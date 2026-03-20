El dato que confirma lo barato que está quedando el precio del dólar con una inflación que no afloja

El precio del dólar se ubica en torno a los $1.400 desde hace meses, mientras la inflación asciende a un ritmo de casi 3% mensual

El precio del dólar se mantiene cerca de los $1.400 desde hace unos 6 meses, mientras que la inflación avanza a un ritmo cercano al 3% mensual. Por ende, diversos economistas están alertando sobre el “regreso” del atraso cambiario.

La elevada inflación del 3% choca contra un dólar cuyo precio nominal se mantiene “controlado” por el mayor ingreso de divisas, impulsado por los mejores precios de las exportaciones petroleras y agrícolas a raíz del conflicto en Medio Oriente, las emisiones de deudas corporativas y la menor demanda doméstica de divisas.

Un escenario que indicaría que el Gobierno está volviendo a utilizar al dólar oficial como ancla de los precios de la economía.

En este sentido, un reciente informe de la Consultora LCG advierte que, en lo que va del año, el tipo de cambio real multilateral se apreció 7,7%, por lo que “volvió a ubicarse en niveles comparables con los de 2017, alejándose de los $1.636 (a precios de hoy) definidos por el FMI como un nivel mínimo a sostener en el acuerdo 2022”.

Este dato que alerta sobre el atraso cambiario, se suma un dato de mayor interés por viajes al exterior, justamente, por el abaratamiento del valor del dólar a nivel doméstico.

“Observamos que la estabilidad del tipo de cambio generó un impacto positivo en la demanda de viajes internacionales. En este contexto, las búsquedas para viajes al exterior durante enero y febrero registraron un crecimiento del 25% en comparación con el mismo período de 2025, donde hay una mayor anticipación en la compra y por un escenario que favorece la planificación de esto destinos”, indica Paula Cristi, gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay.

Precio de dólar histórico: así está el precio hoy

El precio del dólar minorista es, en la actualidad, cercano a los $1.420, por lo que en todo el 2026 desciende más de 4%.

En tanto, el blue se ubica muy cerca, en los $1.435, mostrando una contracción de alrededor de 6%.

Al comparar su valor de los últimos 10 años actualizado al presente, se puede tomar como referencia el momento en que Javier Milei inició su presidencia, en diciembre de 2023: el blue se ubicaba en $1.070. Y, a las pocas semanas, llegó a un máximo de $1.255. A dos años de ese momento, el paralelo se ubica nominalmente en los $1.435, “apenas” 14% más arriba que en ese entonces.

Como contrapartida, la inflación acumulada desde diciembre de 2023 a marzo 2026 en argentina es de 282%.

Cabe recordar que el blue tocó su precio nominal máximo en julio del 2024, al alcanzar los $1.500: ese precio, ajustado por la inflación acumulada desde esa fecha al presente, equivale en la actualidad a unos $2.350. Es decir, 64% más que hoy.

“Si se toman como referencias los valores más elevados a los que llegó el blue en los últimos 10 años, el máximo alcanzado se registra en octubre de 2020, en plena crisis desatada por la pandemia, cuando tuvo un valor actualizado de $5.030. Es decir, 250% más alto que el precio actual del billete informal”, detalla Andrés Méndez, director de AMF Economía.

En otros momentos de crisis cambiaria, como en octubre de 2023 -por la incertidumbre política y económica durante la definición de las últimas elecciones presidenciales-, el blue alcanzó un valor, a cifras actuales, de $3.950.

Por ende, los $1.435 de hoy en día lo ubican en los niveles más bajos de los últimos 10 años. De hecho, se encuentra apenas por arriba al que alcanzó entre marzo de 2016 y marzo de 2018, drurante el gobierno de Mauricio Macri, cuando estuvo a $1.670, a valores actuales. Período en el que tampoco había cepo cambiario para los minoristas.

¿Atraso cambiario? Opinión de expertos

Para los economistas relevados por iProfesional, el precio del dólar comienza a signos de atraso respecto al movimiento del resto de los precios al consumidor.

“Decir que el dólar está caro o barato (atrasado o no) dependerá a quién se le pregunte. Un exportador va a decir una cosa y un importador otra. Es decir, se puede decir que el dólar está atrasado porque viene subiendo bastante por debajo de la tasa de inflación y las proyecciones para este año mantienen esa tendencia. Esto no es un error, sino que es la estrategia del Gobierno para no sumar presión inflacionaria por el lado cambiario. Entonces, podemos considerarlo barato en términos de largo plazo, pero es funcional en el corto”, detalla Andrés Salinas, economista e investigador de la Universidad de La Matanza (Buenos Aires), a iProfesional.

Este experto prefiere asegurar que el precio actual del dólar “no es que está barato, sino que está en un nuevo nivel de equilibro de corto plazo. La caída de la demanda interna, el ajuste fiscal, la compra de reservas y algunas tasas reales positivas quitan presión sobre el tipo de cambio. Entonces, en lugar de hablar de atraso, se puede decir que es un cambio de régimen, donde el tipo de cambio deja de ser el ancla nominal y pasa a acompañar una macroeconomía más ordenada”.

Así, Salinas concluye que, “no necesariamente debería venir una corrección de la cotización a la alza del dólar si estas condiciones se mantienen o mejoran”.

En ello coincide Fernando Baer, economista jefe de la consultora Quantum: “Por lo pronto, el dólar está más apreciado que hace 4 meses, pero menos que a junio del año pasado. Mientras que haya flujo de compra de reservas y liquidación de los exportadores, no veo motivo para pensar lo contrario”.

En esta sintonía suma Lorenzo Sigaut Gravina, director de análisis Macroeconómico de Equilibra: “Sí, obviamente, el dólar tiene una apreciación de casi 20% respecto a lo que decía el Fondo Monetario, aunque hay precios internacionales muy buenos para Argentina de las materias primas. Así, está la paradoja que las exportaciones van a aumentar el valor y quizás pierdan rentabilidad algunas economías regionales y no puedan exportar, pero en el neto el Gobierno va a sumar más divisas”.

En conclusión, Sigaut Gravina considera que, en el corto plazo, el precio actual del dólar “no genera un riesgo en el intercambio de bienes y servicios en el saldo comercial, porque las exportaciones van a crecer mucho por la mejora de los precios internacionales. Algo que ayuda a sostener un tipo de cambio más apreciado en el corto plazo”.

Por Mariano Jaimovich – IP