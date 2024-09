Durísima sanción de FIFA a Dibu Martínez: qué partidos de la Selección se perderá

La comisión disciplinaria castigó al marplatense por sus reacciones en los partidos con Chile y Colombia en septiembre. ¿Quién lo reemplazará?

Lionel Scaloni deberá tomar una decisión clave, de cara a la doble fecha de Eliminatorias que afronta con la Selección argentina. Es que la FIFA decidió sancionar al arquero titular, Emiliano “Dibu” Martínez, por sus reacciones en los partidos ante Chile (5 de septiembre) y Colombia (10 de septiembre).

De este modo, el marplatense no podrá estar presente en los compromisos antes Venezuela y Bolivia.

FIFA sancionó a Emiliano Martínez y se perderá 2 partidos de la Selección argentina

Desde el organismo que regula el fútbol a nivel global, aclararon que la Comisión Disciplinaria suspendió por dos fechas Martínez por infracciones vinculadas al artículo 13 del Código Disciplinario. Además, deberá pagar una multa de 15.000 francos suizos (alrededor de 18.000 dólares).

Uno de los hechos que más polémica generó en el ambiente futbolístico tiene que ver con el momento en que un camarógrafo se acerca para grabar la reacción de Martínez, cuando se retiraba del campo de juego en Baranquilla, tras la última derrota con Colombia. El propio camarógrafo había dicho: “Busco reacciones, entonces veo al Dibu, lo veo saludándose con uno de los arqueros suplentes, creo, y me acerco a él y de la nada el Dibu me tira el manotazo. Me dio mucha rabia porque yo estoy trabajando”.

Este anuncio abre un complejo interrogante para el DT de la Selección, que tampoco cuenta con Franco Armani, ya que viene de anunciar su retiro del plantel nacional.

Sin ir más lejos, la última vez que Argentina no contó con “Dibu” en el arco fue en abril de este año, durante la victoria 3-1 ante Costa Rica, en el marco de un partido amistoso disputado en Estados Unidos. Ese cotejo fue el estreno de Walter Benítez bajo los tres palos.

Las opciones más cercanas para Scaloni, entonces, serán Gerónimo Rulli, Walter Benítez y Juan Musso, que tendrán la oportunidad de protagonizar duelos claves, de cara al Mundial de Estados Unidos 2026.