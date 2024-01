El comentario sobre Lucas Blondel que incomodó a Morena Beltrán

En medio del programa de televisión, el periodista Sebastián Vignolo lanzó una frase que ruborizó a su compañera y se hizo viral en las redes sociales

La periodista Morena Beltrán vivió un momento incómodo al aire en el programa F90 de ESPN luego de un comentario que deslizó el conductor del ciclo, Sebastián Vignolo, quien emitió una opinión sobre el futbolista de Boca Juniors Lucas Blondel, quien estaría manteniendo una relación sentimental con la panelista.

En medio del análisis sobre la posible formación titular del equipo que orienta Diego Martínez, de cara al debut en la Copa de la Liga (sábado 27 de enero) como visitante ante Platense, el Pollo Vignolo se detuvo en el puesto de lateral derecho, que hoy en día parece tener a Luis Advíncula como fija. “Para mí es el año de Blondel”, dijo el relator mirando hacia el sector donde estaba sentada Beltrán. El ex jugador de Tigre pelea el puesto con el peruano y Marcelo Weigandt.

Acto seguido, la cámara tomó la imagen de la joven periodista, quien quedó en primer plano en los monitores, sonriente y llevando su mano derecha hacia el rostro. “¿Por qué me ponchan?”, preguntó, ruborizada. “Arrancó bárbaro”, sumó Diego Chavo Fucks, en complicidad con Vignolo. No hubo más comentarios al respecto, pero en las redes sociales la escena no pasó inadvertida y el video se hizo viral en segundos.

Los rumores de un romance entre Morena Beltrán y Lucas Blondel se encendieron a fin de año, cuando aparecieron algunas fotografías del futbolista y la periodista, juntos en una playa de Punta del Este. La foto que rápidamente se volvió viral fue compartida por la red social X, antes llamada Twitter, por el usuario @joaccolyon. “Blondel en una playa (No puedo decir cual) con MORE BELTRÁN!!!!!!!!”, escribió Joaco, que no aclaró en qué lugar se encuentra, pero que sería Punta del Este. En la imagen se lo puede ver al futbolista de Boca Juniors de 27 años junto a la joven.

Lucas Blondel, jugador de Boca Juniors, junto a Morena Beltrán en una playa (Twitter)

Luego, los protagonistas del supuesto romance veraniego intentaron desorientar a los medios publicando fotos con distintos destinos. Por ejemplo, Blondel subió una Storie de Instagram donde no daba demasiadas pistas del lugar en el que se encontraba, más allá de ser notoriamente una playa. Él, en su publicación, identificó el sitio como “Las Toninas”. La periodista de la cadena ESPN, de 24 años, imitó el hecho una hora más tarde: subió una imagen a su perfil de la red social etiquetando la ubicación “Ibiza”. La foto, tomada en lo que parecería ser un baño, tuvo otra escena ya sin la etiqueta de la ubicación.

Rápidamente comenzó a circular también un video de hace más de un año cuando el lateral por entonces de Tigre y la periodista compartieron un partido de fútbol tenis en un programa de ESPN. Pero por entonces, Beltrán estaba en pareja con el defensor Tomás Mantia que militaba en Flandria de la Primera Nacional y del que se separó meses atrás.

Mientras las versiones sobre el vínculo entre Blondel y Beltrán crecen, ambos se siguen en sus cuentas de Instagram e incluso detectaron que la periodista le puso “me gusta” a una posteo reciente del futbolista. Tampoco pasó inadvertido el detalle que entre los casi 5 mil seguidores que ostenta en Instagram la hermana del deportista, Cloé, aparece Morena Beltrán.

El pasado 18 de enero, Morena subió otra misteriosa foto que reavivó los rumores. En un carrusel de imágenes, la analista deportiva compartió una imagen de lo que sería la espalda de un hombre, en la cual escribieron con un protector solar la leyenda “More te amo” y un corazón. La foto en cuestión muestra la piel embadurnada en crema, lo que ha suscitado especulaciones sobre la posible relación entre la periodista y el jugador.

La foto que publicó Morena Beltrán: ¿Será la espalda de Blondel? (Instagram)

¿Por qué los internautas sostienen que se trata del ex deportista de Tigre? Porque en la fotografía se puede apreciar el trazo de un tatuaje. Aunque no se puede leer en su totalidad, se llega a observar las palabras “tu mente”. Esto reforzó la teoría debido a que hace un tiempo el hombre del conjunto xeneize compartió una imagen donde se le veía parte del torso y en el que se intuye aparece el mismo tatuaje. ¿El detalle extra? Blondel le puso “me gusta” al posteo.