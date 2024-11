El comunicado de Sasha Ferro tras quedar involucrada en la fiesta de los jugadores de Independiente: “No vivo del uso de mi cuerpo”

La influencer compartió un descargo en la red tras el escándalo y expresó: “Me veo envuelta en una campaña sucia de difamación que no estoy dispuesta a tolerar”.

Sasha Ferro fue una de las tantas famosas involucradas en la fiesta del yate con los jugadores de Independiente y, tras la información que circuló en los últimos días, lanzó un comunicado con su versión de los hechos.

A través de sus redes sociales, la influencer difundió un escrito y negó haber cobrado para hacer una presencia en la fiesta. “Desde hace días, y luego de participar de una tarde de navegación y música rodeada de amigas y amigos, donde además participaron algunos deportistas, me veo envuelta en una campaña sucia de difamación que no estoy dispuesta a tolerar, por mí, por mi familia, por las personas que me siguen, pero más aún por mi honor”.

“El simple hecho de compartir la cubierta de un barco junto a estas personas me puso en el ojo de la tormenta, una tormenta de misoginia, de opiniones cargadas de mentiras, de acusaciones irreproducibles que nada tienen que ver con mi vida, pero sobre todo con los tiempos de derecho guardados por nosotras, las mujeres”, siguió.

“Soy influencer, modelo, trato de entrar, de a poco, en el mundo de la música, vivo de mi imagen, pero no del uso de mi cuerpo“, aclaró Sasha Ferro. Y continuó: “Por todo esto, y como no voy a permitir que pisoteen mi nombre, le he pedido al equipo e abogados que me representan que hagan lo imposible para velar por mis derechos y salvaguardar mi imagen, pero sobre todo mi integridad física y psicológica de las calumnias e injurias que llevan infinidad de programas de televisión y portales”.

“A todas aquellas personas que intenten contactarme por una entrevista o declaración de mi parte, les informo que jamás me voy a colocar en tener que explicar algo que no soy, y prácticas que no son propias de la educación que he recibido y los valores que poseo“, concluyó la famosa.

Sasha Ferro, Florencia Regidor y Romina Malaspina son algunas de las famosas señaladas en la última semana luego de haber estado presentes en el yate donde algunos jugadores de Independiente organizaron una fiesta que los llevó a estar “dados vuelta” en la concentración previa a un partido.

Luego del escándalo que significó este suceso, la esposa de uno de los jugadores del club, que se desconoce si estuvo presente en el lugar, le habría compartido información a la Señorita M0skigna Fan en X (ex Twitter) donde le hizo llegar videos y capturas de pantalla con las tarifas que tienen diversas influencers para participar de algunos eventos.

La lista incluía a las siguientes personas:

Romina Malaspina: $USD 20.000

$USD 20.000 Flor Regidor: $USD 15.000

$USD 15.000 Candela Díaz, Sasha Ferro y Bri Marcos: $USD 8.000 cada una y un combo de dos $USD 14.000

$USD 8.000 cada una y un combo de dos $USD 14.000 Carla Batello: $USD 5.000

$USD 5.000 Juli Pellegrini: entre $USD 5.000 y 6.000

entre $USD 5.000 y 6.000 Anto Barreda: $USD 4.000

Estos precios corresponden a la presencia y a tomar algunas copas en el lugar, sin embargo, la persona que quiso contratarlas consultó: “Yo las contrato por la presencia pero los pibes quieren algo más, ¿acceden o no?”. Entonces, quien pasó la lista de precios indicó: “De acceder, se accede pero sean generosos $$$”.

Más tarde, la misma cuenta aseguró que Candela Díaz, Sasha Ferro y Romina Malaspina habrían estado presentes en una fiesta organizada por un jugador de fútbol brasileño Vinicius Jr, y que una de ellas habría estado con Alejandro Garnacho, jugador de la Selección Argentina.

