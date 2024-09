Edmundo González rompió el silencio desde España: “Decidí salir pensando en Venezuela”

Un día después de abandonar su país para buscar asilo en España, el excandidato presidencial venezolano Edmundo González Urrutia emitió una declaración este lunes 9 de septiembre en la que explicó las razones de su decisión. El líder opositor subrayó que lo hizo por su familia y para construir “una nueva etapa” que beneficie a su nación. Entretanto, Madrid negó una “negociación política” con el Gobierno de Nicolás Maduro para brindar refugio a González, que Caracas intenta mostrar como un “éxito”.

Evitar mayor sufrimiento a Venezuela. Esta es una de las principales razones expuestas por el líder opositor Edmundo González Urrutia para abandonar su país y refugiarse en España.

Lo he hecho para que cambien las cosas y construyamos una etapa nueva para Venezuela

El hombre que disputó la Presidencia frente a Nicolás Maduro, el pasado 28 de julio, rompió el silencio este lunes 9 de septiembre, un día después de viajar a Madrid para solicitar asilo, en medio de una crisis política y diplomática por las controvertidas elecciones.

“Tal decisión la he tomado pensando en Venezuela y en que nuestro destino como país no puede, no debe ser, el de un conflicto de dolor y sufrimiento. Lo he hecho pensando en mi familia y en todas las familias venezolanas. Lo he hecho para que cambien las cosas y construyamos una etapa nueva para Venezuela”, declaró en un comunicado publicado en su cuenta de la plataforma X.

Comunicado oficial a la opinión pública nacional e internacional: pic.twitter.com/TTPUQciV0Q — Edmundo González (@EdmundoGU) September 9, 2024

González destacó que su salida de Venezuela no está motivada por intereses personales, sino para continuar luchando por la democracia.

“Saben que siempre he defendido los valores democráticos de paz y libertad. Mi compromiso no se basa en una ambición personal, esta decisión es un gesto que tiende la mano a todos y espero que como tal sea correspondido. Soy incompatible con el resentimiento. Solo la política del diálogo puede hacernos reencontrarnos como compatriotas. Solo la democracia y la realización de la voluntad popular puede ser el camino para nuestro futuro como país y en ello seguiré comprometido”, añadió González Urrutia.

La salida del opositor y exdiplomático de 75 años, considerado por Estados Unidos, la UE y otras potencias de la región como el ganador de los pasados comicios presidenciales, se produjo una semana después de que las autoridades venezolanas emitieran una orden de arresto en su contra.

González había buscado inicialmente refugio en la Embajada de Países Bajos y luego en la española en Caracas, indicaron funcionarios neerlandeses y venezolanos.

Los hechos que desencadenaron la salida de González de Venezuela

Las autoridades venezolanas emitieron una orden de arresto contra el excandidato presidencial, luego de acusarlo de conspiración y “usurpación de funciones”.

El pasado agosto, la Fiscalía venezolana emitió su primera citación contra el político –que disputó la Presidencia tras la inhabilitación de la líder opositora María Corina Machado– al señalarlo de tener “vínculos” con una página de Internet que contiene las actas electorales según las cuales obtuvo significativamente más votos que Maduro.

Más de un mes después de los comicios, las autoridades venezolanas siguen sin exponer las actas, como exige gran parte de la comunidad internacional para que sea posible reconocer la victoria de Maduro.

Al mismo tiempo, la Fiscalía sostiene que las actas expuestas por la oposición son documentos “forjados” o falsificados, con los que se “pretende usurpar ilegalmente funciones” del Consejo Nacional Electoral (CNE), “causando la difusión de esta falsa información zozobra” en el país.

Sin embargo, la oposición ha subrayado que las actas fueron recabadas en los centros de votación y que González ganó con alrededor del 70% de los votos.

Los documentos fueron publicados rápidamente tras el cierre de urnas en el portal web http://resultadosconvzla.com/, al que puede ingresar cualquier ciudadano venezolano con su número de identificación nacional y corroborar los resultados de su mesa de votación.

Archivo-Ciudadanos llevan la bandera de Venezuela en un acto de protesta contra los resultados electorales que otorgaron al presidente venezolano, Nicolás Maduro, un tercer mandato, en Maracaibo, Venezuela, el 30 de julio de 2024. © Reuters/ Isaac Urrutia

Ondeando copias de las actas, miles de venezolanos han salido desde entonces a protestar contra lo que consideran un fraude electoral, mientras aumenta la represión por parte de la Fuerza Pública y las detenciones de manifestantes, incluidos menores de edad.

Maduro ha rechazado todas esas afirmaciones y asegura que hubo un complot de la derecha para sabotear su Gobierno. Y el pasado 22 de agosto, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratificó la proclamada victoria del líder mandatario, previamente declarada por el Consejo Nacional Electoral, sellando el respaldo institucional al partido gobernante.

No obstante, esa corte, así como otros órganos del poder, se encuentra controlada por magistrados afines al oficialismo. De hecho, la ONU ya había advertido que, tanto el Supremo, como el Consejo Nacional Electoral que dio la victoria a Maduro carecen de independencia e imparcialidad.

La salida de González se produjo menos de 24 horas después de que las fuerzas de seguridad venezolanas rodearan la Embajada de Argentina en Caracas, que ahora está protegida por Brasil, donde seis miembros del personal de la oposición se han refugiado desde que se emitieron órdenes de arresto en su contra el pasado marzo.

España niega “negociación política” con Caracas para acoger a González Urrutia

Luego de que el opositor de 75 años se viera obligado a abandonar su país, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez afirmó en Instagram que las autoridades habían dado a González un salvoconducto para salir del país en un intento por restablecer la “paz política”.

Pero el Ministerio de Asuntos Exteriores de España declaró que no había habido conversaciones oficiales con el Gobierno venezolano sobre la salida de González y su traslado a Madrid.

El ministro de Exteriores, Jose Manuel Albares, rechazó que hayan existido conversaciones con el Gobierno venezolano más allá de los “contactos de tipo operativo” para la salida del líder opositor.

Asimismo, Albares subrayó que el político venezolano recibirá asilo en suelo español y sostuvo que ofreció al excandidato presidencial residir en la Embajada del país europeo, pero prefirió salir del territorio venezolano.

Estas declaraciones llegan en medio de la insistencia de la Administración de Maduro de mostrar el asilo del opositor como un “éxito” tras supuestas negociaciones entre Madrid y Caracas.

El Gobierno de Sánchez también refuta la versión de negociaciones con Caracas después de que, según afirmó a Reuters una fuente con conocimiento de las conversaciones y que habló bajo condición de anonimato, algunos funcionarios españoles, incluido el expresidente de gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, vinculado en el pasado a relaciones diplomáticas con el país suramericano, participaron en una semana de conversaciones con las autoridades venezolanas para que González abandonara el país.

Entretanto, fuentes del Ejecutivo español confirmaron que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá en los próximos días con González Urrutia.

El traslado de González a España marca otro cambio radical en la suerte del exdiplomático que salió de su retiro y asumió la candidatura el pasado marzo, inicialmente como suplente después de que la líder opositora María Corina Machado, y luego ocupó la candidatura de forma oficial después de que otro opositor no pudieran presentarse a los comicios.

Machado resaltó en X que González había huido para proteger su “libertad, su integridad y su vida”.

“Las crecientes amenazas, citaciones, órdenes de arresto e incluso los intentos de chantaje y coerción a los que ha sido sometido muestran que el régimen no tiene escrúpulos ni límites en su obsesión por silenciarlo y tratar de quebrarlo”, escribió la líder opositora el domingo poco después de conocerse la salida de González de Venezuela.

Machado remarcó que el excandidato presidencial seguirá luchando por la oposición desde España, mientras que ella seguirá haciéndolo dentro de Venezuela y prometió que González tomará posesión el próximo 10 de enero, cuando comience el próximo mandato presidencial.

“Día triste para la democracia en Venezuela”

Washington destaca que reconoce el triunfo electoral del opositor venezolano y el secretario de Estado, Antony Blinken, declaró que González Urrutia “sigue siendo la mejor esperanza para la democracia”.

“No debemos permitir que Maduro y sus representantes se aferren al poder por la fuerza”, agregó el máximo representante de la diplomacia de la primera potencia.

Por su parte, el jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, emitió un comunicado el domingo 8 de septiembre, en el que señaló que se trató de “un día triste para la democracia en Venezuela”, ya que “en una democracia, ningún líder político debería verse obligado a buscar asilo en otro país”.

La líder opositora venezolana María Corina Machado (i) abraza al candidato a la presidencia de Venezuela Edmundo González Urrutia en una manifestación de apoyo el 30 de julio de 2024, en Caracas (Venezuela). (EPA) EFE – Ronald Pena R

En Colombia, el país que ha acogido la mayor magnitud de ciudadanos venezolanos tras años de crisis política, social y económica, la Cancillería lamentó este lunes la salida del opositor e instó a un “diálogo para construir un acuerdo que asegure la paz política en el vecino país”.

“El Gobierno colombiano lamenta la salida de Venezuela de Edmundo González. Destaca el acuerdo de los gobiernos de España y Venezuela para garantizar el asilo político en cumplimiento de la convención sobre asilo diplomático adoptada el 28 de marzo de 1954”, resaltó la cartera de Exteriores en un comunicado.

Otros países de la región, como Ecuador y Costa Rica, expresaron su preocupación por la “deriva autoritaria en Venezuela” y la persecución política que forzó al excandidato presidencial al exilio.

Con González en territorio español, Machado sigue siendo la opositora de mayor rango buscada por las autoridades venezolanas que abrieron una investigación en su contra, bajo acusaciones similares a las de González Urrutia. De hecho, tras las elecciones, Maduro ha declarado públicamente que la exdiputada debe ser arrestada.

