El boxeador Manny Pacquiao competirá por la Presidencia de Filipinas en 2022

“El momento es ahora. Estamos preparados para afrontar el reto del liderazgo”, así anunció su candidatura a la Presidencia del país el boxeador Manny Pacquiao, este domingo, desde la sede de su partido, el PDP-Laban.

El nuevo candidato, que se presenta a los comicios con una facción rival del partido del presidente Rodrigo Duterte, aseguró que su programa político defendería un gobierno sin corrupción y retó a aquellos que no tienen confianza en él por su escasa formación académica.

“Para los que se preguntan cuáles son mis cualificaciones, ¿habéis pasado alguna vez hambre? (…) ¿Habéis experimentado alguna vez no tener nada que comer, tener que pedir dinero prestado a vuestros vecinos o el tener que esperar las sobras en un puesto de comida? El Manny Pacquiao que tienes delante fue moldeado por la pobreza”, dijo Pacquiao en un discurso retransmitido por Facebook.

I boldly accept the challenge of running as PRESIDENT of the Philippines. We need progress. We need to win against poverty. We need government to serve our people with integrity, compassion and transparency. The time is now. I am ready to rise to the challenge of leadership. 🇵🇭 pic.twitter.com/suN1zFTxyW

— Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) September 19, 2021