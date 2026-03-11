El Celebrity Equinox completó su última escala de la temporada y ya anunció su regreso a Chubut

Se trata del buque de pasajeros más grande que visitó Chubut, movilizando a más de 28.000 personas durante sus distintos arribos.

El buque de pasajeros, el más grande que visitó la provincia durante la presente temporada, concretó su séptima recalada en las costas chubutenses. En sus distintas escalas movilizó más de 28.000 cruceristas y ya tiene anunciadas nuevas visitas para las próximas temporadas.

El buque de pasajeros Celebrity Equinox amarró este miércoles, minutos antes de las 7 de la mañana, sobre el lado norte del Muelle Comandante Luis Piedra Buena de Puerto Madryn, cumpliendo así su séptima y última recalada de la temporada en la provincia del Chubut.

La embarcación, de 317 metros de eslora y bandera de Malta, llegó a la ciudad del Golfo Nuevo proveniente de Punta Arenas, Chile, con 2.719 pasajeros y 1.200 tripulantes a bordo. De acuerdo con su programación, permanecerá en el puerto hasta las 17,30 horas, momento en que retomará su itinerario con destino a Punta del Este, Uruguay.

Durante la presente temporada, el Celebrity Equinox concretó siete recaladas en las costas chubutenses, movilizando en total 28.119 cruceristas entre pasajeros y tripulantes y generando un significativo movimiento turístico en la zona.

Asimismo, la compañía naviera ya anunció siete nuevas recaladas del Celebrity Equinox en cada una de las próximas dos temporadas, lo que ratifica la presencia de Chubut dentro de los circuitos internacionales de cruceros que recorren el Atlántico Sur.

En este contexto, el Gobierno de la Provincia del Chubut continúa acompañando el desarrollo de la actividad turística vinculada a los cruceros, trabajando de manera articulada con el sector privado y los distintos actores del ámbito portuario y turístico para consolidar a la provincia dentro de los principales itinerarios de la región.