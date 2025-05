El conmovedor gesto de María Becerra para salvar a los perros rescatados en el temporal de Buenos Aires

La cantante fue a distintas zonas afectadas por las inundaciones para llevar alimentos y otros elementos básicos

A pesar de tener la mente puesta en su salud y su recuperación, días atrás, María Becerra sorprendió al anunciar una iniciativa solidaria. Demostrando que su consciencia social va más allá de los escenarios, la cantante compartió su campaña de rescate para los perros que quedaron desamparados luego de las inundaciones que afectaron a la zona de Campana y Zárate.

Decidida a involucrarse en el rescate animal, como respuesta al panorama devastador que dejaron las intensas lluvias, Becerra, junto a la Fundación Planeta Vivo, se comprometió a aliviar el sufrimiento de animales indefensos. Fue así como la joven decidió brindar un hogar temporal a perros rescatados del agua, ofreciéndoles refugio en su casa mientras buscan una familia definitiva.

María Becerra rescató cinco perros de las inundaciones en Campana (Foto: Instagram)

Con ese objetivo, la intérprete de “Corazón vacío” lanzó una cuenta en Instagram llamada “Aguanten los perritos”. Esta plataforma digital funciona como escaparate para los perros rescatados, donde la joven comparte la historia y características de cada animal con el fin de encontrarles un hogar permanente. La cuenta, que rápidamente ganó miles de seguidores, reforzó el mensaje de “No compres, adoptá”, fomentando la adopción en lugar de la compra de mascotas.

El impacto en las redes sociales fue inmediato y profundo. La popularidad de Becerra y su capacidad para movilizar a sus seguidores generaron un flujo constante de mensajes de personas interesadas en adoptar a los perros. Cada publicación detalla el perfil de cada perro, destacando características como el caso del cachorro Manchita, conocido por ser juguetón y bien adaptado a la interacción con otros perros.

María Becerra decidió cuidar de los animales hasta que sean adoptados (Instagram)

En esta misión de asistencia, María no está sola; su pareja, J Rei se unió activamente a la causa. Juntos no solo comparten espacio en su hogar con los animales, sino que también aplican esfuerzos conjuntos para promover esta noble causa. El apoyo de Julián simboliza el compromiso compartido de ambos no solo para proteger a los animales en circunstancias precarias, sino también para contribuir a formar una sociedad más consciente sobre los derechos de los animales.

Los perritos disponibles para adopción no solo reciben la atención cariñosa de la pareja, sino que también se aseguran de que los interesados en adoptarlos pasen por un proceso de selección meticuloso. La cuenta incluye un formulario detallado donde los posibles adoptantes describen su situación familiar y de vivienda, garantizando así que cada perro vaya a un ambiente seguro y amoroso.

El perfil que abrió la cantante para promocionar la adopción

Entre los perros que buscan un nuevo comienzo se encuentran Negri, Ricky, Vieji, Fredy y Manchita, cada uno con una narrativa única que capta la atención de los interesados en adoptar. Manchita, por ejemplo, es un cachorro de entre 3 y 4 meses que, a pesar de su corta edad, ha demostrado ser un espíritu vivaz y sociable. María lo describe como “muy bueno, juguetón, compañero y que no muerde ni ladra”, información valiosa que ayuda a las familias a imaginarse cómo sería integrarlo en su hogar.

Cada una de las mascotas tiene su propio posteo donde se detalla toda la información necesaria para tomar la decisión consciente de adoptarlo. Para poder acceder a esto hay que llenar un formulario con algunas preguntas básicas y algunas un poco más complejas, para conocer el nivel de convicción de los aplicantes.

Cada una de las publicaciones tiene la información correspondiente del perro (Foto: Instagram)

Para cada perro rescatado, Becerra asegura que se entreguen vacunados y desparasitados, garantizando así que estén en óptimas condiciones de salud. Este detalle, junto con un enfoque personalizado en la presentación de cada animal, refleja un compromiso genuino por parte de la intérprete y su equipo para asegurar que los perros no solo encuentren un hogar, sino que este sea seguro y amoroso.

Este gesto solidario cobra una dimensión aún más significativa si se tiene en cuenta el contexto personal que atraviesan ambos artistas.A fines de abril, María Becerra fue internada de urgencia en la Clínica Zabala del barrio de Belgrano, tras sufrir una hemorragia interna provocada por un embarazo ectópico. La intervención quirúrgica fue inmediata y su estado de salud generó preocupación entre sus seguidores.

Desde entonces, la cantante decidió hacer una pausa. Suspendió la gira prevista para mayo, junio y julio, y se refugió en la intimidad de su hogar para enfocarse en su recuperación. Recientemente, compartió en sus redes que se encontraba buscando un entrenador personal para acompañarla en la rehabilitación física. “Perdí fuerza, elasticidad, mucha masa muscular”, explicó. “Necesito a alguien que tenga muchos conocimientos; tengo que empezar muy de a poco a moverme y quiero que sea con una persona profesional”, cerró.

Por Lucía Consiglieri-Infobae