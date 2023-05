Dua Lipa posó con un body cavado Versace

La cantante diseñó una colección en colaboración con Versace, una firma que la viste desde hace varios años y en quienes confía plenamente.

Dua Lipa es una de las máximas figuras de la industria musical. Con el correr de los años, la cantante se posicionó en un lugar de privilegio y hoy en día es de las artistas más escuchadas mundialmente. Por si fuera poco, su gusto por la moda la llevó a hacer una colección junto a Donatella Versace.

Dua Lipa sabe cómo llamar la atención de sus seguidores y, luego del desfile de presentación de esta magnífica colección, subió algunas imágenes con sus looks favoritos. El primero se trata de una falda con una blusa a lunares negro y blanco, además del detalle de las mariposas que está en todos los diseños.

Con un peinado icónico para ella y que rememora mucho a los años 60, Dua Lipa posó como una diva total con un martini en su mano y un outfit que deja ver parte de su abdomen. Pero eso no fue todo, ya que la cantante lució varios outfits y uno es mejor que el otro.

Pasando a la segunda imagen, Dua Lipa sacó su costado más sexy y se la puede ver con la piel sumamente bronceada sentada en un sillón llevando un body con el mismo estampado que el anterior outfit. Un escote bien pronunciado y unas sandalias a juego fueron los detalles que enamoraron a sus seguidores.

Dua Lipa, además, también llevó dos vestidos espectaculares de la firma. Uno lo modeló de espaldas, ya que tiene una abertura en toda esa zona. Un diseño en negro con el detalle de unas tiras en la parte de atrás. Como último look, la cantante posó con un increíble vestido largo hasta los tobillos en tonos blancos, rojos, violetas, verdes y celestes. Una explosión de color que le marca mucho la figura y también su escote.

DANCE THE NIGHT written for @barbiethemovie OUT NOW EVERYWHERE!!! Watch the full video on youtube and you can listen / stream the song on all streaming platforms 🎧I wrote this song with my friends @MarkRonson @Wyattish #CarolineAilin and we hope you LOVE IT! Barbie out in… pic.twitter.com/vdbI0FliL4