Dua Lipa al borde de la censura

La cantante publicó una foto totalmente desnuda en sus redes sociales.

No vamos a descubrir nada al escribir que Dua Lipa es una de las mujeres más lindas del mundo, pero la inglesa está empeñada en demostrarlo en cada publicación que deja en sus redes sociales. Después de llenar su feed con fotos de su reciente gira por Latinoamérica -con doblete sold out en Argentina incluido-, la cantante volvió a levantar la temperatura de sus seguidores con un carrete publicado en su Instagram.

La secuencia comienza con sus piernas sobre una camilla y sigue con despampanantes retratos en situación de nocturnidad, pero la octava foto es la que capto la mayor atención de las 87 millones de personas que la siguen. Desnuda en una bañera, con espuma que baja de su cintura hacia su cola y un par de auriculares, Dua Lipa posa mirando al horizonte, casi como si fuera una foto casual. En menos de 24 horas, la publicación ya cosechó casi un millón de likesy muchísimos comentarios de celebrities, como la modelo Vittoria Ceretti, que escribió: “ok, me acabo de morir”. Otro usuario puso: “la octava foto me dio un ataque al corazón”.

Dua Lipa levantó la temperatura en sus redes sociales. (foto: instagram/dualipa)

Dua Lipa en la Argentina: “Buen vino, buena comida, gracias Buenos Aires”

Fueron dos noches inolvidables para los fanáticos argentinos. En el Campo Argentino de Polo y desplegando el arsenal de hits que cosechó en su corta pero intensa discografía, Dua Lipa ofreció un espectáculo integral, que combinó la sensualidad y el baile.

Con un show dividido en cuatro actos, la presentación en la Argentina de Future Nostalgia no dio respiro desde el primer acorde. “Physical” fue la primera bala de una metralleta de hits. Siguieron “New Rules”, “Love Again”, “Cool”, “Pretty Please”, “Break My Heart” y “Be the one”. “Estoy muy feliz de estar aquí. Para siempre. Te quiero mucho Argentina”, dijo la cantante en perfecto castellano.

La segunda parte la compusieron “We’re Good”, “Good in Bed”, “Fever” y “Boys will be Boys”. Bailarines que cambiaron zapatillas por patines que convirtieron el escenario en una pista y una banda por demás ajustada ya habían logrado meterse al público en el bolsillo.

Dua Lipa marcó tendencia sobre el escenario. (Foto: @juligarciafotografía)

El tercer fragmento del show tuvo a “Club Future Nostalgia”, “One Kiss” (colaboración con Calvin Harris en la que se lanzaron pelotas inflables a la gente), “Electrocity”, “Hallucinate” y “Cold Heart”, con bandera argentina incluida, (dueto con Elton John) convirtieron el Campo de Polo en un boliche atravesado por decenas de lasers verdes y rojos.

El último acto ya vislumbraba la despedida: “Future Nostalgia”, “Levitating” y “Don’t Start Now” completaron una hora y media al palo, sin bajar, bien arriba. Como agradecimiento a los fans, la cantante inglesa dejó un mensaje de despedida en sus redes sociales. “Buena comida, buen vino, buenos recuerdos, gracias Buenos Aires”, escribió Dua Lipa junto a distintas fotos de su paso por el país.