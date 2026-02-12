Donald Trump ordenó al Pentágono impulsar la industria del carbón y destinar USD 175 millones a plantas del sector

La decisión implica la firma de convenios a largo plazo entre el Departamento de Defensa y productores, en un escenario de decreciente participación de este mineral en la matriz energética nacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva que instruye al Pentágono a priorizar el uso de carbón sobre otras fuentes de energía. La medida coincide con el anuncio del Departamento de Energía de una inversión de USD 175 millones destinada al sector.

Durante el acto de firma en la Casa Blanca, el mandatario explicó que la orden encomienda al Departamento de Defensa trabajar directamente con las plantas de carbón para establecer nuevos acuerdos de compra de energía, con el objetivo de fortalecer la fiabilidad y la confiabilidad de la red eléctrica nacional.

“Ahora vamos a comprar mucho carbón a través del Ejército”, afirmó y destacó que los militares buscarán acuerdos a largo plazo con la flota de generación de carbón de Estados Unidos. “Ya he salvado a 74 centrales eléctricas de carbón de restricciones y cierres”, afirmó Trump durante su intervención. El mandatario también criticó a la anterior administración demócrata de Joe Biden al señalar que “no se aprobó ni un solo permiso para un nuevo proyecto de minería de carbón”.

El presidente estadounidense, reconocido por empresarios del sector como el “campeón indiscutible del carbón”, señaló que el Departamento de Energía destinará fondos para mantener abiertas plantas en Virginia Occidental, Ohio, Carolina del Norte y Kentucky.

Poco después, el secretario de Energía, Chris Wright, detalló que se asignarán USD 175 millones para seis proyectos de carbón en estos estados, como parte de un esfuerzo mayor de USD 525 millones de dólares anunciado previamente para revitalizar la industria.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene una orden ejecutiva titulada “Fortalecimiento de la Defensa Nacional de Estados Unidos con la Hermosa Flota de Generación de Energía a Carbón Limpio de Estados Unidos” (REUTERS/Jonathan Ernst)

El uso de carbón en Estados Unidos disminuyó en los últimos años, tras alcanzar su punto máximo en 2007. En 2022, esta fuente representó cerca del 20% de la generación eléctrica nacional, de acuerdo con datos del diario The Hill. En 2023, el carbón representó poco más del 16% de la producción eléctrica nacional, muy por debajo del 50% que tenía en 2000.

Además, la administración Trump prevé derogar este jueves una regulación clave en la lucha contra las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que podría impactar la normativa sobre las centrales eléctricas a nivel nacional.

Los acuerdos de Estados Unidos sobre minerales críticos

El Gobierno estadounidense firmó 21 marcos o memorandos de entendimiento sobre minerales críticos en los últimos cinco meses y cerró negociaciones para acuerdos similares con otros 17 países, según informó el Departamento de Estado, el pasado 5 de febrero. “Estados Unidos está demostrando un liderazgo sin precedentes en la diplomacia de minerales críticos”, señaló la institución en un comunicado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a una reunión de su gabinete con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio, en la Casa Blanca en Washington (REUTERS/Brian Snyder/Archivo)

Estos entendimientos bilaterales buscan facilitar la colaboración entre naciones para afrontar desafíos de precios, fomentar el desarrollo, crear mercados justos, cerrar brechas en las cadenas de suministro prioritarias y aumentar el acceso a financiamiento.

La administración de Trump está movilizando recursos a una escala inédita para asegurar las cadenas de suministro de minerales críticos, respaldando iniciativas con más de 30.000 millones de dólares en cartas de interés, inversiones, préstamos y otros apoyos, en estrecha colaboración con el sector privado durante los últimos seis meses.

El secretario de Estado adjunto, Marco Rubio, anunció la creación del Foro sobre Compromiso Geoestratégico de Recursos (FORGE) como sucesor de la Asociación de Seguridad Mineral. FORGE, presidido por Corea del Sur hasta junio, se enfocará en liderar con “acción audaz y decisiva” para enfrentar los desafíos persistentes en el mercado global de minerales críticos.

Fuente: Infobae