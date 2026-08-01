El 63,7% cree que el responsable de la crisis económica es Milei

Según una encuesta de Alaska-Trespuntozero, en diciembre la mitad decía que la situación económica era culpa del peronismo y ahora ese público bajó a menos del 30%.

Una encuesta reveló que casi dos de cada tres argentinos señalan a Javier Milei como el responsable de la crisis económica, en un cambio de tendencia demoledor para el gobierno que venía salvándose del rechazo masivo culpando a la herencia recibida del peronismo.

El sondeo, que hicieron en conjunto Alaska y TresPuntozero, indicó que el 63,7% cree que el responsable de la crisis es Milei.

Es un giro muy fuerte respecto de diciembre del año pasado, cuando el 44,1% todavía culpaba a los gobiernos anteriores por la situación económica y sólo 49,2% lo responsabilizaba a Milei.

Ahora, quienes culpan a los gobiernos anteriores son menos del 30%. Eso representa un dato alarmante para la Rosada, que apuesta toda su estrategia electoral a un triunfo en primera vuelta de Milei para asegurar la reelección en octubre de 2027 y evitar un ballotage.

Lo que asoma como un problema grave para los libertarios en ese sentido es que el 62,9 no cree que el gobierno de Milei sea capaz revertir la situación económica actual. Sólo el 28,9 lo cree capaz a Milei de surfear la crisis. En diciembre, el 40,6% lo veía capaz.

En cuanto a la imagen de los políticos, Milei tiene una de las peores: un 64,6 de imagen negativa, casi empatado con Sergio Massa y sólo superado por Mauricio Macri, que tiene 68,7% de negativa. Por eso se explica la negativa del presidente del PRO, que hace saber en privado, de competir por la presidencia el año que viene.

La encuesta de Alaska - Trespuntozero by LPO