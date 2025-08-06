Dramático ataque en Trelew: el exnovio de una tatuadora apuñaló a un cliente de la mujer creyendo que era el amante

Fuentes policiales indicaron que el agresor creyó que su expareja y la víctima mantenían una relación. El joven herido corrió hasta otra casa y pidió ayuda.

En Chubut, un joven de 27 años fue víctima de un violento asalto y agresión con un cuchillo durante la noche del lunes mientras se realizaba un tatuaje en la ciudad de Trelew.

El hecho ocurrió en una casa del barrio INTA, lugar en el que la víctima fue recibido por una tatuadora. Minutos más tarde, el agresor, identificado como la expareja de dueña del lugar, irrumpió de manera inesperada y atacó al joven sin mediar palabra.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 22.40 en una casa de la calle Cholila al 700. Agentes de la Comisaría Tercera respondieron a una llamada de auxilio y encontraron a la víctima con una herida en su pierna izquierda.

Según el testimonio del joven agredido, el ataque se produjo mientras se preparaba para ser tatuado. El atacante primero lo golpeó y luego lo hirió con el cuchillo.

El hecho ocurrió en la ciudad de Trelew (Foto: Google Maps).

Al parecer, el sospechoso creyó que su expareja y el joven agredido mantenían una relación sentimental, lo que desató su violenta reacción.

Además de la agresión, y antes de escapar del lugar, la expareja de la tatuadora también se llevó una bicicleta que pertenecía a la víctima antes. Si bien la mujer intentó detenerlo, su intervención no tuvo éxito.

El joven herido logró correr hasta otra casa y pidió ayuda. Minutos después llegó la Policía y se dio aviso al Ministerio Público Fiscal y al personal de investigaciones, quienes comenzaron las tareas correspondientes.

El caso fue caratulado de forma preliminar como robo agravado por el uso de arma blanca, y se espera que en las próximas horas se obtengan novedades sobre la identificación y posible detención del agresor.

Fuente: TN