El carry trade dejó impactante ganancia del 100% en dólares en la era Milei: ¿aguantará?

Inversiones agresivas en la plaza local sorprendieron por su alto rendimiento, pero expertos miran señales de alerta de cara al futuro inmediato

Una de las estrategias preferidas del mercado local ya acumula una ganancia del 100% en dólares desde la asunción de Javier Milei. Se trata del carry trade, maniobra en la que los inversores o ahorristas venden dólares para suscribirse a instrumentos en moneda local con la expectativa de que el tipo de cambio avanzará menos que las tasas de interés y, más adelante, con el resultado en pesos, recomprar más dólares. Sin embargo, algunos operadores consideran que las condiciones actuales no son ideales para mantener posiciones, por lo que sugieren cautela.

De acuerdo con la consultora 1816, el ministro Luis Caputo, parece sentirse cómodo con el tipo de cambio estable en torno a $1.400 en el segmento oficial mayorista, teniendo en cuenta la actividad que ejerce sobre el mercado de tasas y el de futuros de dólar. Si bien no está claro hasta cuándo la cotización seguirá en estos niveles, por ahora los instrumentos en pesos continúan arrojando muy buenas ganancias en dólares.

La consultora calcula que la ganancia acumulada en estrategias de carry trade desde el inicio del gobierno libertario es de alrededor del 100% en dólares, tomando como referencia las tasas TAMAR (depósitos a plazo fijo mayoristas) y medido a través de las cotizaciones financieras de la divisa (MEP o CCL). Identifica dos períodos claros de retornos muy altos mediante la estrategia:

Segundo semestre de 2024, momento de buen clima financiero por el exitoso blanqueo de capitales que logró Milei. En apenas seis meses, la ganancia acumulada pasó del 8% al 70%

Desde inicios de este año hasta ahora, en medio de las compras récord de reservas del BCRA en el mercado de cambios. En este lapso, la ganancia acumulada pasó del 75% al 100%

Es decir, una persona que vendió dólares para posicionarse en tasas de interés en pesos en los días previos o posteriores a la asunción de Milei, hoy podría cerrar la inversión y con los pesos compraría alrededor del doble de divisas que tenía al principio. Se trata de una ganancia demasiado abultada en apenas dos años y medio, incomparable con la gran mayoría de los rendimientos que ofrece el mercado financiero local y externo. No obstante, es una maniobra relativamente arriesgada (depende del momento) porque una eventual suba abrupta o acelerada del tipo de cambio podría generar pérdidas.

Ven más espacio para el carry trade, pero advierten cautela

Segundo Derdoy, analista de Inviu, estima que el carry trade aún podría arrojar ganancias gracias a la extensión de la calma cambiaria. Sin embargo, advierte que en las próximas semanas la estrategia podría hacerse más riesgosa por la caída estacional en la oferta de dólares: en la medida en que avance la liquidación del agro y comience a traccionar (aunque sea parcialmente) la demanda de divisas vía importaciones, en un contexto de recuperación gradual de la economía, podría aumentar la presión cambiaria. Por lo tanto, sugiere cautela porque hoy la relación riesgo-retorno del carry trade es menos atractiva que meses atrás.

“El carry trade todavía puede tener recorrido en el corto plazo mientras se mantenga la estabilidad cambiaria y las expectativas de devaluación sigan contenidas. Las tasas de interés en pesos aún siguen siendo atractivas en relación al movimiento esperado para el tipo de cambio, aunque el margen de seguridad es menor que en otros momentos por la caída en los rendimientos. Por este motivo, más que una posición generalizada en pesos, hoy vemos un carry más táctico y selectivo”, coincide Auxtin Maquieyra, de Sailing Inversiones.

Para posiciones de carry trade con objetivo a corto plazo, Maquieyra prioriza a las Lecap de vencimientos cortos y medios, fondos de liquidez inmediata y cauciones bursátiles. Mientras el tipo de cambio se mantenga relativamente estable, afirma, estos instrumentos “permitirán capturar tasa sin asumir una duration excesiva”. Afirma que la clave es mantener la capacidad de rotación entre instrumentos porque “el principal riesgo de la estrategia es que cambie la expectativa de devaluación o aumente la presión alcista sobre las cotizaciones de los dólares financieros”.

Otros prefieren tomar ganancias y esperar mejores puntos de entrada

Algunos analistas optan por mayor cautela y sugieren tomar ganancias de carry trade debido al riesgo que implica en este momento. El temor se basa en los niveles de tasa y tipo de cambio: los instrumentos en pesos rinden cada vez menos, en torno al 2% mensual, y el tipo de cambio opera 25% por debajo del techo de la banda de flotación. Esto último implica que el precio del dólar tiene un amplio margen para avanzar sin que el BCRA lo frene, por lo que una eventual suba podría borrar rápidamente la ganancia que prometían las tasas de interés.

“En este momento, el riesgo del carry trade con tasas de interés tan bajas es asimétrico: si ganamos más, sería sólo un poquito más, pero también podemos perder. No sugerimos hacer carry ahora. En el primer cuatrimestre tuvimos muy buenas ganancias con la estrategia, así que desde hace varias semanas preferimos cuidar esa ganancia, cerrar posiciones y esperar hasta que mejoren las condiciones para encarar nuevas estrategias en pesos”, advierte Martín Genero, analista de Clave Bursátil.

Genero sostiene que una mejora en las condiciones para abrir nuevas posiciones de carry trade podría ser una suba del 10% o más en el tipo de cambio o una mejora sustancial en las tasas de interés. Sin embargo, estima que ambas condiciones tienen muy baja probabilidad de que sucedan en el corto plazo.

“Para el mediano plazo, somos más cuidadosos con el alargamiento de duration. Puede haber valor en Lecap largas o Boncap, pero preferimos hacerlo de manera gradual y combinada con activos que reduzcan el riesgo de quedar muy expuestos a un cambio de expectativas, como los bonos CER medios y largos. En perfiles más conservadores, el carry debería convivir con cobertura parcial en dólares o instrumentos atados al dólar, mientras que en carteras más agresivas puede tener sentido extender algo más de duration, siempre que la expectativa de devaluación siga por debajo de la tasa en pesos”, agrega Maquieyra.

Por José Carmona – IP