestas a los complejos retos mundiales, fortalece el multilateralismo y avanza hacia soluciones más integradoras.

Vivimos en un mundo sin un liderazgo indiscutible, con una cascada de intereses más cruzados, opuestos, superpuestos y dinámicos que nunca. No hay un único Norte, ni un solo Sur. Pero sí hay un único continente americano, cuya mejor terapia para las inéditas tensiones que atraviesa, especialmente en América del Norte, es visualizar que tienen intereses compartidos a largo plazo y que las miradas aislacionistas solo agravarán los problemas actuales.

El libro que presentamos busca precisamente eso: repensar cómo los países americanos del G20 pueden convertir las viejas hegemonías y dinámicas regionales en una estrategia que beneficie a todos.

¿Cuáles son los temas clave? Tecnología, infraestructura, recursos naturales, cambio climático, migraciones, reducción de la pobreza e inclusión, entre otros.

Hoy, más que nunca, los países deben multiplicar sus vínculos en lugar de reducirlos y no someterse a seguidismos personales o ideológicos.

En un tablero político tan complejo como el actual, de alianzas y bloques cruzados y atravesado por crisis e incertidumbre, el desafío es encontrar intereses comunes y construir alianzas estratégicas. Porque, justamente, de eso se trata: de fortalecer el interés nacional asociándonos con otros que, si bien diferentes, se pueden beneficiar de lo mismo que nosotros. En este caso, todos los países americanos que participan del G20.

Es una obligación entonces, a la vez que un desafío, identificar intereses compartidos entre realidades tan distintas como son los países de América del Norte y América del Sur, con el objetivo de tender los puentes necesarios para potenciar la presencia americana en el G20 e influir en la agenda del que sigue siendo el foro multilateral más importante de la actualidad.

Por Jorge Argüello – Ex embajador de Argentina en Estados Unidos, ONU y Portugal. Ex sherpa argentino en el G20 y presidente de la Fundación Embajada Abierta