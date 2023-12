El Bicho Gómez renunció al Bailando 2023: el enojo de Anita Martínez

La comediante confesó que la decisión de su compañero lo tomó por sorpresa y que no ha podido comunicarse con él.

Anita Martínez está enojada con el Bicho Gómez por haber renunciado al Bailando 2023 (América TV) y no haberlo hablado con ella antes.

El actor se despidió el reality este miércoles y la comediante conversó con Teleshow sobre el gran enojo que tiene con su excompañero por su decisión: “Realmente estoy muy sorprendida porque se había hablado todo con la producción y con él. Estaba todo bien, incluso ayer al mediodía me dijeron que estaba todo perfecto. El plan era que yo ensayara acá en Villa Carlos Paz y él en Buenos Aires, estaba todo cerrado. Y después nos juntábamos cuando yo no tuviera función y nos presentábamos en la pista para seguir en el Bailando. Además era nuestro compromiso, y es nuestro trabajo“.

Además, Martínez confesó que Gómez no le avisó su renuncia personalmente: “Nada. Por la tarde recibo un llamado de la producción y me dicen que el Bicho estaba renunciando en el programa. No lo podía creer. No era lo que habíamos hablado. No entiendo nada”.

La actriz desmintió que hubiese ocurrido algo entre ellos: “Nada de nada, quedaban tres semanas de ritmos muy lindos, de hecho, Gabo Usandivaras estaba armando un homenaje bellísimo a María Elena Walsh“. Finalmente, confirmó que el Bicho no le responde: “Yo le dejé un mensaje, lo llamé para pedirle explicaciones y para que me cuente que había pasado pero nunca me contestó“.

Por qué renunció el Bicho Gómez al Bailando 2023

El Bicho Gómez confirmó que renunciará como participante del Bailando 2023 (América TV), explicó los motivos de su decisión y habló sobre qué sucederá con Anita Martínez, su pareja en el certamen.

Luego de algunos idas y vueltas donde parecía que el actor podía llegar a un acuerdo con la producción para poder quedarse en el certamen de Marcelo Tinelli, finalmente reveló que no seguirá y es una decisión que no tiene vuelta atrás.

En la gala da nominación, el conductor del programa lo hizo pasar al frente para dar su voto, aunque primero despejó todo tipo de dudas sobre su presente para esclarecer los rumores que se dieron en las últimas horas.

Por este motivo, explicó los cortos tiempos que tenían para ponerse a punto con las coreografías: “Yo siento de parte mía, lo hablamos como equipo, y es muy difícil ensayar solamente dos días que eran los días libres que tenía Anita (Martínez). Hace teatro de miércoles a domingos y ensayar solo lunes y martes”.

“Yo no soy bailarín, se me hace re complicado, y sé que este certamen te exige mucho y hay que estar un 100% para el show, y yo considero eso también. Yo no la quiero pasar mal. No me gusta venir a la pista y presentar un mal show al público, que el público no se lo merece. Vos no te lo merecés como productor, el jurado y los compañeros no se lo merecen que ensayan todos los días”, detalló.

Respecto al motivo por el que tuvo que renunciar del certamen, contó: “Entonces decidí que me tengo que bajar porque ensayar solamente dos días es muy complejo. No soy bailarín. Soy más el Mascherano de la danza. Acompaño, pero necesito ensayar mucho. Le buscamos la vuelta, ya lo veníamos hablando con la producción hace un mes y medio, tratábamos de seguir avanzando, pensábamos cómo ensayar y cada vez se nos complicaba más”.

Además, fue muy crítico por el rendimiento que estaban dando como pareja: “La última gala lo demostró. No presentamos un buen show, y a mí personalmente no me gusta no presentar algo bueno. Después puede gustarles o no gustarles, eso está bien, pero a mí me gusta ensayar, darlo todo y después venir a mostrarlo, pero con tan poco ensayo para mí se me hace muy difícil”.

Luego, se refirió al flojo rendimiento y apoyó a su compañera: “Lo que sí me gustaría es que Anita tiene ganas de seguir bailando. Si la gente nos elige o el jurado nos salva, por ahí que siga bailando Anita con un bailarín. Con un bailarín es mucho más fácil ensayar dos días y sacar una coreo”.

“Lo lamento muchísimo porque tengo muchas ganas de estar, me gusta el show, la paso bien. Como siempre te lo digo, te agradezco muchísimo por la buena onda, al jurado que siempre nos trata muy bien, al público que nos trata con mucho cariño en la calle. Siempre con mucho halago, con mucho amor”, agregó.

“Me da mucha lástima tener que abandonar el show, pero tampoco quiero estar acá pasándola mal. Se nos complicaron con los tiempos”, concluyó.

La pareja ahora quedó desarmada, y habrá que ver qué sucede con Anita Martínez, quien se encuentra haciendo su temporada en Carlos Paz. Mientras tanto, el Bicho Gómez confirmó que renunciará al Bailando 2023 (América TV) y también le dedicará tiempo al teatro con la obra “Tom, Dick y Harry” en el Multiteatro.