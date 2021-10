El beso de Natalia Oreiro a Carlos Baute que no estaba pautado

Los reconocidos cantantes participaron de la VIII edición de los Premios Platino del Cine y el Audiovisual Iberoamericano que premia a las mejores producciones del cine y la TV de España y Latinoamérica.

La sorpresa para Baute estuvo al final de la presentación musical que hizo junto a Oreiro. La cantante uruguaya le dio un apasionado e inesperado beso frente a cámaras.

El cuadro se dio en formato videoclip, con una secuencia grabada con anticipación que servía como prólogo a la presentación en vivo de Oreiro y Baute. Ella, con un vestido rojo de exclusivo diseño de María Gorof; y él con un clásico smoking de saco blanco y pantalón negro, cantaron Quizá, quizá, quizá.

“Esto no estaba ensayado. Me ha gustado, me ha gustado. Buenas noches. Gracias por existir a los Premios Platino, que deberían haber existido desde hace muchos más años”, dijo Baute, todavía sin caer en lo que había pasado con Natalia Oreiro.