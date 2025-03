El abogado de Elías Piccirillo desligó a Jesica Cirio de la causa y adelantó qué va a pasar con la conductora

Fernando Sicilia también confirmó en TN que el financista de criptomonedas no declarará. “Sostiene que es inocente”, dijo.

Elías Piccirillo fue detenido este jueves y el escándalo salpicó a Jesica Cirio, que todavía no pidió el divorcio. En medio de muchas dudas sobre el futuro de la modelo, que el 18 de marzo cumplió 40 años y lo celebró con sus familiares y amigos, el abogado del financista de criptomonedas reveló qué pasará con ella. En diálogo con TN, sostuvo que “no tiene nada que ver en esta causa”. “No la conozco ni tuve contacto”, remarcó.

Fernando Sicilia también dijo que su cliente se negará a declarar: “Todavía no conozco el hecho concreto ni las pruebas. No pude ver el expediente. Él sostiene que es inocente. No hay ninguna deuda con Francisco Hauque. Él puede explicar cómo se hizo millonario. Es dueño de un banco y sus autos y casas están a su nombre”.

Por último, indicó que el denunciante -quien acusó a Elías de tenderle una trampa en complicidad con la policía y plantarle cocaína en el auto, además de deberle más de seis millones de dólares- circula en una camioneta de 130 mil dólares que está a nombre de una persona que de ninguna manera puede tener un vehículo de esa suma. En Mujeres Argentinas (eltrece), Mercedes Ninci aseguró que en sus primeras horas preso Piccirillo hizo un pedido contundente: solicitó un colchón, sábanas y jabón.

Elías Piccirillo fue detenido este jueves (Foto: TN)

Qué dijo Jesica Cirio sobre la situación de Elías Piccirillo

Jesica Cirio confirmó su separación a fines de febrero. Luego de negarlo en varias oportunidades, finalmente habló y se defendió de las acusaciones en su contra. En un intercambio de mensajes con Karina Iavícoli, apuntó contra Francisco Hauque, el denunciante de Piccirillo: “Es mentira que conozco a los Hauque, no había ninguna relación entre las parejas”.

Respecto a los dichos del hombre, quien la acusó de estar al tanto de todos los negocios de quien era su marido, advirtió: “Me involucra en esto y no le va a salir gratis. Mi buen nombre y honor, solo se lo tengo que explicar a mi hija y a mis amigos”.

Por último, contó por qué no hablaba en TV como cuando estalló en escándalo con Martín Insaurralde: “No hablo ahora frente a una cámara porque no tengo un jefe que me lo esté pidiendo”.

Jesica Cirio se llevó una terrible desilusión con Elías Piccirillo (Foto: Instagram / jesicacirio)

Fuente: TN