El consumo, de Guatemala a Guatepeor

En febrero, según Scentia, se desplomó el gasto agregado y en el comercio minorista. Hubo una caída interanual del 3,4 por ciento en supermercados y barrios; y hubo caídas en kioscos, farmacias y mayoristas. Sólo se salvó el e-commerce.

La metáfora de la piedra que cae en el pozo pero nunca da señales de tocar fondo parece ser la mejor para describir el escenario del consumo masivo en Argentina. Mientras el Gobierno intenta instalar que hay mejoras, las cifras reflejan que hay un desplome que no se vio ni siquiera en la parte más cruda de la crisis del macrismo. Según datos de la consultora Scentia a los que accedió Página I12, el Gobierno de Javier Milei lleva más de dos años seguidos con ventas en rojo en supermercados y comercios de cercanía. Y si se mide el consumo agregado, los números también son muy malos.

La estadística de la consultora muestra que en febrero, el consumo que aglutina a farmacias, supermercados, mayoristas, comercios de barrio, quioscos e e-commerce, tuvo una caída interanual del 3,4 por ciento, acumulando dos meses seguidos de baja. Mientras que si se miden sólo los gastos en hipermercados y comercios barriales, la caída en las ventas alcanza el 4,8 por ciento interanual.

El trabajo refleja que, salvo e-commerce, todos los rubros del consumo dieron mal en febrero, a contrapelo de lo que el gobierno de Milei apunta. En el detalle se observa que en los supermercados de cadena las ventas cayeron 5,9 interanual, en los barrios un 3,8; en farmacias un 2,9; un 1,9 de baja en quioscos y un derrumbe del 3,6 por ciento en mayoristas. La única estadística positiva es la del e-commerce, que creció 26,5 por ciento interanual. Esta vía de compras no explica más del 6 o 7 por ciento del consumo total en Argentina.

En los supermercados, una pandemia

La peor foto, en este contexto, es que no hay dinero en la gente ni para ir a comprar insumos básicos al supermercado. El dato difundido de crecimiento en la mora de créditos inferiores al millón de pesos supone que es deuda para comprar en el super. Pero, ¿qué pasa en los super? Las ventas se desploman. La serie histórica de Scentia refleja que de los 26 meses que Milei lleva en el poder, solo hubo 3 con crecimiento, y fue marginal: la suba más importante fue una mejora de 1,3 por ciento interanual en octubre del 2025.

Un dato extra: lo peor de la crisis del consumo coincide con el período en el que bajó la imagen de Milei y des desvalorizó socialmente su capacidad de gestión. El consumo de bienes básicos, en supermercados y barrios, cayó 0,6 en diciembre del 2025, luego bajó 3,7 en enero del 2026 y ahora, en febrero, se desplomó 4,8 por ciento. Es decir, no está saliendo a flote, se sigue hundiendo a la par de la degradación de los ingresos populares.

En el caso de los supermercados, es interesante poner el ojo en el rubro por rubro, que también deja a la claras un consenso de que nada se está vendiendo. De los 8 items de ventas, no hay uno que haya dado cifras positivas. Hubo caída de 1,1 en Alimentación, del 3,1 por ciento en Bebidas con Alcohol, una baja de 11,9 en Bebidas Sin Alcohol, del 4,6 en Desayuno y Merienda; un 2,8 de baja en Higiene y Cosmética; además de un derrumbe de 8,2 por ciento en Perecederos. También bajó la venta de Limpieza y Hogar un 2,4, y hasta podría decirse que hoy se “no se vende ni un caramelo”: el rubro Impulsivos, las golosinas que se ubican cerca de las cajas de pago, cayeron 4 por ciento interanual en volumen de ventas.

Milei, peor que Macri y Fernández

Una mirada general al fenómeno del “no consumo” en la era Milei obliga a una serie de afirmaciones, en base a los mismos datos de Scentia: en 2016, primer año de Macri comparando con el 15, el consumo había caído 4,5 por ciento. En 2017 cayó 3,1 y en 2018 un 1,5. 2019, el último año del PRO, se desplomó 7,3 por ciento contra el año previo. Es decir, en la era Macri no hubo un sólo año donde creciera el consumo en supermercados.

Aún con los problemas de inflación del albertismo y el fenómeno pandemia, el consumo cayó 0,1 por ciento en 2020 contra el 19. En 2021 empeoró 2,1 y luego, en los dos años siguientes, aumentó 1,9 y 2,4, respectivamente. El Frente de Todos terminó con dos años de caída y dos de suba.

¿Qué pasó con Milei? En 2024 versus 2023 se derrumbó 13,9 por ciento el consumo. En el 25, contra el 24, cayó 2,6. La perspectiva es que este año vuelva a caer pero, además, con los números que ya tiene, el gobierno Libertario duplica las peores cifras de consumo del macrismo.

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Por Leandro Renou – P/12