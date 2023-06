“El 22” cambió su postura y no quiere abandonar el servicio en Trelew: presentó propuesta al Municipio

Es muy extraña las posturas que adopta esta empresa. Es hora de que las autoridades actuales en acuerdo con las entrantes procedan a un llamado a licitación transparente.

La empresa “acercó un ofrecimiento bastante serio, que vamos a analizar”, dijo el secretario de Gobierno, Sergio Sardá. El intendente Maderna, concejales y la concesionaria del transporte urbano en la ciudad se reunieron ayer.

Si bien, por lo pronto, en Trelew habrá transporte urbano de pasajeros hasta el lunes, el Municipio reconoció, a través del secretario de Gobierno, Sergio Sardá, que la empresa “El 22” presentó una propuesta «interesante», que será puesta a consideración, para continuar prestando el servicio.

La permisionaria tendría intenciones de continuar explotando el servicio a cinco años, con la seguridad económica devenida de acuerdos tarifarios; es decir, un esquema similar al actual, pero con la confiabilidad que podría despertar la próxima gestión municipal.

El Ejecutivo municipal continuó ayer con la ronda de reuniones que se vienen llevando adelante desde el jueves de la semana pasada, para intentar destrabar el conflicto económico que cercena a la prestataria de ofrecer el servicio.

Luego de las reuniones con la firma y con el Organismo Municipal Regulador de los Servicios Públicos (Omresp), Sardá señaló que “la empresa nos acercó una propuesta bastante seria, la vamos a analizar”.

Anticipó que “para tener una idea clara de la viabilidad de la misma, la evaluaremos y tomaremos una decisión”. Los puntos que formuló la empresa se desconocen, sólo fueron explicados superficialmente en la reunión de ayer por el representante letrado de “El 22”, Martín De los Ríos. Algunos concejales no estarían convencidos de la propuesta empresarial.

Habrá una reunión el sábado, a partir de las 8.30, donde el Ejecutivo y concejales decidirán sobre lo presentado por la empresa; que ya tuvo algunas posturas negativas.

El funcionario municipal no dio mayores detalles de lo que acercó “El 22”, ya que al momento del diálogo con la prensa no había evaluado los cuadros tarifarios ni el proyecto en su totalidad. “Es algo que solo hablamos”, señaló, pero calculó que “no habría una erogación mayor de lo que puede el Municipio”.

Gestiones y conversaciones

La prestataria “El 22” había anunciado el jueves 1 de junio que, el sábado 3 -agobiados por la acuciante crisis-, sería el último día que prestaría el servicio de transporte de pasajeros en la ciudad.

Y para evitar la paralización y la incertidumbre de la mano de obra, el Ejecutivo debió entablar, ese mismo jueves por la noche, reuniones para encontrar una alternativa de salida a la crisis.

Hubo encuentros de análisis con varios sectores, entre ellos con concejales y con la propia empresa, en los que se evaluaron todas las posibilidades, ante un escenario que parecía irreversible.

Entre ellas, se estudió la alternativa de una contratación directa a otra empresa -incluso se entablaron conversaciones con firmas de transporte-, y también se analizaron los plazos para la elaboración de los pliegos y un llamado a licitación.

Pero la más firme, por los tiempos y la necesidad de la población de contar con el servicio, era la de la intervención de la empresa.

En el medio, hubo un «acuerdo» con «El 22» para la continuidad del servicio, y este martes por la mañana, la firma llevó un proyecto que le daría sustentabilidad, al menos, por un tiempo. La «prórroga» posibilitó la búsqueda de soluciones y dio margen para la elaboración de la propuesta, de la cual no se pudo conocer mayores detalles.

Crisis

El transporte urbano en Trelew, pasó por varias situaciones críticas, que se acentuaron durante los últimos meses. Hoy, es uno de los temas más importantes que manejan en la agenda común de transición el gabinete municipal y el equipo del intendente electo Gerardo Merino, que asumirá sus funciones el 10 de diciembre.

Desde la empresa, habían esgrimido que el municipio incumplió con los compromisos económicos que había asumido cuando se selló la prórroga del servicio hasta el 30 de noviembre.

Pero desde el ejecutivo, señalaron que la «inviabilidad» del servicio se debe al embargo de las cuentas de la empresa por parte de la AFIP.