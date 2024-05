El biógrafo de Milei calificó de “insanos” a los homosexuales y negó la apropiación de bebés en la dictadura

Nicolás Márquez, coautor de “Milei, la revolución que no vieron venir”, dijo en una entrevista de radio que el Juicio a las Juntas “fue ilegal”, que Alfonsín “era amigo del comunismo” y que ”la ESI es adoctrinamiento de la ideología de género”

Nicolás Márquez, biógrafo y amigo de Javier Milei, calificó de “insanos” a los homosexuales, negó crímenes de la última dictadura militar como las apropiaciones de bebés o las violaciones de mujeres detenidas y consideró “ilegal” el Juicio a las Juntas” desarrollado en 1985, al regreso de la democracia.

Elogiado habitualmente por el Presidente, Márquez escribió junto a Marcelo Duclos un libro que narra la vida y la visión económica de Milei que está actualmente entre los más vendidos en las librerías. Milei, la revolución que no vieron venir, editado por Hojas del Sur, salió a la luz en abril y será presentado en la Feria del Libro el próximo miércoles. No se descarta que el Presidente asista el acto.

Este viernes, Márquez concedió una entrevista a Ernesto Tenembaum en su programa de Radio con Vos, en donde expuso sus posiciones sobre los homosexuales -a los que equiparó con la palabra “invertidos” y tildó de tener una “conducta insana y autodestructiva”-; la última dictadura y la Educación Sexual Integral (ESI) -que vinculó al adoctrinamiento que forma parte de la “ideología de género”, que “altera a los niños psicológica y emocionalmente”-.

El pasado 9 de abril, el Presidente les había agradecido a los dos escritores del libro. “Muchas gracias Nicolás Márquez y Marcelo Duclos por tomarse el trabajo de hacer una biografía sobre mi vida y carrera. Viva la libertad, carajo”, dijo el Presidente, para bendecir el material.

Muchas gracias @NickyMarquez1 y @marceloduclos por tomarse el trabajo de hacer una biografía sobre mi vida y carrera.

VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/F2FoNkDg5B — Javier Milei (@JMilei) April 10, 2024

Las principales frases de Márquez

Las siguientes son algunas de las expresiones de Márquez durante la tensa entrevista con Tenembaum y su equipo, que se extendió por más de una hora:

Homosexualidad

-”La homofobia no existe. La fobia es una enfermedad, un desorden psiquiátrico. La homofobia es un invento idiomático que se incorpora en la RAE en 2015, que tiene un carácter peyorativo e insultante, y patologizante de todo aquel que difiere con la ideología de género. No existe la homofobia en ningún manual de psiquiatría”.

-”[Uso la palabra homosexual e invertido como sinónimos] porque históricamente fueron utilizados así, lo que pasa es que la penetración ideomática fue tergiversando las palabras. Si uno toma un diccionario de hace diez años y busca la palabra ‘sodomita’ eran sinónimos, sin connotación insultante. Invertido tampoco. Se ha resignificado a partir de la presión de los lobbies. Yo no me voy a dejar arrastrar por el palabrerío de las neolenguas”.

-”Yo no sé si vos sos homosexual o heterosexual, lo que sí sé es que no elegiste que te gusten los hombres o las mujeres. No leíste un libro y tomaste una decisión. ¿Quién elige? Yo no elegí ser heterosexual, no es una virtud personal, no es una elección”.

-”Yo enfatizo en la libre elección de las personas. Ahora, hay conductas objetivamente sanas y objetivamente insanas. Entonces, cuando el Estado promueve, incentiva y financia la homosexualidad, como lo ha hecho hasta la aparición de Javier Milei en la escena, está incentivando una conducta autodestructiva. Es insana y autodestructiva porque una persona de tendencia homosexual vive 25 años promedio menos que un heterosexual, tiene siete veces mayor propensión a las drogas, 14 veces mayor propensión al suicidio y 80% de las personas en occidente con VIH son homosexuales. Siendo, según el Ministerio de Salud de Estados Unidos, el 2% de la población, concentran el 80%. El 75% de las personas que tienen enfermedades de transmisión sexual son homosexuales. Tienen cuatro veces mayor propensión al tabaquismo, al alcoholismo”.

-“A mí no me jode, me parece una imprudencia brutal que el Estado esté incentivando una conducta autodestructiva e insana. ¿El Estado, acaso para fomentar los buenos hábitos, no dice cuando hay un fumador ‘esto produce cáncer’?”

-”Ahora, la libertad de que una persona tiene derecho a intimar con quien le plazca mientras no dañe derechos de terceros es una conquista de la derecha liberal, no de la izquierda”.

-”Lo que estoy diciendo es la verdad. Una persona que tiene ese estilo de vida [homosexual], tiene una perspectiva de vida muy infeliz y menor”.

-”Yo estoy dando datos objetivos sobre lo que ocurre con una persona que practica una sexualidad desordenada. Es desordenada y autodestructiva. Yo no me estoy metiendo con la vida de nadie, tiro datos duros de organismos acreditados que confirman que es una conducta desordenada e insana”.

-”Nadie pretende que la sexualidad no sea ejercida con plena libertad. Lo que digo son otras cosas: que hay conductas virtuosas, y otras que generan un desorden para quien las practica y consecuencias autodestructivas”.

Dictadura

-”No sé por qué tanto ensañamiento con el gobierno militar, cuando hubo un montón de dictaduras militares, empezando por la de Perón, que fue una dictadura totalitaria. Es bastante más grave”.

-“El peronismo no fue una democracia. El gobierno militar no quebró el Estado de derecho, no había Estado de derecho el 24 de marzo de 1976″.

-“Cuando los guerrilleros eran colocados en cárceles comunes, los que estaban afuera atacaban esas unidades penales y generaban fugas permanentes. Así le estás dando información al ejército enemigo de dónde estaban tus propios guerrilleros detenidos. Se aplica en la jerga militar el LRD, que es el ‘lugar de reunión de detenidos’, donde los tenés, pero no le das información al bando enemigo”.

–Eso de las violaciones… Son testimonios de gente que dice que fue violada. ¿Cómo lo probás? El testimonio en sí mismo… ¿Pensás que los militares fueron preparados para salir a violar gente?

-”Abuelas de Plaza de Mayo es una organización financiada por el terrorismo”.

-”El Juicio a las Juntas fue ilegal”.

-“En 2020 estudié todo lo que está en Abuelas de Plaza de Mayo. De esos, había 130 -ahora 136- que les llaman ‘recuperados en la identidad’. No es que hay 130 apropiadores. Creo que la cantidad de nietos que fueron robados por algún uniformado no llegan a diez. Lo cual está mal, no voy a avalar eso jamás. El resto de los casos: 11 de mujeres guerrilleras muertas en combate embarazadas. En ese caso específico están a favor de la vida desde la concepción, toman como 11 casos… Murieron en combate, en una guerra. Murió embarazada y en el afán de abultar dicen: ‘Acá hay un caso más’. Meten cualquier cosa. Muchos, varios, decenas fueron niños que cuando los padres fueron abatidos y los menores quedaron en situación de desamparo, fueron llevados al juez correspondiente de menores. Algunos [jueces de la dictadura], sí; y otros, no. En mi libro tengo 227 devoluciones a familiares. Lean caso por caso, en la página oficial de esta organización castrista, chavista. No son organizaciones de derechos humanos”.

-”Respecto de los 70 tengo la convicción de que fue una guerra, y que fue mal contada e ilegalmente juzgada. Me llama la atención que los que se escandalizan por un enfoque revisionista de la historia, en función de propósitos caritativos, son los mismos que promueven el genocidio invisible del aborto. Qué defensores de derechos humanos raros que son”.

-”No dije que Alfonsín era comunista, pero obviamente simpatizaba con el comunismo, era un amigo”.

Aborto y ESI

–”[La persona que aborta] lo resuelve matando un niño, con el aval del Estado. Una persona que no puede defenderse y no tiene la más mínima culpa. No es un problema religioso, es clínico: la vida empieza en la fecundación. Nosotros proponemos: vida, libertad y propiedad. Que el Estado no haga ingeniería social promoviendo valores culturales que son negativos para el crecimiento del individuo y la sociedad”.

-”La ESI es adoctrinamiento de la ideología de género”.

-”La ideología de género tiene entre otros disparates, como la concepción de la autopercepción. Si me autopercibo El Hombre Araña, me tienen que tratar como tal. Le da la posibilidad a que cada uno se autoperciba y confunde a los niños desde la más tierna infancia alterándolos psicológica y emocionalmente, en algo tan gravitante como la sexualidad. Ahora, enseñar en una edad prudente educación sexual conforme la ciencia y la biología no estoy en desacuerdo, fui formado en el colegio secundario”.

Lali Espósito

-”Digo que es una cantante, vedette, teenager. Después digo que… Metete en el Twitter y la ves en cuatro patas semidesnuda, no estoy diciendo ninguna cosa que… Que lo haga, no digo que lo prohíban. Ahora sí pude haber dicho que me parece una inmoralidad que los impuestos de los contribuyentes vayan a parar a sus arcas. De ella o de cualquier otro”.

Milei

-”Tengo una opinión humana muy buena de Javier, coincido en 80 o 90%, me parece tremendo, coincidir de semejante manera. Me parece un tipo que es estoico, se para frente a todo un engranaje de una manera casi heroica, despojándose de la guita que podría estar ganando como conferencista internacional. Si le va bien, va a ser un hombre que va a quedar en la historia muy bien posicionado”.