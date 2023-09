El conmovedor recuerdo de Gustavo Conti a días de la muerte de Silvina Luna

El exparticipante de “Gran Hermano” atraviesa un profundo dolor tras la partida de su amiga.

Silvina Luna murió el pasado jueves a sus 43 años, luego de estar internada en el Hospital Italiano durante tres meses. La noticia conmovió a todos, y aún más, a su círculo íntimo.

Una de esas personas es Gustavo Conti que continúa impactado por la partida de su gran amiga. Por eso, a diario comparte diferentes mensajes y fotos junto a ella. En las últimas horas, le dedicó una conmovedora frase. “Nunca te vas a ir”, escribió él en una historia de Instagram.

En la postal que subió, se los puede ver en la cocina de una casa y preparando un asado. Es que ambos lograron establecer un profundo vínculo tras su salida de Gran Hermano, y se volvieron inseparables con Ximena Capristo. “Me llegan infinitas fotos de tantos momentos juntos que ya ni recuerdo. Pero siempre la pasamos bien, eso sí lo recuerdo”, lanzó él con firmeza.

El emotivo recuerdo de Gustavo Conti a días de la muerte de Silvina Luna. (Foto: Instagram/gusconti)

“Siempre te amamos, siempre vamos a amarte. Vivimos por los mismos caminos, siempre juntos, siempre en mi corazón, porque elegimos ser familia”, había escrito Gustavo Conti en sus redes sociales, minutos después de conocerse públicamente la noticia de la muerte de Silvina Luna.

Por su parte, Ximena expresó: “Lo lamento tanto amiga… Siento un dolor tan profundo en mi alma y mi corazón está destrozado… Sé que algún día nos volveremos a encontrar para seguir compartiendo risas. Te amo profundamente. Descansa en Paz”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de GUSTAVO CONTI 👉🏽ℙ𝕒𝕡á 𝕕𝕖 𝕗𝕖𝕝𝕚𝕩👈🏽 (@gusconti)

El pedido que Silvina Luna le hizo a Gustavo Conti y Ximena Capristo para el resto de sus vidas

Tras dedicarle un sentido posteo en sus redes después de que se confirmara su muerte, Ximena Capristo recordó la última vez que vio a Silvina Luna y se quebró.

Al aire de LAM (América), la exparticipante de Gran Hermano (Telefe) habló de su amiga, a quien conoció cuando coincidieron en la segunda edición del reality. “La última vez la vi internada en el hospital”, comenzó. Haciendo referencia a su marido, Gustavo Conti, y a la modelo, agregó llorando: “Estuvimos abrazados mucho, la besamos, le dijimos que la amábamos y… no lo puedo creer”.

Ximena Capristo reveló cuál fue el último pedido de Silvina Luna (Foto: Instagram/ximecapristo)

Entre lágrimas y con la voz quebrada, la mediática contó cuál fue el último pedido que Luna le hizo a ella y a su esposo. “Nos llamó, porque en ese momento ella había estado intubada y ya la habíamos llorado porque pensábamos que no iba a salir adelante, entonces la fuimos a ver al hospital, y esa fue la última vez que la vimos”, explicó.

“Nos pedía que no nos peleáramos, que siguiéramos juntos”, dijo Capristo. Por último, devastada, Ximena cerró: “La verdad es que me cuesta un montón hablar de esto. Es algo que no lo puedo creer”.