El declive de Milei: ¿se terminó la elección de los tres tercios?

¿Adónde quedó Javier Milei?: Qué dicen las encuestas de los principales analistas

Los encuestadores marcan que el candidato de La Libertad Avanza hoy está por debajo de los 20 puntos. La incógnita sobre el piso de Javier Milei y el debate sobre quién se beneficia con sus tropiezos.

Javier Milei va cayendo. Ya no tiene, ni remotamente, un tercio de los tres tercios de los que se hablaba hace dos meses. Hoy, La Libertad Avanza (LA) está por debajo del 20 por ciento de la intención de voto, según coinciden todos los consultores y encuestadores. Con ese panorama, Unión por la Patria (UxP) y Juntos por el Cambio (JxC), con números bastante parejos entre sí, aparecen como los protagonistas de las PASO, la elección general de octubre y, si lo hubiere, el ballotage.

La pregunta es ¿cuánto más va a caer Milei?. Algunos consultores creen que no perderá mucho más, porque el voto-bronca sigue existiendo. Otros piensan que los cuatro o cinco puntos que se le caen tienden a agrandar la diferencia a favor de Patricia Bullrich en la interna con Horacio Rodríguez Larreta. Pero es un proceso que está en movimiento y en el que se agrega otro factor: los encuestadores coinciden en que la candidatura de Sergio Massa consolidó el voto del peronismo frente a un macrismo donde la pelea es descarnada.

¿Cae o no cae Milei?

El primer debate es ese. Casi todos los consultores coinciden en que efectivamente hay una declinación del candidato de LLA, pero hay dos que piensan que aún es suave.

Federico Aurelio le pone un límite estrecho y lo hace con los números en la mano. El titular de ARESCO sintetiza: “de acuerdo a nuestras mediciones, post cierre de listas, hasta ahora la respuesta es sí, hay una caída. Registramos una caída de Milei de tres puntos. Pero en el escenario de primera vuelta sigue estando a distancias estrechas respecto al peronismo y Cambiemos. A su vez le ha caído la imagen positiva y ello pudiera conllevar a una nueva caída del voto. Sin duda el crecimiento que tuvo desde principios de año cesó a finales de abril y ahora pareciera tener mayor tendencia de caída que de subida. Sin embargo no nos olvidemos que el principal factor de su crecimiento que fue el malhumor social de la gente con la dirigencia tradicional sigue vigente y nuevos deterioros de dicho mal humor podrían permitirle un nuevo crecimiento”.

Hugo Haime, de Haime y asociados, incluso plantea que la caída no afecta el cuadro de situación. “Si de encuestas se habla, yo continúo viendo los tres tercios. Luego del lanzamiento de las fórmulas, el peronismo consolidó su voto y Milei continúa vigente. Claro que los problemas de armados que tiene Milei nos hacen dudar un poco. Igualmente al día de hoy es improbable que no haya segunda vuelta. La suma del voto de Massa más Grabois y de Bullrich más Larreta en las PASO, siguen muy parejos con Milei. Solo en las Paso podremos saber si esto es así”.

Veinte por ciento o menos

Para la mayoría de los consultores, hoy Milei está lejos de pelear arriba, incluso lo ubican claramente por debajo del 20 por ciento de la intención de voto.

Raúl Timerman, de Grupo de Opinión, desde hace meses que habla de cuatro cuartos, no de tres tercios, con un 25 por ciento principalmente de indecisos. “Yo sostenía que la posibilidad de entrar al ballotage dependía de la capacidad de seducción sobre el cuarto-cuarto. Y esa fue una de las razones del cambio en la fórmula de UxP: Sergio Massa tiene más capacidad de captación de quienes no tienen decidido su voto o adelantaban que iban a votar en blanco o decían que no iban a votar. Bueno, esa situación no se da más. Ahora estamos así: JxC menos del 30 por ciento; el peronismo, menos del 30; Milei, menos del 20 e indecisos menos del 20. Javier Milei está debajo de los 20 puntos, alrededor de 17. Hoy estamos en la situación donde Cambiemos y UxP entrarían al ballotage. Recordemos que Milei llegó a estar en su momento cúlmine entre 27 y 29 puntos y ahora está alrededor 17, 18. Bajó 10 u 11 puntos. Bueno, a medida que Milei baja, la diferencia entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta se va agrandando a favor de Patricia Bullrich”.

Facundo Nejamkis, de Opina Argentina, esboza una definición gráfica: tercios atenuados. “Es muy probable que en estos momentos estemos en una etapa de un escenario de tres tercios pero atenuado. Esto se traduce en las dos principales coaliciones (JxC y UxP) consolidando sus tercios y la fuerza de Milei cayendo por debajo de su pico de 25 alcanzado en el mes de mayo. Los potenciales votantes de Milei terminarán definiendo el escenario, ya sea confirmando su voto, ya sea votando otras opciones políticas o, no descartemos, absteniéndose de concurrir a votar. El principal desafío de Milei consistía en institucionalizar su fuerza política y en desarrollar una estrategia electoral sin perder el atractivo antisistema. Si nos dejamos llevar por lo que hemos podido ver hasta el momento parece lleno de dificultades en la resolución de estas cuestiones. Esto genera un manto de dudas sobre el escenario de tres tercios”.

Más categórica es Marina Acosta, de Analogías, también con números en la mano. “En nuestros estudios no hemos visto, desde el punto de vista aritmético, la estructura de tres tercios. En estos momentos se está produciendo una paulatina polarización producto del estancamiento del espacio de Milei que produce, según nuestra última medición, una estructura de empate respecto de la intención de voto para Unión por la Patria (29%) y Juntos por el Cambio (30%). Ante la pregunta por las fórmulas al interior de los espacios se mantiene esa paridad y Massa es el candidato que individualmente más adhesiones capta de cara a la elección PASO”.

¿Y adentro de las internas?

Eduardo Fidanza, de Poliarquía, plantea un debate que es toda una incógnita. ¿Se puede hablar de que JxC tiene un tercio si no se sabe si los votantes de Bullrich apoyarán a Rodríguez Larreta o viceversa, en caso de perder las PASO? Y lo mismo del otro lado: ¿el que está con Juan Grabois terminará apoyando a Massa?¿O el de Massa a Grabois?

“El argumento de tercios -analiza Fidanza-, para explicar la distribución de la intención de voto, puede considerarse plausible en un sentido muy general y de cara a las PASO. Pero cuando se mira con más detalle y hacia adelante surge un panorama más complejo e imprevisible. En primer lugar, habría que considerar si los tercios otorgados a las dos grandes coaliciones conforman un conglomerado sumable aritméticamente para octubre, siendo que sus precandidatos compiten entre sí con visiones muy contradictorias. Esto aplica a Larreta y Bullrich por un lado, y a Massa y Grabois por el otro. Por otra parte, el tercio restante es absolutamente heterogéneo porque, para llegar a él, sí que habría que sumar lo insumable: Milei más la izquierda. La conclusión es que más que tercios estamos frente a cuatro figuras presidenciables (Bullrich, Larreta, Massa y Milei) cuya cantidad de votos, difícil de precisar, dependerá más de ellos que de su pertenencia partidaria, en un contexto de considerable fragmentación. En definitiva, el argumento de los tercios es simplificador, aunque atractivo, pero encubre una complejidad que empezará a aclararse recién después de las primarias”.

Votantes en movimiento

También Roberto Bacman, del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), pone en duda la existencia de electorados rígidos. “Al día de hoy, la estructura de la intención de voto se encuentra atravesando una dinámica de transformación: JxC y UxP comienzan a crecer (algunos puntos, aunque crecimiento al fin), mientras que Milei ha comenzado un proceso de desgaste y descenso en la intención de voto. Proceso que empezó con los magros resultados obtenidos por su partido en las elecciones provinciales y que culmina con el escándalo de la venta de lugares en las listas, que incluso en estos últimos días se judicializó. En la actualidad Milei está lejos del 23/24 por ciento que logró conseguir poco tiempo atrás y la gran incógnita es en qué momento se detendrá su caída. Mientras tanto, mucho de tal pérdida está migrando a Patricia Bullrich, lo que hace que mejoren sus posibilidades en su dura interna con Horacio Rodríguez Larreta. Tampoco debe pasarse por alto la evolución de los votantes en transición. Representan alrededor del 20 por ciento y es incuestionable su importancia; especialmente en tanto se convierten en el ajuste fino y la llave del resultado de la elección primaria que se avecina”.

La pelea es entre dos, sólo entre dos.

Artemio López, de Equis, siempre descreyó de la hipótesis de los tres tercios. Y ahora, más que nunca. “No, definitivamente si alguna vez hubo hipótesis de los tres tercios, cosa que dudo mucho, hoy eso desapareció. Podemos afirmar que las elecciones de octubre se definirán entre las dos grandes coaliciones JxC y UxP. El fenómeno Milei cumplió la función de correr más a la derecha la agenda de JxC, corrimiento que explica el predominio actual de Bullrich sobre Larreta en la interna de la coalición neoliberal. Como bien señala Juan Manuel Abal Medina: no comparto la teoría de que la sociedad se está corriendo a la derecha. Hay una radicalización de una parte de la derecha que obliga a que el resto de la derecha se corra cada vez más hacia un extremo. Eso nos da la sensación de que la derecha gana fuerza. La centroderecha argentina, hoy, es sólo un recuerdo”.

Y Santiago Giorgetta, de Proyección, está de acuerdo con esa mirada. “Nosotros nunca vimos un escenario de tres tercios o de cuatro cuartos. En todo caso, como dice Artemio Lopez visualizamos un escenario de tercios imperfectos. Porque según nuestros estudios Milei nunca superó los 25 puntos en intención de voto y hoy lo que vemos es una caída de entre cuatro y cinco puntos con una estabilización en el orden del 18/19 por ciento. Ante ese escenario lo que podremos analizar es la competitividad de las fórmulas y evaluar el impacto que tendrá en la opinión pública si en las PASO la fórmula Milei/Villarroel logra una buena performance y si ubica entre los primeros dos puestos, quedando competitivo de cara a las elección general o si sufre una pérdida de votos que lo deje fuera de la pelea por entrar a un eventual ballotage. Lo interesante será ver a dónde iría el denominado voto útil” .

A cinco semanas de las elecciones, una síntesis de la opinión de los consultores sería la siguiente:

El electorado está en movimiento, consolidándose el peronismo y JxC, con una caída de Milei.

Esa caída de Milei no es total, sino de cuatro o cinco puntos, ubicándolo por debajo del 20 por ciento.

Las pérdidas de Milei parecen reforzar a Bullrich en la interna de JxC.

Si el resultado de las PASO exhibe a un Milei muy atrás, seguirá perdiendo votos a manos del voto-útil, es decir de la pelea de fondo entre JxC y UxP.

Habrá que ver qué sucede dentro del macrismo, tras la feroz batalla de las PASO. En UxP parece haber menos problemas en la confrontación interna.

Por Raúl Kollmann – Página/12