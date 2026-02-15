Educación convoca a profesionales para fortalecer equipos de Orientación y Apoyo a las Trayectorias Escolares de distintas regiones de la provincia

El llamado está dirigido a profesionales con título universitario en Psicopedagogía, Psicología o Trabajo Social, debidamente matriculados en su colegio profesional, así como a docentes especializados en mediación educativa. El plazo de inscripción se extiende del 18 al 25 de febrero inclusive.

El Ministerio de Educación informa la apertura del llamado a cobertura de cargos profesionales para integrar los Equipos Técnicos de Orientación y Apoyo a las Trayectorias Escolares (O.A.T.E.), en el marco de las políticas jurisdiccionales orientadas al fortalecimiento de las trayectorias educativas y la inclusión de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el sistema educativo.

La convocatoria se realiza conforme a lo establecido en la Resolución N.° 372/25 ME y contempla la incorporación de profesionales en las Regiones I, II y III, con el objetivo de reforzar el abordaje interdisciplinario y territorial en el acompañamiento a las instituciones educativas.

Regiones alcanzadas y cargos a cubrir

En la Región I, con cabecera en la localidad de Lago Puelo, se prevé la cobertura de un (1) cargo profesional, con residencia requerida en Cholila, Epuyén o zonas aledañas.

Para la Región II, con cabecera en Puerto Madryn, el llamado contempla la incorporación de dos (2) profesionales; en tanto en la Región III se convoca a la cobertura de dos (2) cargos profesionales, con cabeceras en Esquel, uno de ellos con residencia en Gobernador Costa o José de San Martín, y otro en Esquel o zonas cercanas.

En todos los casos, la carga horaria es de 25 horas cátedra semanales y los cargos dependen de la Coordinación de los Equipos O.A.T.E. de la Subsecretaría de Instituciones Educativas.

Requisitos, funciones e inscripción

El llamado está dirigido a profesionales con título universitario en Psicopedagogía, Psicología o Trabajo Social, debidamente matriculados en su colegio profesional, así como a docentes especializados en mediación educativa. Para la conformación interdisciplinaria de los equipos se priorizará, en primer orden, la formación en psicopedagogía; en segundo lugar, psicología; y en tercer orden, trabajo social y mediación escolar.

Entre las funciones a desempeñar se encuentran el fortalecimiento de las trayectorias escolares, el diseño y acompañamiento de estrategias institucionales que favorezcan la enseñanza y el aprendizaje, la intervención ante situaciones complejas desde un enfoque pedagógico e institucional, y la planificación de acciones preventivas que atiendan las particularidades de cada comunidad educativa.

La inscripción se encuentra abierta del 18 al 25 de febrero inclusive. La documentación requerida -currículum vitae con respaldo, DNI, título y matrícula profesional- deberá enviarse en formato PDF al correo electrónico coordinacion.oate@chubut.edu.ar

Para más información, las personas interesadas pueden consultar las bases completas de la convocatoria en chubut.edu.ar/convocatorias/