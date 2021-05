El cruce entre Nancy Pazos y Fernando Burlando: “Lo único que no avanzó es tu cabeza”

Al escuchar esto, Nancy Pazos salió al cruce: “Es una barbaridad lo que está diciendo. Es imposible que a esta altura califiques de pasional a ningún crimen. Lo único que no avanzó es tu cabeza, porque claramente es una cuestión de género”.

Burlando le contestó: “No, a lo sumo no será la mía, será la del Código Penal. El tema de género es otra cosa. Gracias a Dios hoy se ha revertido mucho la situación. En menos de un mes estamos sacando un libro de ayuda para las personas que pasan situaciones de violencia de género”.

“Cuando hablaste de pasional es lo primero que me hizo ruido. Creo que es lo mismo que le pasó a Flor. Antes se justificaban los crímenes de género diciendo que era un crimen pasional, entonces el justificativo no va”, analizó Pazos. Pero el letrado insistió: “Flor me preguntó: ‘¿En algún momento de tu trayectoria te pasó esto?’ Sí, yo soy abogado desde hace más de 33 años. Las cosas han variado, pero hace 30 años la idea que tenían los jueces y la ley de los vínculos eran totalmente diferentes”.

“Todo va cambiando. Por suerte las cosas cambian para mejor en este tipo de situaciones pero estas cosas pasaron, estas cosas sucedieron. El hombre que llega a su casa y encuentra a su mujer con el vecino y reaccionaba de una manera violenta emparentado a una emoción era algo lógico...”, agregó.

Aunque Burlando intentó excusarse, las explicaciones no le bastaron a la periodista. “¿Qué es lógico? ¿Qué la mate? Estaba mal. Que un juez tomara como un desagravante el tema de que le metió los cuernos y entonces la podía matar claramente era un horror”.

Finalmente, Burlando coincidió: “Era un horror, pero todo eso estaba apoyado no solo en lo que opinaba el juez, sino en una ley, en psiquiatras y psicólogos que emparentaban este tema con una reacción violenta”.