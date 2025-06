El consejo de un tributarista top: “el que tiene los dólares en el colchón que los tenga un tiempo más”

César Litvin dijo en Rosario que no hay inmunidad para blanquear y que el que lo haga sigue expuesto al régimen penal. “Guarda que ARCA es más flexible pero la UIF actúa”, dijo.

El titular de uno de los estudios contables tributarios más importantes del país, César Litvin, afirmó que no hay inmunidad para blanquear dólares, que en tanto no haya cambios normativos existen riesgos penales y que por eso es mejor tenerlos un rato más abajo del colchón.

En un simposio del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en el Consejo de Ciencias Económicas de Rosario, el tributarista dijo que frente al anuncio del equipo económico de la semana pasada hay que evitar la ansiedad. “Todo lo que se informó el día jueves y que salió publicado el día viernes no me da a mí la posibilidad de sugerir a nadie que ya empiece a usar los dólares del colchón, porque para empezar a hacerlo falta la segunda etapa. Y esa segunda etapa es la que me da plena seguridad jurídica”, declaró.

El especialista resaltó que tiene que haber modificaciones legales a tres leyes al régimen penal cambiario. “La gente quiere sacar ya el canuto. Dicen: “Voy, compro acciones, compro bonos, cambio el departamento, compro un autito. Pero calma. Todo el mundo compra en el blue, la cotización sale en los diarios, pero la realidad es que el que compra o el que vende dólares fuera del mercado legal comete una infracción al régimen penal cambiario”. ¿Cuál es el peligro? “Si alguien usa dólares y no tiene el papelito de dónde lo compró todavía queda expuesto a una infracción del régimen penal cambiario que establece una pena entre una y diez veces el monto de la operación”.

El estratega del estudio Lisicki, Litvin & Abelovich, que tiene entre sus clientes a celebridades como Susana Giménez, dijo que el régimen penal tributario vigente tiene montos punibles de evasión que quedaron “totalmente derretidos” por la inflación, porque son montos de 2018, que fueron fijados en 2017 “¿Saben cuánto es el monto punible de evasión? Un millón y medio de pesos por año. O sea que cualquier evasión de impuestos de más de un millón y medio ya entra en la ley penal tributaria, ya es denuncia penal, ya te pintan los deditos, ya tenés que pedir permiso para salir del país. Es difícil que duermas en la sombra, pero el mismo proceso ya es una condena en sí mismo”.

Litvin destacó con énfasis que el anuncio para incentivar a utilizar activos no declarados, como se lo llamó desde el gobierno, no es un blanqueo que, como ilustró, perdona todos los pecados tributarios. “Una de las cosas que anunciaron es que van a cortar la prescripción. Ustedes saben que la prescripción para los contribuyentes inscriptos son cinco años, pero en la práctica, como se computa, resultan cerca de siete dependiendo del cierre de ejercicio”.

Remarcó que mucha gente que entró en el blanqueo durante el gobierno de Macri sintió que fue una emboscada. ¿Por qué? “Porque cambió el gobierno, Bienes Personales, que era el 0.25, lo llevaron a una alícuota que empezaba en el 0.50 y terminaba en el 2.25. Y después hubo otro impuesto, el impuesto a la riqueza, que en ese mismo año, entre los dos impuestos, hacía una alícuota máxima del 7.5%”.

Si alguien usa dólares y no tiene el papelito de dónde lo compró todavía queda expuesto a una infracción del régimen penal cambiario que establece una pena entre una y diez veces el monto de la operación.

¿Qué generó eso?, se preguntó el experto. “Que mucha gente se fuera a vivir a Uruguay en búsqueda de cariño y afecto impositivo. Y Uruguay los recibió con vacaciones fiscales por diez años. Con lo cual, ustedes saben que los capitales son mimosos, se van donde mejor los tratan”.

“Esperemos la segunda etapa y veamos qué nos trae la seguridad jurídica. Hay que trazar una línea entre dinero negro y dinero sucio. Hay quienes dicen que con esta medida entra el narco. No. Se apunta a que se usen los dólares negros porque la UIF mantiene todas sus facultades intactas. Eso significa que aquel que deposita 50 millones puede que no sea reportado a ARCA. Pero si la entidad bancaria considera que no sabe cómo el cliente hizo la tela puede que lo reporte a UIF. Esa es la línea divisoria”, subrayó.

“Estábamos acostumbrados a que el fisco tuviera toda nuestra base de datos y todos nuestros movimientos. Ahora va a tener muy pocos de nuestros movimientos”, celebró. También dijo que hay que cambiar a su juicio la carga que pesa sobre el contribuyente frente a las inspecciones fiscales. “En el derecho penal rige el principio de inocencia. En el derecho tributario rige el principio de culpabilidad. Cuando viene una inspección te determina un ajuste y por más discrecional o errado que esté, es el contribuyente el que debe demostrar inocencia. Las modificaciones en la ley de procedimiento deben volver a lo anterior. Es el fisco quien tiene que demostrar quién evadió”.

Litvin dijo que hay que diferenciar el stock (el canuto o la plata del colchón) del flujo en un contribuyente. La indemnidad es para los dólares del stock. No para los ingresos futuros que, dijo el tributarista, deben ser declarados.

“El hecho de que ARCA no reciba información de transferencias bancarias por debajo de 50 millones no significa que hay que declarar a partir de los 50 millones”, les advirtió a los contadores que escuchaban. “El voto de confianza que hace el gobierno, y que podrá parecer ingenuo, es que por todos los ingresos, esté pagando en el futuro. Acá va a haber una decisión muy importante del contribuyente”, subrayó.

Por Hernán Lascano- IProfesional