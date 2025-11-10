El comercio apuesta y se renueva: Merino destacó la confianza del sector privado pese a la crisis

El intendente recorrió comercios nuevos y locales renovados, y destacó la confianza del sector privado, que fortalece la actividad económica local. Y destacó el esfuerzo y apuesta a la ciudad, pese al escenario complejo que se vive a nivel nacional.

El intendente Gerardo Merino recorrió distintos comercios de Trelew -algunos nuevos y otros renovados-, en una jornada que reflejó la dinámica del sector privado y la confianza en la ciudad como espacio para invertir y generar empleo.

Merino valoró el esfuerzo de los comerciantes y emprendedores por apostar a la ciudad, pese al escenario económico complejo que se vive a nivel nacional.

Una de las visitas fue a la nueva sucursal de Okre, inaugurada por Viviana Marasco en Murga 663, dentro del Pase del Valle. “Acá se está armando otro nuevo centro comercial y nos pareció importante sumar nuestra propuesta con diseño; nos entusiasma la idea”, contó Marasco.

Su local ofrece artículos de decoración y blanquería de marcas exclusivas, con atención de 9 a 13 y 16.30 a 20.30.

“Este es el resultado de una gestión que escucha, simplifica trámites y acompaña al que quiere invertir en Trelew”, destacó Merino, al felicitar a Marasco y entregarle un obsequio por la apertura.

“Trelew vuelve a ser una ciudad de oportunidades: venimos generando condiciones para producir, invertir y crecer”, agregó.

En este sentido, rescató la decisión del sector privado de apostar, radicarse, y renovarse. “La situación es difícil, por eso valoramos las ganas de salir adelante, de invertir, y el gran esfuerzo que hacen, los acompañamos y somos facilitadores porque sabemos lo que implica hoy”, señaló Merino.

Luego, el intendente visitó el nuevo local de Halloween, firma de Puerto Madryn dedicada a la venta de empanadas, que eligió Trelew para expandirse. “Le metimos toda la energía, esperamos haberlos sorprendido con una propuesta nueva y estar a la altura. Estamos dejándolo todo”, expresaron sus responsables.

La recorrida incluyó La Fueguina, tradicional panadería ubicada en Mitre y Roca, que renovó sus instalaciones. Merino saludó a los empleados y observó el proceso de producción, destacando el esfuerzo del comercio local para modernizarse y sostener fuentes de trabajo.

Gran esfuerzo y apuesta

Actualmente, Trelew cuenta con más de 3 mil habilitaciones comerciales vigentes. Desde diciembre de 2023 se registraron 622 nuevas aperturas.

Además, de acuerdo a los datos recabados, el primer semestre de 2025, el comercio lideró la facturación local con el 69 % del total, lo que evidencia mayor dinamismo y confianza del sector privado.