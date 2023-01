¿Qué tienen en común el pub The Garrison, en la ciudad de Birmingham, y este bar de la calle Patrón al 7300, en el límite entre los barrios porteños de Liniers y Mataderos? Que en ambos está presente -en la decoración, la comida y los tragos- el clan Shelby, los protagonistas de “Peaky Blinders”, una serie de culto en todo el mundo.

“Para los amigos, abrazo; para los enemigos, balazo”.

Esa es la premisa de “Peaky Blinders”, la serie sobre gánsteres ingleses que se estrenó en 2013 y que cautivó a millones de fans en todo el mundo. Esta producción de BBC, protagonizada por el enigmático Cillian Murphy, sigue las aventuras e intrigas de los Shelbys, una familia de mafiosos que dominó Birmingham tras la Primera Guerra Mundial.

Los años 20, el mundo de las apuestas hípicas, el Ejército Republicano Irlandés (IRA), el contrabando de armas ilegales, sicarios, romances peligrosos, la realeza rusa y hasta Winston Churchill son parte de este universo narrativo. Una propuesta ultra adrenalínica que mantiene a los amantes de la imaginería del hampa pegados a la pantalla de Netflix.

Sin embargo, aunque esta serie se cerró su historia en agosto del 2022, los fans de los Shelbys todavía pueden seguir conectados participando de una propuesta inmersiva que arrasa en las redes sociales. El Bar de la Tía Polly, ubicado en el límite entre Liniers y Mataderos, abrió sus puertas hace un año y ahora tiene casi una hora de espera todas las noches. ¿El motivo? Es un restaurante temático que emula el famoso bar donde se reunían los Peaky Blinders, el pub Garrison.

Polly es, por otro lado, la matriarca de este gang: un personaje femenino clave que mueve los hilos de este clan mafioso. Una figura que, lamentablemente, no apareció en la última temporada ya que la actriz Helen McCrory –la Tía Polly- falleció en abril de 2021. Tenía solo 52 años.

Volvamos al bar de Patrón al 7300, en la ciudad de Buenos Aires. Los boxes con tapizados rojo, la barra de madera oscura, el techo alto con ladrillos a la vista, los vitreaux, la cristalería y la iluminación recrean la atmósfera del bar favorito de esta pandilla, ambientado en los años 20 en un barrio obrero en Inglaterra. Los mozos, las camareras y los bartenders están vestidos de época, con boinas y tiradores, imitando el vestuario de los protagonistas. Sobre las paredes hay gigantografías con imágenes del clan Shelby.

La carta tiene opciones para todos los gustos, que van desde hamburguesas en todas sus variables hasta pastas, pescados o cerdo, como también platos veganos. Pero lo que realmente destacan son los tragos de autor interactivos con propuestas que incluyen humo, flambeados y hasta petacas alojadas en unas cajas con claves secretas. Opciones que son, sin dudas, son 100% instagrameables.

Sin embargo, este restaurante no siempre fue una novedad. Hace más de 90 años que en este establecimiento funcionaba “El Vencedor”, un emblemático bodegón de la zona: un club de barrio donde los vecinos se instalaban a las 10 de la mañana y se retiraban a las seis de la tarde, después de una jornada de jugar al truco y comentar las noticias. Durante la pandemia no pudo sostener las ventas y tuvo que cerrar. Pero, cuando el aislamiento terminó, los dueños decidieron relanzarlo con una propuesta renovada. No quisieron hacer la misma birrería genérica que se multiplica hasta el infinito en cada polo gastronómico. De esta forma, su pasión por esta serie los llevó a remodelar el salón para recrear la mística de los Peaky Blinders.

Una propuesta que se suma a la tendencia de los bares temáticos que arrasan en las redes, como “Ao Kuma Café”, en Palermo, inspirado en la cultura del manga japonés, o “La taberna Robbon”, en Castelar, que recrea la barra preferida de Homero Simpson.

Sin dudas es un plan diferente para una noche distinta, que los fans del este clan no se pueden perder. Incluso, según se puede ver en sus redes sociales, varios asisten vestidos como los Peaky Blinders. ¿Quién se anima a los tiradores y la boina a lo Tommy Shelby para rematar la semana con un whisky con hielo?

Por Camila Alfie-Télam