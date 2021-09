Duro cruce entre Florencia Carignano y “Wado” De Pedro con Fernando Iglesias

La directora de Migraciones y el Ministro del Interior le respondieron al diputado del PRO las acusaciones sobre el historial laboral de Carignano.

El diputado del PRO, Fernando Iglesias, criticó a través de las redes sociales a la directora de Migraciones, Florencia Carignano y abrió un fuerte cruce entre ella y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro.Leé tambiénCarignano sobre los varados: “La gente sabe que, cuando sale del país, asume consecuencias”

El legislador compartió un tuit en el que ponían en duda la carrera profesional de Carignano. Ante esto, la funcionaria recordó sus dichos sobre el caso de la actriz Florencia Peña sobre su visita a la Quinta de Olivos para acusarlo de “misógino” y “violento”.

En ese mensaje, un usuario criticó la decisión de Migraciones de abrir las fronteras a partir del 1° de noviembre. Sin embargo, en su comentario agregó: “Explicame cómo saltó de trabajar del Silver Solarium de Temperley a decidir la cantidad de argentinos que pueden regresar al país”. A eso, Iglesias sumó: “La echaron y tuvo que buscarse una changa hasta que pintara un laburo digno”.

.@feriglesias violento y misógino. Usted es de los que cree que las mujeres que tienen responsabilidades es porque realizan favores sexuales a hombres. Qué pensará @mariuvidal de tenerlo a usted en la lista (abro hilo). pic.twitter.com/mo6h2FWYOt — Florencia Carignano (@florcarignanook) September 29, 2021

A través de la misma red social, la directora de Migraciones respondió: “Usted es de los que cree que las mujeres que tienen responsabilidades es porque realizan favores sexuales a hombres“. Y cuestionó: “¿Qué pensará María Eugenia Vidal de tenerlo a usted en la lista?”.

Respecto a su historial profesional, Carignano dijo: “Yo no trabajé en ningún solárium, pero si lo hubiese hecho no me avergonzaría porque ningún trabajo es indigno. Usted desprecia a las mujeres y a los trabajadores. Le dejo mi CV, machirulo. Me gustaría ver el suyo“.

A la defensa se sumó el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, quien responsabilizó al ex jefe de Gabinete de gobierno de Mauricio Macri, Marcos Peña: “Parece que con la vuelta de Marquitos se reactivó el trollcenter de Cambiemos y fábrica de fake news. Tienen debilidad por los ataques misóginos. Además de ser falso, este tuit refleja también la estigmatización y el desprecio a las mujeres y a las y los bonaerenses”.