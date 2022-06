Dolor por la muerte de El Noba: los sentidos mensajes de los famosos en las redes

Referentes de la música urbana despidieron al cantante de 25 años con posteos donde expresaron su profunda tristeza y el pésame para la familia

La triste noticia del fallecimiento de Lautaro Coronel, más conocido como El Noba, causó gran dolor en la movida tropical, y muchos artistas lo despidieron con conmovedores mensajes a través de las redes sociales. El músico e influencer de la zona sur del conurbano murió a los 25 años diez días después de sufrir un violento accidente a bordo de su moto en la localidad bonaerense de Florencio Varela. Sus fanáticos también se acercaron al Hospital El Cruce para darle el sentido pésame a la familia, mientras que en el mundo virtual también expresaban conmoción y tristeza por su repentina partida.

El Polaco fue uno de los primeros en realizar un posteo para homenajear a Lautaro, y eligió una foto donde se los ve abrazados y la tituló: “QEPD”. Tamara Báez, la pareja de L-Gante, compartió una foto del cielo en sus stories con un emoji de corazón roto y otro de llanto. Cabe recordar que Elián Valenzuela tenía una amistad de larga data con el cantante, con quien compartía la pasión por la Cumbia 420. Incluso había contado recién llegado de sus vacaciones en Europa que iba a ir directo al hospital a visitar a su colega, un gesto que los familiares de El Noba le agradecieron. El mensaje de El Polaco para despedir a El Noba

Aunque hasta el momento Elián no hizo ninguna publicación en sus redes, su abogado, Alejandro Cipolla extendió su pésame en Instagram: “Mis energías y condolencias a la familia de El Noba. Una persona excelente que se fue joven de este mundo. Pongo su música para despedir a un artista”. También la madre de L-Gante, Claudia Valenzuela, compartió en sus estados de WhatsApp una foto junto a Lautaro, ambos sonrientes en uno de los encuentros en el conurbano y la tituló: “Siempre en mi corazón, vuela alto”. La imagen que compartió Tamara Baéz, la pareja de L-Gante: corazón roto y llanto

Claudia Valenzuela publicó una foto junto a El Noba: “Siempre en mi corazón”

Otro de los que le dedicó algunas palabras en Twitter fue Dante Spinetta. “QEPD El Noba. Fuerza y amor para su familia”, escribió junto a un emoji de manos juntas en símbolo de rezo. Además, el streamer platense Gerónimo Momo Benavides publicó un video donde se escucha una de las charlas que mantuvo con el músico el día que cantaron de manera gratuita en el Momo Fest. Dante Spinetta expresó su dolor por la muerte de El Noba El streamer Momo recordó una anécdota junto a El Noba y lo despidió invadido por la tristeza

En el tuit relató: “Venían de repartir canastas navideñas en los hospitales y tocaron gratis para todos. Esto también es El Noba. El último recuerdo que me llevo para siempre amigo, jamás me voy a olvidar; hoy con mucho dolor te despido, pero te llevaré siempre acá, en el corazón”, manifestó Momo compungido. En el siguiente mensaje hizo hincapié en el uso del casco y le recordó a todos los conductores de motocicletas que lo usen como protección siempre: “Cuiden sus vidas amig@s, no queremos más familias destruidas ni perder una sola vida más”. Ruherking también expresó su sentido pésame tras el fallecimiento del músico de 25 años

Duki eligió una postal en blanco y negro de El Noba para expresar su último adiós en las redes

El Duki también compartió una postal en blanco y negro del músico y escribió: “Que en paz descanses”. Minutos después se sumó Rusherking, con otra imagen de cantante de “Tamo Chelo”, junto al mensaje: “Mi más sentido pésame a la familia, que en paz descanses”. Cabe recordar que el último posteo que El Noba publicó con su millón de seguidores de Instagram fue acerca del sueño de la casa propia. Esa que después de trabajar años como albañil, empezaba a tomar forma después de triunfar con su carisma en la música y en las redes. Una foto del terreno, las bolsas de materiales, las manos amigas dispuestas a ayudar, y las palabras de agradecimiento, fue su última publicación, donde expresó su gratitud: “Hasta que un día ustedes y la música cambiaron mi vida, gracias por escucharme, gracias por bancarme. Hoy tengo mi propio terreno, mi casa tan soñada”.