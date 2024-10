El comportamiento errático de Trump siembra dudas sobre su salud

Convertido en el candidato presidencial de mayor edad de la historia, el exmandatario se muestra incapaz de disipar las especulaciones sobre su bienestar y salud.

Desde que Donald Trump se presentó por primera vez a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, sus detractores han planteado dudas sobre su estado mental. Los detractores de su comportamiento han señalado múltiples aspectos que califican de señales de alarma: un estilo de hablar errático y desorganizado, mentiras aparentemente compulsivas, un flujo constante de afirmaciones y declaraciones excesivamente grandilocuentes y una visible dificultad para regular su temperamento.

Así queda patente en su comportamiento en las redes sociales, donde a menudo arremete contra sus oponentes en desplantes a altas horas de la noche y a primera hora de la mañana. En respuesta a estas preocupaciones y críticas a lo largo de los años, Trump se ha descrito varias veces como un “genio muy estable”. En el último año de su presidencia, empezó a presumir de haber “superado” una prueba cognitiva básica diseñada para detectar signos de demencia incipiente, aunque no ha respondido a las preguntas sobre por qué se sometió a la prueba en primer lugar.

Pero, por mucho que Trump lo haya negado, la cuestión es cada vez más acuciante en su campaña presidencial. En las últimas semanas, Trump se ha comportado de forma particularmente extraña, divagando y arrastrando las palabras en discursos cada vez más largos y, en un momento dado, permaneciendo en el escenario después de un acto para pasar media hora bailando al ritmo de una lúgubre lista de reproducción.

En una aparición especialmente extraña, pronunció un monólogo de más de cinco minutos sobre el fallecido golfista Arnold Palmer, en el curso del cual aludió al asombro de otros golfistas por el tamaño de los genitales de Palmer. Trump parece ser consciente de que la gente está discutiendo la extrañeza de sus monólogos, que él ha empezado a describir como “la trama”.

La campaña de Trump también se ha negado a hacer públicos sus historiales médicos y le ha retirado de numerosos actos públicos y entrevistas, lo que ha alimentado las especulaciones de que está “agotado” y de que intentan limitar las oportunidades de que ofrezca una actuación especialmente pobre.

Mientras, la campaña de Kamala Harris se inclina con fuerza por la idea de que Trump no es apto para ser presidente no solo por su conducta anterior, sino porque no está psicológicamente preparado para la tarea.

“Está claro: Donald Trump es cada vez más inestable y desquiciado“, dijo Harris en una reciente parada de campaña. “Y busca un poder sin control”. Lo mismo dijo en una entrevista con la cadena ‘Fox News’, afín a Trump, en la que vinculó el supuesto deterioro mental del expresidente con su retórica cada vez más oscura, que incluye propuestas para cerrar medios de comunicación críticos, deportar a millones de personas y usar al Ejército estadounidense contra sus críticos.

También se ha sumado últimamente el predecesor de Trump, Barack Obama, que ha estado en campaña por Harris. “Junto a sus intenciones, también está la cuestión de su competencia”, dijo Obama ante una multitud en Arizona. “¿Le habéis visto últimamente? Está ahí fuera, dando discursos de dos horas o dos horas y media, solo son mezclas de palabras“.

“Estaríais preocupados si vuestro abuelo actuara así. No estoy bromeando, lo estarías, ¿verdad? Llamarías a tus primos y les dirías: “¿Os habéis dado cuenta? Pues imagínate viniendo de un tipo al que se le quiere dar poder sin control“, añadió. “No necesitamos ver cómo es un Donald Trump más viejo, más chiflado y sin límites”.

Pero mientras Harris y sus aliados se aseguran de usar la palabra “cada vez más” junto con “inestable“, añadiendo cierta urgencia a su argumento, las preocupaciones sobre la aptitud mental de Trump para el trabajo se remontan a los primeros días de su presidencia, e incluso antes.

La primera vez

Mientras Hillary Clinton se presentaba contra Trump en 2016, atacó directamente su carácter como un peligro para EEUU. “No es difícil imaginar a Donald Trump llevándonos a una guerra solo porque alguien se metió bajo su muy fina piel”, dijo en un discurso, calificándolo de “temperamentalmente inadecuado” para el papel de comandante en jefe.

“Las ideas de Donald Trump no son sólo diferentes. Son peligrosamente incoherentes. Ni siquiera son realmente ideas: sólo una serie de desvaríos extraños, rencillas personales y mentiras descaradas.” “Dejaré que los psiquiatras expliquen su afecto por los tiranos”.

Una vez que Trump entró en el Despacho Oval, el debate sobre su estado mental no hizo más que subir de tono. El incendiario libro de 2018 ‘Fire and Fury’ (‘Fuego y Furia’), una exposición de los tejemanejes en la Casa Blanca de Trump durante su primer año en el poder, presentaba reportajes con fuentes profundas sobre los estados de ánimo inestables del presidente, su extrema dificultad para concentrarse y asimilar información, y su obsesiva repetición de historias a menudo falsas.

Según el autor del libro, Michael Wolff, muchos de los que trabajaban en la Casa Blanca en aquella época le contaron que discutían con frecuencia si el comportamiento de Trump justificaba su destitución invocando la 25ª Enmienda, en virtud de la cual el gabinete de un presidente puede destituirlo si es “incapaz de cumplir con los poderes y deberes de su cargo”.

Fuera de la Casa Blanca, la sobrina de Trump, la psiquiatra clínica Mary Trump, describió la estructura psicológica de Trump en términos terribles. En su libro ‘Too Much and Never Enough’ (‘Demasiado y Nunca Suficiente’), publicado en 2020, detallaba cómo los problemas de personalidad de su tío tenían sus raíces en su educación familiar y argumentaba que debían tomarse extremadamente en serio.

Un simpatizante porta pancartas tras un acto de campaña de Trump en Carolina del Norte.Julia Demaree Nikhinson/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

“El hecho es que las patologías de Donald son tan complejas y sus comportamientos tan a menudo inexplicables que llegar a un diagnóstico preciso y exhaustivo requeriría una batería completa de pruebas psicológicas y neurofísicas a las que nunca se someterá”, escribió.

También hubo un gran debate en el ‘establishment’ psiquiátrico y psicológico estadounidense sobre si era ético o no que los clínicos diagnosticaran a Trump un trastorno de la personalidad desde lejos sin examinarlo en persona.

Se trata de una discusión que se remonta a las elecciones de 1964, cuando más de 1.000 psiquiatras dijeron en una encuesta que, en su opinión profesional, el entonces candidato presidencial republicano Barry Goldwater no era apto para el cargo.

Después de que Goldwater ganara un pleito por difamación contra la revista que publicó la encuesta, la Asociación Americana de Psiquiatría adoptó lo que hoy se conoce como la ‘Regla Goldwater’, según la cual los miembros no deben presentar sus opiniones sobre los candidatos como una opinión o diagnóstico clínico fundamentado.

“Aunque está perfectamente bien que un psiquiatra comparta su experiencia sobre temas psiquiátricos en general, no es ético ofrecer una opinión profesional sobre un individuo sin llevar a cabo un examen”, escribió el presidente de la asociación en 2017.

“El individuo más sano jamás elegido”

Desde que se postuló por primera vez a la presidencia, Trump ha contraatacado duramente contra las afirmaciones de que no es un modelo de salud. Durante su primera campaña, en 2015, hizo que un médico publicara un informe sobre su salud en el que describía los resultados de sus análisis como “asombrosamente excelentes”, afirmaba que “su fuerza física y su resistencia son extraordinarias” y declaraba que “si es elegido, el señor Trump, puedo afirmarlo inequívocamente, será el individuo más sano jamás elegido a la Presidencia”.

Sin embargo, el médico que escribió esta carta reveló más tarde que Trump se la había dictado. En 2020, mientras se preparaba para una campaña contra Joe Biden, cuatro años mayor que él, Trump se jactó repetidamente de que había obtenido resultados perfectos en una prueba diseñada para detectar la demencia de inicio precoz. No explicó por qué se había sometido a la prueba.

Entre las preguntas del test estándar hay una en la que se pide al sujeto que recuerde cinco palabras y otra en la que se le pide que identifique imágenes de distintos animales.

Tras perder la Presidencia frente al hombre al que ridiculizaba como “Joe el dormilón”, Trump prosiguió este año su campaña contra Biden atacando repetidamente la agudeza mental y la avanzada edad de su rival, afirmando que los demócratas ignoraban un acusado deterioro de las capacidades de Biden.

Cuando Biden pasó apuros en un debate televisivo con Trump en verano, con dificultades para terminar las frases y a veces con la mirada perdida en el espacio, pareció brevemente que serían los problemas cognitivos del presidente y no los de Trump los que se convertirían en la historia de las elecciones.

Sin embargo, cuando Biden abandonó y fue sustituido en la candidatura por Harris, Trump se encontró de repente con una oponente mucho más joven y vigorosa, lo que le convirtió en el candidato presidencial de más edad de la historia.

Tanto él como su compañero de fórmula, J.D. Vance, se burlan con frecuencia de Harris tachándola de intelectualmente subnormal, y Trump llega a tacharla de “loca” y “chiflada”. Si bien esto puede gustar a sus votantes, hasta ahora no hay indicios de ningún debate serio sobre el estado de salud mental de Harris.

La vicepresidenta también ha hecho público su historial médico, que muestra que goza de una excelente salud física, aparte de una leve miopía y alergias estacionales, y a pesar de todas las especulaciones sobre su agotamiento físico y mental, hasta ahora no hay indicios de que Trump vaya a hacer público el suyo.

Por Andrew Naughtie-Euronews