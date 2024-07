El conmovedor mensaje de la esposa de Ángel Di María antes del último partido de Fideo en la Selección

El domingo, en la final de la Copa América, será la despedida del rosarino de la Albiceleste. “Siempre supe que saldrías a brillar”, escribió Jorgelina Cardoso.

Si hay alguien que siempre estuvo al lado de Ángel Di María fue Jorgelina Cardoso. La esposa del campeón del mundo lo apoyó en los momentos más difíciles y hoy, tras la clasificación de la Selección argentina a otra final de Copa América, se animó a escribir un posteo en sus redes sociales recordando todo lo vivido junto al futbolista, antes de su último partido con la Albiceleste, que será el domingo en la final.

“Ayer, hoy y siempre junto a vos. Cuando el cielo se puso oscuro y se venía lo peor, siempre creí en vos, siempre supe que saldrías a brillar mi amor, sabía que la vida te devolvería en sonrisas cada una de las lágrimas que te vi caer”, escribió Cardoso en su Instagram junto a distintas imágenes.

“Seguí disfrutando hasta el último minuto, si vos sos feliz nosotras también. TE AMAMOS MUCHO! Vamos Argentina!!!!!! Otra finallllllll!!!”, posteó la nacida en Rosario en una foto junto a las dos hijas del matrimonio y el estadio MetLife Stadium de fondo.

La tierna respuesta de Ángel Di María al posteo de Jorgelina Cardoso

Como no podía ser de otra manera, Angelito contestó rápidamente la publicación de su esposa y le agradeció por estar siempre presente. “Cómo no amarlas así. Son mi vida. Son mi pilar. Gracias por acompañarme en cada locura mía. No puedo decirte nada más que gracias gracias y mil veces más gracias”, comentó el referente de la Selección argentina.

La despedida de Di María de la Selección argentina

El próximo domingo será el último partido de Di María con la Selección argentina. El futbolista decidió que este iba a ser su torneo final y pese a que todavía puede demostrar dentro de una cancha, decidió terminar su historia con la Albiceleste.

Ángel Di María jugará el domingo su último partido con la Selección argentina. (Foto: Afaseleccion/IG)

“Ojalá pueda terminar de la mejor manera con esta camiseta. Es fútbol y pueden pasar mil cosas. Pase lo que pase el domingo 14, creo que me puedo ir por la puerta grande, he hecho todo para irme por esa puerta. Entregué todo, como hoy, como cada partido. Agradecido a mi familia y nada más”, aseguró en DSports tras el triunfo ante Canadá, mientras la voz le temblaba y los ojos se le llenaban de lágrimas.

