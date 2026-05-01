El Congreso de Brasil aprueba ley que reduce las penas de Jair Bolsonaro y otros conspiradores

El Senado y la Cámara de Diputados de Brasil dieron luz verde a una ley que había sido vetada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El texto estipula la posibilidad de reducir los tiempos de condena para el exmandatario Jair Bolsonaro, varios altos miembros de su Gobierno y decenas de seguidores condenados por el sistema judicial a causa de delitos ligados con el intento de golpe de Estado, llevado a cabo en enero de 2023.

El Congreso de Brasil lanza una rueda de auxilio al condenado expresidente Jair Bolsonaro.

Este jueves 30 de abril, el Legislativo de Brasilia aprobó una reducción de penas al dirigente político ultraderechista, varios miembros de su gabinete y decenas de seguidores, que han sido condenados por el sistema judicial por cargos ligados a un intento de golpe de Estado llevado a cabo el 8 enero de 2023, el día de la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva como jefe de Estado.

Tanto el Senado como la Cámara de Diputados rechazaron el veto de Lula contra una ley que ya había sido aprobada en diciembre de 2025 con el respaldo de los partidos de derecha y algunas formaciones de centro.

En la Cámara Alta el resultado de la votación quedó 49 frente a 24, mientras que 318 diputados emitieron votos favorables, frente a 144 en contra, para que se revisen las sentencias relacionadas con los ataques contra varias de las sedes de las instituciones del Estado que se encuentran en la capital, Brasilia.

ARCHIVO – Manifestantes, partidarios del ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro, irrumpen en el edificio del Congreso Nacional en Brasilia, Brasil, 8 de enero de 2023. La policía federal de Brasil registró la casa de un sobrino de Bolsonaro el viernes 27 de enero de 2023, en relación con el asalto del 8 de enero a edificios gubernamentales en la capital por parte de manifestantes de extrema derecha. AP – Eraldo Peres

En medio del debate el legislador derechista y exmagistrado, Sergio Moro, afirmó que el veto a la ley dictaminado por Lula da Silva fue “cruel” y señaló que los tiempos de reclusión dictaminados por el sistema judicial en cabeza del Tribunal Supremo fueron en muchos casos “absurdos”.

En la otra orilla, la bancada oficialista del Partido de los Trabajadores criticó la postura de la oposición de intentar reevaluar lo sucedido. La diputada Gleisi Hoffmann afirmó que la medida “atenta” contra la Constitución, y “minimiza” el intento de los bolsonaristas de socavar las instituciones democráticas.

¿En qué consisten las posibles reducciones de penas?

La norma aprobada impide la acumulación de penas por crímenes tipificados de forma parecida, además de estipular reducciones en los tiempos de condena de entre un tercio y dos tercios para los delitos de intento de golpe de Estado o de derrocamiento, cuando se hayan cometido como parte de una multitud.

Los atenuantes excluyen los casos en que el condenado haya financiado o liderado los actos subversivos.

Las personas que están privadas de su libertad por los eventos ocurridos el 8 de enero también podrán beneficiarse de una progresión del régimen penitenciario tras cumplir un sexto de su condena, es decir que con el visto bueno de un juez podrían recibir medidas sustitutivas de reclusión, como la domiciliaria.

Sin embargo, Davi Alcolumbre, presidente del Senado de Brasil, argumentó que el alcance de la decisión excluye los crímenes atroces, una afirmación que podría ser revisada ante los tribunales.

En el caso concreto del expresidente Jair Bolsonaro, según un modelo predictivo realizado por el periódico Folha de Sao Paulo, el ultraderechista podría ver reducida su condena de 27 años y tres meses a 22 años y un mes, con la particularidad de que tendría la posibilidad de pedir el estatus de reclusión domiciliaria permanente a los tres años y tres meses de haber sido condenado.

Una manifestante da una patada a una silueta que representa al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, vestido con un uniforme de preso, mientras celebra, un día después de que el Tribunal Supremo lo condenara a más de 27 años de cárcel por intentar dar un golpe de Estado para mantenerse en el cargo a pesar de su derrota electoral en 2022, en Río de Janeiro, el viernes 12 de septiembre de 2025. © AP – Bruna Prado

El exmandatario fue condenado de forma definitiva por el Tribunal Supremo de Brasil en septiembre de 2025. Sin embargo, un juez le permitió desde el pasado 27 de marzo pasar al régimen de prisión domiciliaria, a raíz de sus múltiples quebrantos de salud.

Otros miembros del antiguo gabinete de Bolsonaro, como el exministro de Defensa Walter Braga, el exministro de Justicia Anderson Torres, y el exmilitar Almir Garnier, también podrían optar por reducir su permanencia en prisión, dictada por su participación en el intento de golpe de Estado.

El bolsonarismo celebra de cara a las elecciones

Tras conocer el resultado de la votación del Congreso, el senador y candidato a la Presidencia Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente condenado, declaró en su cuenta de X que este “es el primer paso para hacer justicia integral a los perseguidos políticos del 8 de enero”.

É só o 1º passo para fazermos justiça integral aos perseguidos políticos do 8/Jan! https://t.co/uIFhMDFUT6 — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) April 30, 2026

El también dirigente del Partido Liberal de Brasil celebró con sus compañeros de bancada al grito de: “¡La derrota del Partido de los Trabajadores es la victoria de Brasil!”

Otro revés en el legislativo contra el Gobierno de Lula da Silva se dio el miércoles, cuando fue rechazado el candidato nominado por el presidente para ser parte del Tribunal Supremo del país, algo que no sucedía desde 1894.

El abogado Jorge Messias, figura cercana al jefe de Estado, necesitaba el voto favorable de 41 senadores y solo obtuvo 34 apoyos, una derrota inesperada para el oficialismo.

Son dos decisiones que se dan en un contexto preelectoral, pues el próximo 4 de octubre habrá comicios generales para la Presidencia y legislativas. Allí de Lula enfrentará precisamente al senador Flávio Bolsonaro.

📊PESQUISA ATLAS/BLOOMBERG



Eleições 2026 | 1º turno



O cenário ficou estável em abril, com oscilações dentro da margem de erro e leve melhora de Lula.



🔴 Lula: 46,6% (+0,7)

🟡 Flávio Bolsonaro: 39,7% (-0,4)

🟣 Renan Santos: 5,3%

🟢 Ronaldo Caiado: 3,3%

🟠 Romeu Zema: 3,1% pic.twitter.com/G8EkMQen30 — AtlasIntel BR (@atlaspolitico) April 28, 2026

Según la encuesta más reciente de la firma Atlas Intel, el actual mandatario tiene una intención de voto del 46,6%, mientras que Bolsonaro lograría el 39,7% de los sufragios.

Es decir, que Brasil se encuentra transitando por un nuevo pulso entre la ultraderechista bolsonarista y el izquierdismo progresista del Partido de los Trabajadores.

Por Diego Bazzani-France24