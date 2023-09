Duro cruce entre Milei y 170 economistas por “el espejismo de la dolarización”

Los especialistas calificaron su plan para eliminar el peso como “absurdo”. El candidato liberal los tildó de “fracasados” y aseguró que fueron “derrotados por la inflación”.

Un grupo de 170 reconocidos economistas firmó un documento en el que critican las propuestas del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, para dolarizar la economía argentina, que es una de sus promesas de campaña más resonantes y ha generado gran controversia en el ámbito político y social. En respuesta al escrito, el aspirante liberal a la Casa Rosada contraatacó con dureza a los signatarios, a quienes calificó de “fracasados” y sobre los que ironizó: “Muchos ahorran en dólares”.

El escrito titulado “El espejismo de la dolarización” analiza la situación económica actual que atraviesa la Argentina y destaca una cualidad faltante fundamental para aplicar las políticas de Milei: “la falta de dólares”.

“Hay, en primer lugar, obstáculos prácticamente insalvables para su adopción: carecemos de los dólares necesarios para rescatar la base monetaria y ofrecer un respaldo razonable a los depósitos bancarios”, indicaron los firmantes del documento contrario a la eliminación del peso y agregaron: “Las propuestas existentes para reparar esta escasez de divisas suponen incrementos absurdos de la deuda pública que comprometerían aún más la percepción de insostenibilidad de las finanzas gubernamentales”.

“La única alternativa, entonces, sería dolarizar a un tipo de cambio tan elevado que provocaría una espiralización adicional de la inflación como consecuencia del colapso de la demanda real de dinero que presumiblemente gatillaría el solo anuncio de avanzar en esa dirección. Provocar un estallido (hiper)inflacionario no parece un comienzo muy auspicioso para ‘estabilizar’ la economía”, agregó el documento.

Milei desestimó lo estipulado en el escrito y tildó de “fracasados” a las decenas de economistas que lo firmaron y entre los que se encuentran diversos especialistas como Miguel Ángel Broda, Marina Dal Poggetto, Ricardo Delgado, Roberto Frenkel, Nicolás Gadano, Javier González Fraga, Daniel Heymann, Miguel Kiguel, Eduardo Levi Yeyati, Juan Llach, Andrés López, José Luis Machinea, Daniel Marx y Martín Rapetti.

“170 economistas fracasados que han sido derrotados tanto en las aulas como en los hechos en la lucha contra la inflación vienen a condenar una solución a la estafa monetaria”, expresó en respuesta el candidato presidencial de La Libertad Avanza en su cuenta oficial de X.

A lo largo del documento, los economistas se refirieron a que comprenden que “la promesa de contar con una moneda estable” pudo haber generado la “esperanza de amplios sectores de la población castigados por la continua erosión del poder adquisitivo de sus ingresos”, pero agregaron que ”la propuesta en cuestión está lejos de ser una panacea”. Por el contrario, indicaron que “podría generar múltiples dificultades” inmediatas y a futuro.

“Lo que indica él (Milei) no es realista y lo que vende solamente es con fines electorales”, dijo este lunes en declaraciones a radio Mitre Kiguel, uno de los signatarios, quien agregó sobre el documento conjunto: “Lo que nos unió a todos es una preocupación que se le está vendiendo a la sociedad, que no es un proyecto a corto plazo. Es algo que no se puede hacer por la escasez de dólares”.

El libertario contratacó y volvió a arremeter contra los defensores de la “casta” y los acusó de vivir con una doble moral.

“Al margen de la deshonestidad intelectual (hablar de dolarización cuando es competencia de moneda), muchos de los firmantes viven de ingresos de fundaciones del exterior y ahorran en dólares, más allá de ser cómplices de la estafa de los políticos y de haber estafado a becarios pesificando sus becas en moneda extranjera ante la devaluación”, indicó Milei.

Por último, el ganador de las PASO concluyó con otra fuerte crítica a los economistas involucrados: “Repasando la lista me queda claro porqué esquivan el debate ético y moral sobre la existencia del BCRA (robar está mal), más allá de los más que pésimos resultados”.

Respecto del Banco Central, Kiguel explicó que la entidad “tiene deudas en este momento, no tiene reservas”, con lo cual es impracticable la dolarización propuesta.

“Si Argentina quisiera emitir, tendría que pagar tasas anuales de 25% en dólares, algo totalmente inviable que llevaría a un nuevo default”, agregó el signatario en sus declaraciones radiales, y finalizó: “Hay alternativas para frenar la inflación con un plan integral”.

En los comicios del 22 de octubre se definirá en las urnas si Milei podrá poner a prueba su promesa o, si por el contrario, llega a la Presidencia el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, o la aspirante de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. Los tres fueron los más votados en las primarias y uno de ellos gobernará el país por los próximos cuatro años a partir del 10 de diciembre.