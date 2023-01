Economía aclara que Estados Unidos habilitará información de las cuentas de argentinos no declaradas desde 2018

El ministerio que conduce Sergio Massa desmintió que el intercambio de información sólo vaya del 2023 en adelante y explicó que el acuerdo firmado se suma a uno anterior y esto “le da a la AFIP un acceso a datos mucho mayor al que tenía”.

El Ministerio de Economía advirtió este jueves que el intercambio de información patrimonial que firmó con Estados Unidos, que permitirá detectar las cuentas no declaradas de argentinos, comienza en 2018. El palacio de Hacienda cruzó así los trascendidos que sostenían que laAFIP comenzaría a acceder a información financiera de 2023 en adelante.

Fuentes cercanas a Massa consultadas por LPO aclararon que “un acuerdo bilateral anterior pone datos desde 2018 a disposición del fisco argentino” y agregaron que incluso “la conjunción de los dos acuerdos le da a la AFIP un acceso a datos mucho mayor al que tenía previamente”

“Contrario a lo que se ha instalado, el acuerdo de intercambio de información financiera que la Argentina firmó con EEUU, que entró en vigor a partir del 1 de enero del presente año, no implica que nuestro país no pueda acceder a información y datos anteriores a la mencionada fecha”, agregaron desde Economía.

La ola de rumores intentando relativizar el acuerdo comenzó incluso cuando LPO dio la impactante primicia. Durante meses, estudios que trabajan ayudando a argentinos a abrir cuentas no declaradas en Estados Unidos afirmaron que se trataba de una información distorsionada y que iba a quedar en nada. Luego cuando las autoridades de Estados Unidos lo confirmaron, dijeron que iba a ser caso por caso y no masivo, como será. Y ahora difundieron que no es retroactivo.

ero lo cierto es que la decisión de Massa de avanzar en el acuerdo, en el que tampoco creían Alberto Fernández y Cristina Kirchner, fue respaldada fuertemente por la secretaria del Tesoro, Janet Yellen y la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

La posibilidad que le acceso a la información se extienda hasta el 2018 se abre porque, previo a la rúbrica del IGA, por las siglas en inglés Intergovernmental Agreement, el pasado 5 de diciembre, Argentina ya tenía otro acuerdo vigente con Estados Unidos “en virtud del cual se puede intercambiar información con una dinámica caso por caso con sólo solicitárselos a la administración tributaria estadounidense, la IRS”, detallaron desde Economía.

Ahora, a partir de este nuevo acuerdo nuevo, la AFIP podrá acceder a información financiera de ciudadanos argentinos a nivel masivo. Es por eso que desde el equipo económico advirtieron que se “trabaja en establecer perfiles de riesgo y detectados los casos que despierten sospechas de evasión, la Argentina podrá pedir información tributaria desde 2018 a la IRS”.

Justamente, la principal estrategia que AFIP lleva en este momento consiste en “identificar grupos de contribuyentes argentinos cuyas características permitan inferir que tienen cuentas espejo en EEU,es decir, dos cuentas bancarias una cuenta declarada y una cuenta sin declarar”, detallaron fuentes de Economía.

Los agentes de la AFIP saben perfectamente que muchos bancos les ofrecen a sus clientes esquemas en los que la cuenta declarada)tenía vinculada una tarjeta de crédito para consumos, mientras que la cuenta secreta funcionaba como cuenta custodia, para colocar bonos del Tesoro y activos financieros no declarados frente al fisco.

Esta nueva línea de trabajo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, tan parecida a una amenaza, tiene por objetivo volveá especialmente atractiva para los contribuyentes la ley de blanqueo de capitalesque el gobierno busca tratar en el Congreso en el período de sesiones extraordinarias convocada para la segunda quincena de enero.

Por Luciana Glezer-LPO