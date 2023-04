El comunicado de Florencia Kirchner tras los dichos de Laura Di Marco sobre su salud

La hija de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, hizo suyas las palabras de la Asociación Argentina de Salud Mental y expresó que iniciará “todas las acciones legales que correspondan”.

Florencia Kirchner publicó un extenso comunicado en el cual se refirió a los dichos sobre su salud por parte de la periodista Laura Di Marco. Allí expresó: “He instruido a mis abogados para que inicien todas las acciones legales que correspondan“.

“A raíz de los graves y violentos dichos contra mi persona y la de mi madre, emitidos el jueves 6 de abril a través del canal LN+, elijo tomar las palabras de quienes son profesionales y ya se han pronunciado al respecto“, comenzó la hija de Cristina Fernández de Kirchner.

Luego decidió sumar el testimonio de profesionales de la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM) y compartió: “En efecto, en ese programa, la periodista (por Laura Di Marco) no sólo se dirigió en forma ofensiva, violenta, inadecuada y desafortunada en relación al estado de salud de una persona, sino que realizó por televisión un diagnostico en forma ilegal, afirmando que la hija de la vicepresidenta padece una ‘anorexia nerviosa galopante’ y, además, describió con conceptos falsos, incoherentes y absurdos la supuesta causa de ese padecimiento, aseverando que la misma es producto de la ‘falta de madre”.

Sobre esa misma línea, la hija de la vicepresidenta continuó citando comunicado de AASM : “En ese contexto el trato mediático inadecuado, en este caso, evidenció la violación total del derecho a la intimidad de una persona, la ausencia de las más elementales normas éticas, pero fundamentalmente, el desconocimiento de las normas vigentes en relación al trato que los medios se encuentra obligados a cumplir según la ley. Los temas de la salud deben ser tratados por profesionales de la salud y no por comentadores o periodistas, que muchas veces lo hacen desde el odio“.

Florencia Kirchner tomó la palabra y respondió a los “ataques que golpean padecimientos tan sensibles para mí”

Florencia tomó la palabra y escribió: “Me permito agregar: su objetivo fue provocar dolor. Es por ello que ante estos ataques que golpean en padecimientos tan sensibles para mí y para tantas personas, vulnerando los derechos humanos y personalísimos, he instruido a mis abogados para que inicien todas las acciones legales que correspondan. En democracia no está todo permitido y hay umbrales que no podemos tolerar que se sigan cruzando”.

“Finalmente quiero agradecerles a todas las asociaciones profecionales, colectivos periodísticos, entidades públicas, organismos internacionales y organizaciones políticas que se han pronunciado y han repudiado este lamentable hecho. A cada una de las personas que me hicieron llegar ese tantísimo afecto a través de todas las vías posibles: siempre gracias”, concluyó la hija de la vicepresidenta en un posteo que se llenó de likes rápidamente y al cual le cerró la opción de comentar en él.

Qué dijo Laura Di Marco sobre Florencia Kirchner

El jueves 6 de abril, Laura Di Marco dialogó con Viviana Canosa y se refirió sobre la salud de Florencia Kirchner. “La hija de Cristina… No me quiero meter en un tema tan delicado, pero se ve su cuerpo y me da mucha pena. Tiene una anorexia nerviosa galopante“, expresó. También aseguró que ese trastorno estaba vinculado a “la falta de madre”.

Sobre este tema, ahondó: “Tiene falta nutrución materna. Cristina es es una mujer muy resentida que no curó su resentimiento“.

Tras estas polémica declaraciones muchos organismos se manifestaron en contra. La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual expresó: “”Nuestros equipos técnicos están trabajando a partir de reclamos de las audiencias referidos a las afirmaciones emitidas en un medio de comunicación sobre la vicepresidenta y la salud de su hija. En breve nos expediremos sobre el tema”.

Estas palabras llegaron al Presidente Alberto Fernández y se pronunció al respecto: “Es un discurso que busca lastimar no solo a una persona pública, sino a todos los que son parte de su vida familiar”..

Las disculpas de Laura Di Marco por los dichos hacia Florencia Kirchner

Laura Di Marco se expresó en sus redes sociales días después de sus dichos sobre la salud de Florencia: “Atendiendo a la repercusión que tuvo mi participación en el programa de Viviana Canosa en LN+ el último jueves y después de analizar todos los costados del tema, pido disculpas si herí o lastimé a la vicepresidenta y a su familia con la información que ofrecí sobre el estado de salud de su hija”.

“Brindé esa información porque el estado de salud de los hijos de los presidentes es un tema de interés público en otras democracias del mundo (ejemplo: la adicción del hijo de Biden es tratado por la prensa norteamericana), pero entiendo que, en el marco de la grieta, esas expresiones puedan ser leídas como un ataque y causar un dolor innecesario”, explicó la periodista.

También aclaró que ella había hablado de este asunto hace 9 años en una publicación de su autoría: “La información sobre la relación entre la vicepresidenta y su hija, así como su trastorno, está detallada con mucho contexto en mi biografía “Cristina Fernández, la verdadera historia”, publicada en 2014. No es nueva. Sin embargo, comprendo que, en este marco de mucha sensibilidad por el año electoral, esa misma información haya adquirido otros significados”.

Sobre este tema se desligó de quienes la acusaron de haber asegurado que Florencia Kirchner sufría anorexia: “Aprovecho para aclarar que jamás diagnostiqué a nadie, ni estigmaticé ningún cuerpo. Por el contrario, tengo una conocida y larga trayectoria como activista por los derechos de las mujeres y por la diversidad en general, que incluye la de los cuerpos”.

“Me disculpo también con las madres de hijos e hijas con trastornos de alimentación si, en algún momento, se entendió que conecté la enfermedad, de un modo directo, con el vínculo materno”, continuó y agregó: “Informo, difundo, analizo, que es muy diferente a diagnosticar. Espero que estas palabras aporten claridad a las audiencias y reparación a quienes se hayan sentido lastimados”