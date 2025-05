Dos matrimonios amigos lo compartían todo, hasta que una mirada bastó para encender el fuego y desatar la traición

Durante años hicieron todo juntos. Eran una tribu unida por una amistad que parecía indestructible. Compartían salidas, vacaciones, casas, autos. Pero a espaldas de sus parejas, Solange y Julián se enamoraron. El deseo fue creciendo en secreto, hasta volverse incontrolable. Lo que rompieron por amor, aún arde

Durante más de quince años fueron inseparables. Una tribu perfecta, con códigos propios, chistes internos, vacaciones compartidas y rituales repetidos. Dos matrimonios, cuatro hijos, una amistad que parecía indestructible.

Solange y Leo vivían en Belgrano. Ella, ginecóloga; él, abogado. Julián y Verónica, sus amigos del alma. Se habían conocido los cuatro estudiando en la misma universidad, aunque diferentes carreras. Julián, médico clínico. Verónica, amiga de la infancia de Solange, y luego socia de Leo en el estudio jurídico. Vivían a ocho cuadras. Tenían la llave de la casa del otro, se prestaban los autos, se mandaban a los chicos sin avisar.

Cada verano alquilaban juntos en Cariló. Ocupaban dos dúplex contiguos y armaban una casa común. Los chicos –Pedro, Valentina, Tomás y Sofía– crecieron como hermanos. Dormían en carpa, se metían todos en una misma habitación, comían milanesas en ronda mientras los adultos se tomaban un aperitivo en la galería.

Compartían hasta el cuidado de los hijos: cuando uno se enfermaba, podía pasar la noche en la casa del otro. Si alguno tenía una guardia, el resto lo cubría. Cuando Julián tuvo que operarse, fue Leo quien lo acompañó al quirófano. Cuando Solange tuvo su segundo hijo, fue Verónica quien le sostuvo la mano en el parto porque Leo estaba de viaje.

Las fiestas de fin de año también eran conjuntas: Navidad en una casa, Año Nuevo en la otra. El brindis era un abrazo colectivo, un mar de fuegos artificiales sobre los techos y una promesa tácita de felicidad continua.

En 2010, cuando los hijos tenían entre 5 y 8 años, viajaron todos juntos a Florianópolis. Fueron dos semanas de playa, mariscos, mate al atardecer y charlas largas en la arena. Las fotos muestran risas, besos, trajes de baño floreados, niños con la piel salada. Pero hay una que Solange aún no puede mirar sin que se le acelere el corazón: ella y Julián, parados muy juntos, con una sonrisa que no es del todo inocente.

Porque fue por esos años cuando algo se desvió.

Julián había estado enamorado de Solange en la facultad. Nunca se lo dijo. Cuando ella empezó a salir con Leo, él decidió enterrarlo. Se hizo amigo de ambos. Después, sin buscarlo, terminó saliendo con Verónica. Y la vida se armó así: prolija, funcional, entrañable.

Pero un día de 2012, a la salida de un acto escolar, algo cambió. Leo y Verónica preparaban un caso importante en el estudio entonces no pudieron asistir al evento. Solange y Julián llevaron a los chicos a casa y se quedaron charlando en el auto. No hablaron de nada en especial, pero al despedirse, sus manos se tocaron un segundo más de lo normal. Esa noche no durmieron bien.

“No puedo creer lo que sentí”, pensó Solange. “No está bien. Pero fue real”.

Al principio, se convencieron de que había sido una tontería. Pero empezaron a buscarse. Primero con excusas triviales: que un resumen para un congreso; que un llamado por un paciente en común; que él pasaba a buscar a los chicos al colegio y aprovechaba para quedarse un rato charlando. Los encuentros eran breves, casuales, inocentes en apariencia. Pero bastaba con un cruce de ojos o un roce fugaz de los cuerpos para que el deseo se colara, cada vez con menos disimulo.

Una noche de otoño, después de una jornada en la clínica, Solange pasó por el consultorio de su amigo para dejar unos papeles. Julián estaba solo. Hablaban de algo banal cuando ella le tocó el brazo. Él no se apartó. No se besaron. Pero ya no hubo vuelta atrás.

Lo suyo fue una historia clandestina, sí, pero no fugaz. Se vieron durante años. En habitaciones de hotel en congresos médicos. En la casa familiar de uno o del otro cuando sabían que estaba vacía. En caminatas nocturnas donde el deseo y la culpa se tomaban de la mano. El peligro era tan adrenalínico como excitante.

“Me estoy convirtiendo en alguien que no reconozco”, se decía Solange. Pero cada vez que Julián le tocaba la espalda baja o le susurraba al oído, se desarmaba. “Intenté frenar el deseo con todas mis fuerzas pero el amor no avisa”.

Una noche, después de un congreso en Rosario, hicieron el amor en una cama de hotel que olía a jabón neutro y ventanas empañadas. Fue lento, urgente, silencioso.

Otra vez, en la casa de Julián mientras “los otros” estaban en un cumpleaños infantil, Solange se quitó el guardapolvo apenas cruzó la puerta. El deseo era un lenguaje nuevo, feroz, innegociable. “Sabíamos que estaba pésimo lo que hacíamos y la intención no era lastimar a nadie pero había algo tan seductor en el riesgo de ser descubiertos que nos devoraba y nos llevaba a más”.

En los cumpleaños, en las reuniones, en los fines de semana compartidos, todo era sospechosamente igual. Nadie se daba cuenta. Solange se vestía con esmero para esas cenas de grupo, y Julián la miraba de reojo mientras servía el vino.

En 2017, durante unas vacaciones en Pinamar, compartieron una tarde entera a solas, con la excusa de buscar algo en el centro. Se besaron en el auto, estacionado en una callecita lateral. El mar estaba cerca, el viento traía olor a sal, y en ese momento supieron que ya no podían seguir fingiendo y, aunque quisieran, la bomba estalló.

Fue Valentina, la hija menor de Solange, quien descubrió un mensaje. Tenía 12 años y buscaba fotos para un video. Vio el chat, entendió lo esencial y, sin quererlo, hizo explotar la noticia.

La reacción fue inmediata. Leo enfrentó a Solange. Ella, arrasada, no negó. Dijo que no era una aventura, que no sabía cómo explicar lo inexplicable. Que lo sentía. Que no había sido planeado. Que no podía dejar de querer a Julián.

Verónica, al enterarse, hizo las valijas. No gritó. No insultó. Se llevó a los chicos y se mudó a lo de su hermana. Julián fue a buscarla, le pidió perdón, le rogó que no destruyeran todo. Pero ella no quiso escucharlo.

En menos de una semana, el mundo de los cuatro se desmoronó. Las familias dejaron de hablarse. Los hijos fingían no conocerse en el colegio. Los amigos en común tomaron partido. Era un escándalo.

Solange y Leo intentaron hablar, pero no había forma. Él se fue a vivir a un departamento en Núñez. Durante meses, se manejaron en piloto automático. Compartían a los chicos en días pactados. Solange se volcó al trabajo: turnos extensos en el hospital, consultas privadas, talleres para adolescentes. Cada vez que entraba a un consultorio, intentaba dejar atrás la historia. No podía.

Había noches en las que lloraba sola. “¿Hice bien en elegir el amor? ¿No rompí demasiado para quedarme con muy poco?”, pensaba. Pero entonces Julián le mandaba un mensaje: “Te extraño como el primer día”, y todo volvía a encenderse.

Julián, en paralelo, alquiló un dos ambientes en Palermo. Empezó terapia. Buscó recuperar a sus hijos. Lo logró parcialmente: Sofi lo perdonó, Tomás no.

Pasó casi un año. Y entonces, una tarde de invierno de 2018, Solange y Julián se encontraron. Se sentaron en un café de Belgrano. Él le preguntó si todavía sentía lo mismo. Ella dijo que sí. Que nunca se había ido de ese lugar. Que ya no podía más con el silencio.

Fue el principio de algo nuevo. Una relación a la vista. Sin mentiras. Sin amigos. Sin tribu. Solange y Julián supieron que estaban solos contra el mundo. Pero por primera vez, sin culpa.

Alquilaron un PH en Colegiales. Los chicos entraban y salían con cierto recelo, pero con el tiempo se acomodaron. No fue idílico. Fue real.

Hoy llevan casi trece años juntos. Siguen trabajando como médicos. Siguen enfrentando las consecuencias. Pero viven en paz.

Nunca pensaron que ese amor iba a sobrevivir al estallido. Pero sobrevivió.

Y, aunque dejó cenizas por todos lados, eligieron caminar sobre ellas. Juntos.

Por Cynthia Serebrinsky- Infobae