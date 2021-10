El apasionado beso entre Leo Sbaraglia y Jey Mammon que causó furor en las redes

El actor estuvo invitado en Los Mammones (América) y luego de una distendida charla se animó a coronar la entrevista con un beso que dejó sin palabras al conductor

El segmento musical que tiene lugar cada noche en Los Mammones (América) contó con un momento sorpresa muy distinto a los programas anteriores, donde el invitado suele interpretar dos o tres canciones antes de despedirse. En esta ocasión Leonardo Sbaraglia se animó a entonar algunos tangos y luego se dio un inesperado beso en vivo con Jey Mammon. Se trató del primer “chape” del conductor, quien no pudo ocultar su emoción y nerviosismo por lo ocurrido. “Estamos hisopados”, aclaró antes de posar sus labios sobre los del actor.

Hace no mucho tiempo resultaba impensada la posibilidad de un acercamiento físico en televisión, en medio de la pandemia de coronavirus y el incesante aumento de casos diarios. Sin embargo, ante el avance de la vacunación contra el Covid-19 y los protocolos de testeo, poco a poco fueron volviendo las grabaciones de ficciones nacionales y recientemente Jey inauguró un beso televisivo en vivo y en directo. Desde que llegó al living, el actor mantuvo una distendida charla donde repasó algunos momentos de su carrera y recibió cariñosos mensajes de algunos amigos del ambiente: Ricardo Darín, Héctor Alterio, y Natalia Verbeke.

Fue una noche de confesiones, donde Sbaraglia reveló que le hubiera gustado ser psicólogo, y aseguró que no descarta la posibilidad de estudiar la carrera dentro de algún tiempo. Sin embargo, el momento cúlmine tuvo lugar durante el bloque musical: primero interpretaron el tango “Nada”, y luego “Los mareados”, y fue durante esos minutos que el actor tuvo el acto reflejo de darle la mano al conductor, que no podía levantar los dedos del piano para no errarle a las notas musicales. En este sentido, cuando finalizaron ambas canciones Mammon recogió el guante: “Ahora estoy todo libre”.

Luego de un intercambio de miradas sin mediar palabra, ambos se pusieron de acuerdo en que se darían el primer pico del programa. “Es un honor”, expresó el invitado, al tiempo que Jey recordó que ambos se realizaron el hisopado para destacar la posibilidad de ser portadores asintomáticos de coronavirus. “Para vos, para vos y para vos”, señaló el conductor mirando a cámara, mientras se escuchaban de fondo los gritos de emoción de Silvina Escudero. “¡Dale Jey que vale la pena!”, arengó la panelista desde el fondo.

“¡La p…que vale la pena estar vivo!”, lanzó sin filtros el conductor, y cerró los ojos para recibir el pico. Después de amagar con darle un beso en la nariz, el actor concretó el “chape” y generó los aplausos de todos los presentes. “¡Tachame la doble!”, bromeó Sbaraglia, quien luego recuperó el aliento y expresó profundas palabras de agradecimiento hacia Jey: “No sabés lo que te quiere la gente en la calle, todos me dijeron que la iba a pasar bárbaro; y no quiero hablar mal de otra gente de la televisión, pero vos honrás a la televisión”.

Sobre el final el actor comentó que está ansioso por el estreno de Sueño Bendito, la serie que retrata algunos de los momentos de la vida de Diego Maradona, donde Sbaraglia se puso en la piel de Guillermo Cóppola. Cabe recordar que el lanzamiento será el próximo 29 de octubre a través de la plataforma Amazon Prime y contará con cuatro actores distintos para personificar al astro del fútbol: Juan Cruz Romero como el Diego niño de su más tierna infancia en Villa Fiorito; Nicolás Goldschmidt, quien lo encarnará en los tiempos que lo conocían como “Pelusa”; Nazareno Casero, que asumirá la época de mayor gloria, ya como capitán de la Selección; y Juan Palomino retratará sus tiempos como DT de la Selección en el Mundial de Sudáfrica 2010.