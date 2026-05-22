El delfín rebelde de Macron lanzó su candidatura y busca convertirse en el presidente más joven de Francia

El dirigente centrista, alguna vez delfín de Macron, anunció su postulación para 2027 y abrió una nueva pulseada dentro del oficialismo francés

Cuando faltan 11 meses de la elección presidencial en Francia, el exprimer ministro Gabriel Attal, de 37 años, anunció hoy oficialmente su candidatura a la sucesión de Emmanuel Macron.

“Yo amo profundamente a Francia, su historia su cultura, sus paisajes y su ingenio. Es el país más hermoso del mundo”, declaró durante una visita sin estridencias organizada a Mur-de-Barrez, pequeña localidad medieval de 700 habitantes, ubicada en el centro del país, a 800 metros de altura en la región volcánica del Aveyron, sobre las estribaciones del Macizo Central.

Je suis candidat à l’élection présidentielle.



Parce que je refuse d’être de ceux qui ne proposent que de gérer le déclin.

Parce que je souhaite proposer un projet d’avenir et d’espoir aux Français.

Parce que je veux que chaque génération vive mieux que celle de ses parents et… pic.twitter.com/OetViYpnoW — Gabriel Attal (@GabrielAttal) May 22, 2026

“Amo a los franceses porque son un gran pueblo. Jamás debemos avergonzarnos de nuestra historia”, agregó en su breve mensaje ante un grupo de medio centenar de barrezianos sentados en una plazoleta central.

Attal –que fue uno de los primeros adherentes al movimiento En Marcha creado por Macron para impulsar su vertiginoso ascenso al poder– eligió un estilo casual al anunciar sus intenciones de oficializar su postulación al Palacio del Elíseo (sede de la presidencia) en la elección que debe realizarse –a más tardar– el abril de 2027.

El secretario general del partido centrista francés Renaissance, Gabriel Attal, almuerza con miembros de su equipo y simpatizantes después de anunciar su candidatura a las elecciones presidenciales de 2027 durante una visita al pueblo de Mur-de-Barrez, en el departamento de AveyronED JONES – AFP

A su lado estaba el alcalde de la ciudad, Pierre Ignace, también integrante del Partido Renacimiento (RE) de centro derecha, sucesor de En Marcha y principal componente del “bloque central” que respalda a Macron.

“Niño prodigio”

Vestido con traje azul, camisa blanca y corbata a tono, el dirigente que durante un tiempo fue considerado como el “niño prodigio” de la macronía, eligió un estilo inspirado en el precedente del exjefe de Estado, Jacques Chirac, que fue uno de sus primeros modelos políticos.

A pesar de su juventud, fue siempre considerado como uno de los jóvenes más brillantes de su generación. Luego de obtener su diploma de bachiller en la prestigiosa Escuela Alsaciana de París, siguió el recorrido que puede llevar a las puertas del poder: el célebre Instituto de Ciencias Políticas (conocido como Sciences-Po), donde obtuvo un máster en políticas públicas. Durante tres años también estudió derecho en la Universidad de Paris-Assas, pero –absorbido por su incipiente carrera política– nunca obtuvo su diploma.

El secretario general del partido centrista francés Renaissance, Gabriel Attal, pronuncia un discurso durante una visita al pueblo de Mur-de-BarrezED JONES – AFP

Nada en su vida fue improvisado, sino que siempre se trató del resultado de una larga reflexión. Por ejemplo, el lanzamiento de su campaña este jueves, de aparente simpleza, fue preparado con esmero para marcar sus distancias con el formalismo del actual jefe de Estado, que fue su mentor al principio de su carrera política, en 2017. Su precocidad ocultaba, sin embargo, una larga experiencia porque su bautismo político se había producido en 2006, a los 17 años, cuando empezó a militar en la juventud del Partido Socialista. Su primer prueba en el poder la hizo como asistente de Marisol Touraine, que ocupaba el Ministerio de Salud Pública.

Ese periodo fue también muy importante en su vida privada porque fue la época en que conoció a Stéphane Séjourné, que integraba el gabinete de colaboradores de Emmanuel Macron en el Ministerio de Economía, con el cual comenzó a vivir en unión civil en 2017 y finalmente se casó en 2024. Sejourné, que realizó una parte de sus estudios secundarios en el Liceo Francés de Buenos Aires, es actualmente comisario (ministro) y ocupa la vicepresidencia del Consejo Europeo como vicepresidente ejecutivo para la Prosperidad y la Estrategia Industrial encargado de la reindustrialización del bloque que agrupa a 27 países del continente.

Después de haber sido uno de los hombres clave en la campaña electoral que llevaron a Macron hasta el umbral del Elíseo, Attal emprendió una carrera fulgurante: ingresando al Parlamento como diputado, su primera misión surgió con su designación como vocero del gobierno bajo la autoridad del primer ministro Edouard Philippe que, curiosamente, también acaba de lanzar su candidatura para la batalla presidencial de 2027 y –por lo tanto– será uno de sus principales adversarios en la carrera por el poder. En 2018, fue nombrado secretario de Educación, con lo cual se convirtió –a los 29 años– en el ministro más joven de la Quinta República, fundada por el general Charles de Gaulle en 1958.

El exprimer ministro de Francia Gabriel Attal

En 2022 ocupó la cartera de Cuentas Pública (equivalente de la secretaría de Hacienda en el Ministerio de Economía) y un año más tarde fue designado responsable de la Educación Nacional. Apenas cinco meses después, Macron le confió el cargo de primer ministro, que ejerció durante cinco meses hasta el 5 de septiembre de 2024.

Distanciamiento

De esa trágica jornada data su distanciamiento con Macron. La ruptura se produjo porque Attal se consideró humillado al no haber sido consultado por el presidente cuando decidió disolver el Parlamento y convocar a elecciones legislativas anticipadas, que concluyeron con una derrota aplastante para los macronistas, que perdieron 110 bancas y quedaron en minoría en la Asamblea Nacional. Esa situación ató de pies y manos a Macron y condicionó –en buena medida– su capacidad de gobierno en los últimos tres años de su mandato.

Attal también salió debilitado de ese error táctico porque perdió su fuerza para hacer valer su posición de delfín casi indiscutido de Macron. Pero ese traspié le resultó útil para revitalizar el partido y prepararse con tiempo para lanzarse a lo que será la primera gran batalla política de su vida.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, saluda al primer ministro francés, Gabriel Attal, durante el desfile militar del Día de la Bastilla en la avenida FochLUDOVIC MARIN – POOL

La primera prueba de fuego será el acto de lanzamiento oficial de su campaña, previsto en París para el 30 de mayo, según acaba de revelar el sitio internet attalpresident.fr. El primer desafío consistirá en demostrar entonces que no solo cuenta con el respaldo de los diputados su partido, Renacimiento, sino también con el apoyo de otros legisladores de centro derecha y centro-izquierda para demostrar que es el favorito del “bloque central”.

Attal y Edouard Philippe no son los únicos que han lanzado oficialmente sus candidaturas a la presidencia de Francia. También lo hizo el líder de la extrema izquierda Jean-Luc Melenchon, fundador de La Francia Insumisa (LFI).

La semana pasada, unos 500 diputados y alcaldes –entre ellos Renaud Muselier, presidente de la región Provenza-Alpes-Costa Azul, y el alcalde de Burdeos, Thomas Cazenave– habían lanzado una petición instando a Gabriel Attal a presentarse a la elección de 2027. Si gana el año próximo, con 38 años, se convertirá en el presidente más joven de la Quinta República, pues Macron tenía 39 años cuando fue elegido en 2017.

Por Luisa Corradini-LN